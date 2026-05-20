Более 700 бойцов бригады "Азов" остаются в российском плену пятый год подряд
Россия продолжает систематически препятствовать возвращению военнослужащих бригады "Азов", исключая их из очередных списков на обмен из-за длительной пропагандистской демонизации подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил отдел стратегических коммуникаций 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
Отмечается, что во время выхода с территории мариупольского комбината "Азовсталь" в период с 16 по 20 мая 2022 года в плен попали около 1400 бойцов подразделения. За четыре года совместными усилиями удалось освободить чуть более 500 "азовцев". Сейчас в застенках агрессора остаются более 700 военных.
Нарушение Женевской конвенции и блокирование обменов
- По меньшей мере 250 бойцов "Азова" были незаконно осуждены российскими "судами" за вымышленные "военные преступления" или просто за факт службы в подразделении. В "Азове" отмечают, что это является грубым нарушением Женевской конвенции.
Несмотря на то, что последние обмены были довольно масштабными, представителей бригады в них — единицы. РФ сознательно держит защитников Мариуполя как "особую" категорию заложников.
"Мы надеемся увидеть большее количество военнопленных "Азова" и защитников "Азовстали" в следующих этапах заявленного обмена 1000 на 1000", — подчеркнули в отделе коммуникаций корпуса.
Обмен пленными 15 мая
- Напомним, Украина и Россия провели первый этап обмена 1000 на 1000. Удалось вернуть 205 защитников.
- В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что почти все освобожденные сегодня из российского плена военные провели в неволе 4 года.
а, оті 1000 на 1000?
ви шо, антисеміт та гомофоб?
вже, як п'ятий рік війни.........
Ну от навіщо впускати в медійний простір таку дезінформацію? Що таке "азовці"? Військовослужбовці, що обороняли Азовталь, чи дійсні військовослужбовці полку Азов? Та достатньо вже брехати. НІКОГО з полу АЗОВ кацапи не дають на обмін, за винятком приречених помирати за станом здоровя.
Хто б пробився той би уникнув знущань і принижень, хто б загинув залишився б у пам'яті поколінь героєм зі сталі.
Дуже їх шкода