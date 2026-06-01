Двох полонених бійців "Азову" у РФ "засудили" до 19 та 20 років колонії

У РФ засудили ще двох азовців

Південний окружний військовий "суд" РФ у Ростові-на-Дону ухвалив "вирок" щодо двох полонених бійців "Азову" - 30-річного Дмитра Кищенка та 32-річного Всеволода Широких, призначивши їм 19 та 20 років колонії відповідно.

Про це повідомляє Медіазона, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що обох військовополонених визнали винними в нібито "участі у терористичному угрупованні" та "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Їх звинувачували "в участі у полку "Азов"".

Повідомляється, що Кищенко в "Азові" служив старшим солдатом, а Широких був оператором відділу роботизованої розвідки.

"Азовці" в полоні РФ

Нагадаємо, Росія продовжує системно блокувати повернення військовослужбовців бригади "Азов", викреслюючи їх із чергових списків на обмін через тривалу пропагандистську демонізацію підрозділу. Наразі у застінках агресора залишаються понад 700 військових.

01.06.2026 19:39 Відповісти
Вироки - незаконні... Чисто юридично... Бо винесені стосовно військовослужбовців ЗСУ, які вчинили дії на території України . Питання : "На якій підставі вирок виноситься на підставі законів РФ?
Основні правила дії закону рф у просторі:
Територіальний принцип: Закони рф поширюються на всю територію російської федерації. Це включає сушу, внутрішні та територіальні води, повітряний простір над ними, а також надра. [http://radnuk.info/***********/38-tsvik/97-s-7----------.html 1]Екстериторіальність: Юрисдикція законів поширюється на морські, річні та повітряні судна (під прапором рф), космічні об'єкти, а також на території дипломатичних представництв і консульств рф за кордоном. [http://radnuk.info/***********/38-tsvik/97-s-7----------.html 1]Коло осіб: У межах території рф її законодавство діє щодо всіх громадян рф, іноземних громадян та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено
01.06.2026 19:48 Відповісти
4 роки вже відсиділи можна рахувати.
01.06.2026 19:40 Відповісти
Цікаво, а що там з москальськими полоненими. Їх хоча би судять? Роблять з них хоча би персон нон грата?
01.06.2026 19:43 Відповісти
Редіс не хоче спитати зелю хто давав гарантії що повернуть азовців з полону??? Чи то може зеля зпіздів? Редіс не бажае узнати з ким домовлявся отой 4 ухилянт??? Я навідь не уявляю якби він наїзжав на Порошенко, якби це при ньому сталося
01.06.2026 19:49 Відповісти
Не желает, бо так из командира корпуса можно превратиться в хз кого.
01.06.2026 20:08 Відповісти
 
 