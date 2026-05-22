Новини Катування полонених у в’язницях РФ
Росіяни закатували у полоні захисника Маріуполя, "азовця" Олександра Крохмалюка

Російські загарбники закатували українського захисника, бійця "Азову" Олександра Крохмалюка у полоні.

Про це повідомив заступник командира 1 Корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав (Калина) Паламар, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Крохмалюк Олександр Аркадійович долучився до "Азову" у 2016 році — військовий медик, начальник медичної служби на момент потрапляння в полон. Людина, яка рятувала життя. Гідний боєць та мій побратим. Олександр вийшов у полон із "Азовсталі", пройшов Оленівку та катівню Таганрога", - розповів він.

Останнє відоме місце утримання Крохмалюка - СІЗО-2, Камишин.

"У вересні 2025 року Олександра повернули в рамках чергового етапу репатріації тіл 1000 на 1000 — додому він повернувся мертвим. Судово-медична експертиза у Львові від 22 вересня 2025 року зафіксувала причину смерті: перелом ребер та тупа травма грудної клітини", - додав Паламар.

Він назвав це ще одним вироком системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоровʼя та життя українських військовополонених у російському полоні. 

"Я також вкотре закликаю українських посадовців, правозахисників та дипломатів: кожен випадок смерті від катувань має лунати з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах. Повернення українських військовополонених та військовополонених "Азову" є вашим обовʼязком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз. Інакше прийде час, коли нікого буде повертати з полону. Щирі співчуття родині, друзям і побратимам", - підсумував Паламар.

Су* о 73% ,це і ваша провина !!! 😢
22.05.2026 12:48 Відповісти
Кацапи вміють глумитися над беззахисними.😭
22.05.2026 12:49 Відповісти
Згадалося відео, яа кацапи розстрілювали коня. Ну, просто так, для забави...
22.05.2026 13:19 Відповісти
Це убите ЖИТТЯ УКРАЇНЦЯ, як і інших Українців, на відповідальності ****** з тютіною і зеленського з моноШоблою у ВРУ!!
22.05.2026 12:55 Відповісти
НАЙВЕЛИЧНІШИЙ лідор має сісти на повічне за безкінечно своїх злочинів - цей не виключення
22.05.2026 12:55 Відповісти
Вічна слава Герою Украіни 😪😪😪

Смерть москалям 😡
22.05.2026 13:07 Відповісти
А де тварюки які давали гарантії безпеки нашим людям за добровільну здачу в полон? Це ще один факт що не можна вірити ні рашистам ні так званим європейським і американським харантам ні нашій владі. Точно те ж саме буде тільки вже з усіма українцями, якщо Україна погодиться на переміріє і на капітуляцію
22.05.2026 13:23 Відповісти
А хто з командирів Азову залишився зі своїми бійцями в кацапському полоні? Хто не покинув побратимів???? 😡😡😡
22.05.2026 13:32 Відповісти
 
 