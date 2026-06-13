ЗСУ руйнують логістику РФ на півдні: пошкоджено залізницю та понтонні переправи

Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах російських військ на тимчасово окупованих територіях півдня. Внаслідок останніх атак було уражено залізничне сполучення та одну з понтонних переправ, які окупанти використовували для перекидання техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Студія" повідомив командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро (Перун) Філатов.

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"Сьогодні вночі були нові влучання. У результаті пошкодили ще одну важливу транспортну артерію — цього разу залізничну. Раніше удари вже завдавали по Чонгарському та Армянському мостах. Після цього російські військові зробили кілька понтонних переправ, щоб відновити рух. Одну з цих переправ сьогодні також пошкодили", - розповів Філатов.

Ворог змушений змінювати маршрути

Через пошкодження інфраструктури російські війська змушені використовувати понтонні переправи з обмеженою пропускною здатністю, що призводить до скупчення техніки у великих колонах.

Це, за словами Філатова, створює додаткові можливості для української розвідки та ударних підрозділів для виявлення й ураження цілей.

"На сьогодні противник через те, що він буде пересуватися понтонними переправами, вимушений накопичувати дуже великі колони автотранспорту. Відповідно, під час здійснення місій ми можемо за допомогою розвідки та ураження здійснювати патрулювання й вже визначати цілі для нанесення уражень, знищувати велику кількість автотранспорту. Тим самим блокувати всі спроби противника відновити ці переправи", - розповів Філатов.

Військовий зазначив, що противник буде й надалі намагатися відновлювати переправи, однак українські сили готові до таких сценаріїв.

"Понтонні переправи не мають таких потужних конструкцій і для їх пошкодження не потрібні дороговартісні засоби. У нас є засоби вартістю до п'яти тисяч доларів, які будуть ці переправи топити", - каже Філатов.

Що передувало?

У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".

9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.

Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.

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