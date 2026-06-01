Двох полонених бійців "Азову" у РФ "засудили" до 19 та 20 років колонії

Південний окружний військовий "суд" РФ у Ростові-на-Дону ухвалив "вирок" щодо двох полонених бійців "Азову" - 30-річного Дмитра Кищенка та 32-річного Всеволода Широких, призначивши їм 19 та 20 років колонії відповідно.

Про це повідомляє Медіазона, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що обох військовополонених визнали винними в нібито "участі у терористичному угрупованні" та "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Їх звинувачували "в участі у полку "Азов"".

Повідомляється, що Кищенко в "Азові" служив старшим солдатом, а Широких був оператором відділу роботизованої розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засудив полоненого бійця "Азову": в Україні судитимуть російського військового суддю

"Азовці" в полоні РФ

Нагадаємо, Росія продовжує системно блокувати повернення військовослужбовців бригади "Азов", викреслюючи їх із чергових списків на обмін через тривалу пропагандистську демонізацію підрозділу. Наразі у застінках агресора залишаються понад 700 військових.

Також читайте: Росіяни закатували у полоні захисника Маріуполя, "азовця" Олександра Крохмалюка