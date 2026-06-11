Чонгарский мост на Херсонщине критически поврежден, - Командир 1-го ОШП "Да Винчи" Филатов

Чонгарский мост в Херсонской области после ударов Сил обороны получил серьезные повреждения. В настоящее время он полностью непригоден для движения транспорта.

Об этом заявил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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По его словам, Чонгарский мост получил такие повреждения, что они являются критическими для его конструкции. Сейчас по нему не движется ни грузовой, ни легковой автотранспорт, а сам мост требует комплексных восстановительных работ.

Сейчас рашисты разворачивают рядом понтонные переправы, а также изменили логистику и начали двигаться через Армянск.

"Сегодня это движение было полностью остановлено. Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чангарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск. Соответственно, во время нанесения удара нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них уничтожили", — рассказал командир.

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Филатов отметил, что в отношении Чонгарского моста решение было принято, поскольку была информация, что именно через него враг будет подвозить топливо.

"От момента принятия решения до его выполнения прошло шесть часов. Операцию по Армянскому мосту мы спланировали заранее, ведь предполагали, что этот путь также используют. Поэтому действовали более подготовленно", — добавил он.

Такие действия дают быстрый и долгосрочный эффект. Уже сейчас РФ не может нормально обеспечивать свои подразделения, а в будущем ей придется тратить много ресурсов на восстановление этих путей. Командирам на передовой приходится больше думать о снабжении, говорит Филатов, и искать, как его наладить, пояснил командир.

"Эта операция была бы невозможна, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что подразделения, стоящие на Гуляйпольском направлении, начали снабжаться не через автодороги Мариуполя, а через Крым. То есть они стали с помощью понтонов переправлять грузовики в Крым, а затем из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро заблокировали им эти пути и продолжаем дальше ослаблять противника", — подытожил он.

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Что предшествовало?

В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что вместе с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".

9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.

Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

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