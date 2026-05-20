Более 700 бойцов бригады "Азов" остаются в российском плену пятый год подряд

Россия продолжает систематически препятствовать возвращению военнослужащих бригады "Азов", исключая их из очередных списков на обмен из-за длительной пропагандистской демонизации подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил отдел стратегических коммуникаций 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Отмечается, что во время выхода с территории мариупольского комбината "Азовсталь" в период с 16 по 20 мая 2022 года в плен попали около 1400 бойцов подразделения. За четыре года совместными усилиями удалось освободить чуть более 500 "азовцев". Сейчас в застенках агрессора остаются более 700 военных.

Нарушение Женевской конвенции и блокирование обменов

По меньшей мере 250 бойцов "Азова" были незаконно осуждены российскими "судами" за вымышленные "военные преступления" или просто за факт службы в подразделении. В "Азове" отмечают, что это является грубым нарушением Женевской конвенции.

Несмотря на то, что последние обмены были довольно масштабными, представителей бригады в них — единицы. РФ сознательно держит защитников Мариуполя как "особую" категорию заложников.

"Мы надеемся увидеть большее количество военнопленных "Азова" и защитников "Азовстали" в следующих этапах заявленного обмена 1000 на 1000", — подчеркнули в отделе коммуникаций корпуса.

