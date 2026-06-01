Двух пленных бойцов "Азова" в РФ "приговорили" к 19 и 20 годам колонии

Южный окружной военный "суд" РФ в Ростове-на-Дону вынес "приговор" двум пленным бойцам"Азова" — 30-летнему Дмитрию Кищенко и 32-летнему Всеволоду Широких, приговорив их к 19 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Об этом сообщает Медиазона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что обоих военнопленных признали виновными в якобы "участии в террористической группировке" и "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности". Их обвиняли "в участии в полке "Азов".

Сообщается, что Кищенко в "Азове" служил старшим солдатом, а Широких был оператором отдела роботизированной разведки.

"Азовцы" в плену РФ

Напомним, Россия продолжает системно блокировать возвращение военнослужащих бригады "Азов", вычеркивая их из очередных списков на обмен из-за длительной пропагандистской демонизации подразделения. Сейчас в застенках агрессора остаются более 700 военных.

