Новости Бойцов Азова вернули из плена РФ
Более 700 бойцов бригады "Азов" остаются в российском плену пятый год подряд

Россия продолжает систематически препятствовать возвращению военнослужащих бригады "Азов", исключая их из очередных списков на обмен из-за длительной пропагандистской демонизации подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил отдел стратегических коммуникаций 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Отмечается, что во время выхода с территории мариупольского комбината "Азовсталь" в период с 16 по 20 мая 2022 года в плен попали около 1400 бойцов подразделения. За четыре года совместными усилиями удалось освободить чуть более 500 "азовцев". Сейчас в застенках агрессора остаются более 700 военных.

Нарушение Женевской конвенции и блокирование обменов

  • По меньшей мере 250 бойцов "Азова" были незаконно осуждены российскими "судами" за вымышленные "военные преступления" или просто за факт службы в подразделении. В "Азове" отмечают, что это является грубым нарушением Женевской конвенции.

Несмотря на то, что последние обмены были довольно масштабными, представителей бригады в них — единицы. РФ сознательно держит защитников Мариуполя как "особую" категорию заложников.

"Мы надеемся увидеть большее количество военнопленных "Азова" и защитников "Азовстали" в следующих этапах заявленного обмена 1000 на 1000", — подчеркнули в отделе коммуникаций корпуса.

Обмен пленными 15 мая

  • Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.
  • В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года.

зачекайте!!!
а, оті 1000 на 1000?
ви шо, антисеміт та гомофоб?
вже, як п'ятий рік війни.........
20.05.2026 19:12 Ответить
Оманській гниді довіритися, це смерть майже .
20.05.2026 19:15 Ответить
Ну от навіщо впускати в медійний простір таку дезінформацію? Що таке "азовці"? Військовослужбовці, що обороняли Азовталь, чи дійсні військовослужбовці полку Азов? Та достатньо вже брехати. НІКОГО з полу АЗОВ кацапи не дають на обмін, за винятком приречених помирати за станом здоровя.
20.05.2026 19:15 Ответить
підставили їх Зеля і бездарний Залужний, кинули м'ясники - московити з їхніми обіцянками - якби знали, що так станеться, мабуть проривалися б з боєм.

Хто б пробився той би уникнув знущань і принижень, хто б загинув залишився б у пам'яті поколінь героєм зі сталі.

Дуже їх шкода
20.05.2026 19:21 Ответить
Найбільший разовий полон після другої світової і як результат дії буратіно-козиря,та до відома тих,хто так зараз щиро піклується,аби козирь сухим з води вийшов.
20.05.2026 19:22 Ответить
 
 