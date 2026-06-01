Новости
Двух пленных бойцов "Азова" в РФ "приговорили" к 19 и 20 годам колонии

В РФ осудили еще двух "азовцев"

Южный окружной военный "суд" РФ в Ростове-на-Дону вынес "приговор" двум пленным бойцам"Азова" — 30-летнему Дмитрию Кищенко и 32-летнему Всеволоду Широких, приговорив их к 19 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Об этом сообщает Медиазона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что обоих военнопленных признали виновными в якобы "участии в террористической группировке" и "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности". Их обвиняли "в участии в полке "Азов".

Сообщается, что Кищенко в "Азове" служил старшим солдатом, а Широких был оператором отдела роботизированной разведки.

"Азовцы" в плену РФ

Напомним, Россия продолжает системно блокировать возвращение военнослужащих бригады "Азов", вычеркивая их из очередных списков на обмен из-за длительной пропагандистской демонизации подразделения. Сейчас в застенках агрессора остаются более 700 военных.

01.06.2026 19:39 Ответить
Вироки - незаконні... Чисто юридично... Бо винесені стосовно військовослужбовців ЗСУ, які вчинили дії на території України . Питання : "На якій підставі вирок виноситься на підставі законів РФ?
Основні правила дії закону рф у просторі:
Територіальний принцип: Закони рф поширюються на всю територію російської федерації. Це включає сушу, внутрішні та територіальні води, повітряний простір над ними, а також надра. [http://radnuk.info/***********/38-tsvik/97-s-7----------.html 1]Екстериторіальність: Юрисдикція законів поширюється на морські, річні та повітряні судна (під прапором рф), космічні об'єкти, а також на території дипломатичних представництв і консульств рф за кордоном. [http://radnuk.info/***********/38-tsvik/97-s-7----------.html 1]Коло осіб: У межах території рф її законодавство діє щодо всіх громадян рф, іноземних громадян та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено
01.06.2026 19:48 Ответить
4 роки вже відсиділи можна рахувати.
01.06.2026 19:40 Ответить
Цікаво, а що там з москальськими полоненими. Їх хоча би судять? Роблять з них хоча би персон нон грата?
01.06.2026 19:43 Ответить
Редіс не хоче спитати зелю хто давав гарантії що повернуть азовців з полону??? Чи то може зеля зпіздів? Редіс не бажае узнати з ким домовлявся отой 4 ухилянт??? Я навідь не уявляю якби він наїзжав на Порошенко, якби це при ньому сталося
01.06.2026 19:49 Ответить
Не желает, бо так из командира корпуса можно превратиться в хз кого.
