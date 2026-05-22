Росіяни закатували у полоні захисника Маріуполя, "азовця" Олександра Крохмалюка

Російські загарбники закатували українського захисника, бійця "Азову" Олександра Крохмалюка у полоні.

Про це повідомив заступник командира 1 Корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав (Калина) Паламар, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Крохмалюк Олександр Аркадійович долучився до "Азову" у 2016 році — військовий медик, начальник медичної служби на момент потрапляння в полон. Людина, яка рятувала життя. Гідний боєць та мій побратим. Олександр вийшов у полон із "Азовсталі", пройшов Оленівку та катівню Таганрога", - розповів він.

Останнє відоме місце утримання Крохмалюка - СІЗО-2, Камишин.

Читайте: У Києві рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акцію на підтримку полонених: люди провели ходу до Кабміну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У вересні 2025 року Олександра повернули в рамках чергового етапу репатріації тіл 1000 на 1000 — додому він повернувся мертвим. Судово-медична експертиза у Львові від 22 вересня 2025 року зафіксувала причину смерті: перелом ребер та тупа травма грудної клітини", - додав Паламар.

Він назвав це ще одним вироком системі міжнародного гуманітарного права, що не здатна захистити здоровʼя та життя українських військовополонених у російському полоні.

"Я також вкотре закликаю українських посадовців, правозахисників та дипломатів: кожен випадок смерті від катувань має лунати з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах. Повернення українських військовополонених та військовополонених "Азову" є вашим обовʼязком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз. Інакше прийде час, коли нікого буде повертати з полону. Щирі співчуття родині, друзям і побратимам", - підсумував Паламар.

Читайте: Понад 700 бійців бригади "Азов" залишаються у російському полоні п’ятий рік поспіль



