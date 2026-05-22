Россияне замучили в плену защитника Мариуполя, "азовца" Александра Крохмалюка

Российские захватчики замучили в плену украинского защитника, бойца "Азова" Александра Крохмалюка.

Об этом сообщил заместитель командира 1-го Корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав (Калина) Паламар, передает Цензор.НЕТ.

"Крохмалюк Александр Аркадьевич присоединился к "Азову" в 2016 году — военный медик, начальник медицинской службы на момент попадания в плен. Человек, который спасал жизни. Достойный боец и мой побратим. Александр попал в плен с "Азовстали", прошел через Оленовку и застенки Таганрога", — рассказал он.

Последнее известное место содержания Крохмалюка — СИЗО-2, Камышин.

"В сентябре 2025 года Александра вернули в рамках очередного этапа репатриации тел 1000 на 1000 — домой он вернулся мертвым. Судебно-медицинская экспертиза во Львове от 22 сентября 2025 года зафиксировала причину смерти: перелом ребер и тупая травма грудной клетки", — добавил Паламар.

Он назвал это еще одним приговором системе международного гуманитарного права, которая не способна защитить здоровье и жизнь украинских военнопленных в российском плену.

"Я также в очередной раз призываю украинских чиновников, правозащитников и дипломатов: каждый случай смерти от пыток должен звучать с трибун ООН, Совета Европы, ОБСЕ, в двусторонних переговорах. Возвращение украинских военнопленных и военнопленных "Азова" — ваша обязанность и должно быть приоритетом международных отношений Украины уже сейчас. Иначе наступит время, когда некого будет возвращать из плена. Искренние соболезнования семье, друзьям и побратимам", — подытожил Паламар.

