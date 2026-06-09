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Новости Фото Россияне убивают своих
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Путинский амнистированный насильник снова убил женщину и ребенка: в РФ осудили "участника СВО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В России к пожизненному заключению приговорили очередного "героя СВО" - военнослужащего из Пермского края Артема Бучина.

Центральный окружной военный суд признал его виновным в убийстве и изнасиловании 26-летней бывшей жены и ее 7-летней дочери, сообщает Цензор.НЕТ.

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Освобождение из колонии ради войны и новое убийство

Преступление произошло в конце августа 2024 года в городе Чусово. Тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти нашли в их квартире. Оккупанта Бучина, который на тот момент находился в отпуске из-за ранения и готовился к очередной отправке на фронт в Украину, задержали через два дня. Мотивом убийства стала "ревность" - захватчику показалось, что бывшая жена изменяла ему, пока он воевал.

Для российского военного это уже не первый подобный эпизод. В 2018 году он получил первый срок за ограбление. В 2023 году Бучина приговорили к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование и жестокое убийство местной медсестры. А уже в конце 2023 года вместо отбывания наказания убийца подписал контракт с Минобороны РФ, получил помилование и уехал на войну в Украину.

Получив ранение на фронте, помилованный насильник вернулся домой в Чусово, где сразу же совершил аналогичное преступление, убив женщину и маленького ребенка.

жертвы

оккупант

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Автор: 

россия (97856) тюрьма (813) преступность (940)
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Работайтє, братья!!!
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09.06.2026 15:59 Ответить
а ***** не длондін часом?
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09.06.2026 16:00 Ответить
Ждуни сруськага міфа, таку потороч мацкоускаю, чекають в Україні з нетерпінням і надією, уже 11 років!! Тому і гадять в Україні, де тільки можуть, бо їх не карають, а якось дивно «осуджують», оті у мантіях від портнова та прокурорські з адвокатами з Полтавських курсів!!?!?!?
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09.06.2026 16:02 Ответить
Типовий гівнорилий кацап.
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09.06.2026 16:21 Ответить
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09.06.2026 16:21 Ответить
Генетика - то серйозна наука!
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09.06.2026 16:44 Ответить
в Депутати його, або у школу виховувати кацапськіх лічінок
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09.06.2026 17:09 Ответить
а таких на фронті ще дуже багато. І вони також колись повернуться... Кацапкам так і треба.
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09.06.2026 17:13 Ответить
 
 