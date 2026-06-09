Суд РФ вынес приговоры по делу о взрыве оккупанта Сушко: 5 фигурантов получили от 17 лет до пожизненного лишения свободы

Южный окружной военный суд РФ вынес приговор по делу о покушении на главу оккупационной администрации поселка Михайловка Ивана Сушко, погибшего в результате взрыва автомобиля в августе 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

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Приговор Тетереву

Как отмечается, судья Игорь Костин приговорил 50-летнего Владимира Тетерева к пожизненному лишению свободы по статье об акте международного терроризма, а также к 9 годам лишения свободы за незаконный оборот взрывчатых веществ в составе организованной группы.

Согласно приговору, первые шесть лет наказания Тетерев будет отбывать в тюрьме, а остаток срока - в колонии особого режима.

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Другие приговоры

35-летнего Алексея Кириченко, 24-летнего Александра Ляховченко и 36-летнего Дмитрия Новикова приговорили к 18 годам лишения свободы каждого. 22-летний Даниил Смола получил 17 лет заключения.

Согласно приговору, первые четыре года наказания все они будут отбывать в тюрьме, после чего их переведут в колонию строгого режима.

Прокурор настаивал на назначении пожизненного заключения для всех пятерых обвиняемых.

Приговор Новикову был оглашен в его отсутствие, поскольку он отказался покидать камеру следственного изолятора.

Все пятеро обвиняемых в суде заявляли о похищении и применении пыток. В то же время 9 марта Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по их заявлениям.

Во время судебных прений Тетерев подробно описал события после похищения. По его словам, 23 августа 2023 года - ровно через год после подрыва автомобиля Сушка - его задержали неизвестные в балаклавах. Под давлением и пытками его заставили признаться в убийстве чиновника. Он также утверждает, что после угроз "замучить до смерти" его пожилую мать, он согласился "придумать" показания. Официально его задержали только в конце ноября.

Подробнее о ситуации читайте в статье Цензор.НЕТ: "Знаешь, чем мы отличаемся от гестапо? Только названием". Украинец Владимир Тетерев рассказал, как ФСБ сфабриковала дело, по которому ему грозит пожизненное

Что предшествовало?

Как сообщалось, взорвана машина начальника оккупационной администрации РФ в селе Запорожской области Ивана Сушко.

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