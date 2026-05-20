Новини Бійців Азову повернули з полону РФ
Понад 700 бійців бригади "Азов" залишаються у російському полоні п’ятий рік поспіль

Росія продовжує системно блокувати повернення військовослужбовців бригади "Азов", викреслюючи їх із чергових списків на обмін через тривалу пропагандистську демонізацію підрозділу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net повідомив відділ стратегічних комунікацій 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

Зазначається, що під час виходу з території маріупольського комбінату "Азовсталь" у період з 16 по 20 травня 2022 року в полон потрапили близько 1400 бійців підрозділу. За чотири роки спільними зусиллями вдалося визволити трохи більш як 500 "азовців". Наразі у застінках агресора залишаються понад 700 військових.

Порушення Женевської конвенції та блокування обмінів

  • Щонайменше 250 бійців "Азову" були незаконно засуджені російськими "судами" за вигадані "воєнні злочини" або просто за факт служби у підрозділі. В "Азові" наголошують, що це є грубим порушенням Женевської конвенції.

Попри те, що останні обміни були доволі масштабними, представників бригади в них — одиниці. РФ свідомо тримає захисників Маріуполя як "особливу" категорію заручників.

"Ми сподіваємося побачити більшу кількість військовополонених Азову та захисників Азовсталі в наступних етапах заявленого обміну 1000 на 1000", - наголосили у відділі комунікацій корпусу.

Обмін полоненими 15 травня

  • Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.
  • У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.

За чотири роки спільними зусиллями вдалося визволити трохи більш як 500 "азовців". Наразі у застінках агресора залишаються понад 700 військових. Джерело: https://censor.net/ua/n4004241

Ну от навіщо впускати в медійний простір таку дезінформацію? Що таке "азовці"? Військовослужбовці, що обороняли Азовталь, чи дійсні військовослужбовці полку Азов? Та достатньо вже брехати. НІКОГО з полу АЗОВ кацапи не дають на обмін, за винятком приречених помирати за станом здоровя.
20.05.2026 19:15 Відповісти
зачекайте!!!
а, оті 1000 на 1000?
ви шо, антисеміт та гомофоб?
вже, як п'ятий рік війни.........
20.05.2026 19:12 Відповісти
Оманській гниді довіритися, це смерть майже .
20.05.2026 19:15 Відповісти
20.05.2026 19:15 Відповісти
підставили їх Зеля і бездарний Залужний, кинули м'ясники - московити з їхніми обіцянками - якби знали, що так станеться, мабуть проривалися б з боєм.

Хто б пробився той би уникнув знущань і принижень, хто б загинув залишився б у пам'яті поколінь героєм зі сталі.

Дуже їх шкода
20.05.2026 19:21 Відповісти
Найбільший разовий полон після другої світової і як результат дії буратіно-козиря,та до відома тих,хто так зараз щиро піклується,аби козирь сухим з води вийшов.
20.05.2026 19:22 Відповісти
Потрібно всіх попів КГБ МП обміняти на наших захисників, думаю кацапи погодяться.
20.05.2026 19:34 Відповісти
Не на часі!
Полонені почекають.
Володя зараз повертає в Україну померлих.
20.05.2026 19:44 Відповісти
Всі бійці ''Азову'' вийшли під гарантії Голобородька'. Деякі офіцери ''Азову'' отримали навіть квартири в Києві за вихваляння Голобородька', чи просте мовчання.
20.05.2026 19:46 Відповісти
Тупо кинули своїх підлеглих на знущання та смерть....😡
20.05.2026 19:53 Відповісти
Результат за 7 років, чергової брехні/обіцянок зеленського з єрмаком і разумковим-стефанчуком, бо Уряд взагалі перестав існувати, ще з 2019 року!! Така ось реальність на сьогодні від осіб з Урядового кварталу Оманського зеленського!! Вагнерівців-убивць, врятував зеленський, а за АЗОВЦІВ-Захисників України, ну геть часу немає…. Сам то він все у клопотах та турботах то за «саміти», то за наміри, то санкції Порошенка, то за єрмака гроші канючить для викупу…
КабМіндічі з моноШоблою стефанчука-аброхамія, можуть це і засвідчити перед Українцями!
20.05.2026 20:05 Відповісти
Чеченів наші міняють одразу в пропорції один до одного. Чого же тут дивного. Та і мабуть був план Зеленського-Ермака в 2022 році одразу злить весь Азов з Кримським коридором.
20.05.2026 20:10 Відповісти
 
 