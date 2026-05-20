Понад 700 бійців бригади "Азов" залишаються у російському полоні п’ятий рік поспіль
Росія продовжує системно блокувати повернення військовослужбовців бригади "Азов", викреслюючи їх із чергових списків на обмін через тривалу пропагандистську демонізацію підрозділу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net повідомив відділ стратегічних комунікацій 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".
Зазначається, що під час виходу з території маріупольського комбінату "Азовсталь" у період з 16 по 20 травня 2022 року в полон потрапили близько 1400 бійців підрозділу. За чотири роки спільними зусиллями вдалося визволити трохи більш як 500 "азовців". Наразі у застінках агресора залишаються понад 700 військових.
Порушення Женевської конвенції та блокування обмінів
- Щонайменше 250 бійців "Азову" були незаконно засуджені російськими "судами" за вигадані "воєнні злочини" або просто за факт служби у підрозділі. В "Азові" наголошують, що це є грубим порушенням Женевської конвенції.
Попри те, що останні обміни були доволі масштабними, представників бригади в них — одиниці. РФ свідомо тримає захисників Маріуполя як "особливу" категорію заручників.
"Ми сподіваємося побачити більшу кількість військовополонених Азову та захисників Азовсталі в наступних етапах заявленого обміну 1000 на 1000", - наголосили у відділі комунікацій корпусу.
Обмін полоненими 15 травня
- Нагадаємо, Україна та Росія провели перший етап обміну 1000 на 1000. Вдалося повернути 205 захисників.
- У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що майже усі визволені сьогодні з російського полону військові провели у неволі 4 роки.
