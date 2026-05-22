Новости Пытки пленных в тюрьмах РФ
Россияне замучили в плену защитника Мариуполя, "азовца" Александра Крохмалюка

Российские захватчики замучили в плену украинского защитника, бойца "Азова" Александра Крохмалюка.

Об этом сообщил заместитель командира 1-го Корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав (Калина) Паламар, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Крохмалюк Александр Аркадьевич присоединился к "Азову" в 2016 году — военный медик, начальник медицинской службы на момент попадания в плен. Человек, который спасал жизни. Достойный боец и мой побратим. Александр попал в плен с "Азовстали", прошел через Оленовку и застенки Таганрога", — рассказал он.

Последнее известное место содержания Крохмалюка — СИЗО-2, Камышин.

"В сентябре 2025 года Александра вернули в рамках очередного этапа репатриации тел 1000 на 1000 — домой он вернулся мертвым. Судебно-медицинская экспертиза во Львове от 22 сентября 2025 года зафиксировала причину смерти: перелом ребер и тупая травма грудной клетки", — добавил Паламар.

Он назвал это еще одним приговором системе международного гуманитарного права, которая не способна защитить здоровье и жизнь украинских военнопленных в российском плену. 

"Я также в очередной раз призываю украинских чиновников, правозащитников и дипломатов: каждый случай смерти от пыток должен звучать с трибун ООН, Совета Европы, ОБСЕ, в двусторонних переговорах. Возвращение украинских военнопленных и военнопленных "Азова" — ваша обязанность и должно быть приоритетом международных отношений Украины уже сейчас. Иначе наступит время, когда некого будет возвращать из плена. Искренние соболезнования семье, друзьям и побратимам", — подытожил Паламар.

военнопленные (1273) плен (2706) Азов (886)
Топ комментарии
+21
Су* о 73% ,це і ваша провина !!! 😢
22.05.2026 12:48 Ответить
+13
НАЙВЕЛИЧНІШИЙ лідор має сісти на повічне за безкінечно своїх злочинів - цей не виключення
22.05.2026 12:55 Ответить
+12
Кацапи вміють глумитися над беззахисними.😭
22.05.2026 12:49 Ответить
Су* о 73% ,це і ваша провина !!! 😢
22.05.2026 12:48 Ответить
100% ви праві
22.05.2026 14:08 Ответить
Кацапи вміють глумитися над беззахисними.😭
22.05.2026 12:49 Ответить
Згадалося відео, яа кацапи розстрілювали коня. Ну, просто так, для забави...
22.05.2026 13:19 Ответить
Це убите ЖИТТЯ УКРАЇНЦЯ, як і інших Українців, на відповідальності ****** з тютіною і зеленського з моноШоблою у ВРУ!!
22.05.2026 12:55 Ответить
НАЙВЕЛИЧНІШИЙ лідор має сісти на повічне за безкінечно своїх злочинів - цей не виключення
22.05.2026 12:55 Ответить
Вічна слава Герою Украіни 😪😪😪

Смерть москалям 😡
22.05.2026 13:07 Ответить
А де тварюки які давали гарантії безпеки нашим людям за добровільну здачу в полон? Це ще один факт що не можна вірити ні рашистам ні так званим європейським і американським харантам ні нашій владі. Точно те ж саме буде тільки вже з усіма українцями, якщо Україна погодиться на переміріє і на капітуляцію
22.05.2026 13:23 Ответить
А хто з командирів Азову залишився зі своїми бійцями в кацапському полоні? Хто не покинув побратимів???? 😡😡😡
22.05.2026 13:32 Ответить
У 22 році повірили азовці лідору, але лідор на них насрав.
22.05.2026 14:12 Ответить
22.05.2026 14:22 Ответить
 
 