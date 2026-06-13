ЗСУ руйнують логістику РФ на півдні: пошкоджено залізницю та понтонні переправи
Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах російських військ на тимчасово окупованих територіях півдня. Внаслідок останніх атак було уражено залізничне сполучення та одну з понтонних переправ, які окупанти використовували для перекидання техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Студія" повідомив командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро (Перун) Філатов.
"Сьогодні вночі були нові влучання. У результаті пошкодили ще одну важливу транспортну артерію — цього разу залізничну. Раніше удари вже завдавали по Чонгарському та Армянському мостах. Після цього російські військові зробили кілька понтонних переправ, щоб відновити рух. Одну з цих переправ сьогодні також пошкодили", - розповів Філатов.
Ворог змушений змінювати маршрути
Через пошкодження інфраструктури російські війська змушені використовувати понтонні переправи з обмеженою пропускною здатністю, що призводить до скупчення техніки у великих колонах.
Це, за словами Філатова, створює додаткові можливості для української розвідки та ударних підрозділів для виявлення й ураження цілей.
"На сьогодні противник через те, що він буде пересуватися понтонними переправами, вимушений накопичувати дуже великі колони автотранспорту. Відповідно, під час здійснення місій ми можемо за допомогою розвідки та ураження здійснювати патрулювання й вже визначати цілі для нанесення уражень, знищувати велику кількість автотранспорту. Тим самим блокувати всі спроби противника відновити ці переправи", - розповів Філатов.
Військовий зазначив, що противник буде й надалі намагатися відновлювати переправи, однак українські сили готові до таких сценаріїв.
"Понтонні переправи не мають таких потужних конструкцій і для їх пошкодження не потрібні дороговартісні засоби. У нас є засоби вартістю до п'яти тисяч доларів, які будуть ці переправи топити", - каже Філатов.
Що передувало?
- У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".
- 9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.
- Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.
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але Zельоні Гниди все розмінували та віддали південь паРаші
злийся бот подоляка
А газ де брати? З дупи Тарзана? (С)
Чи поїсти горохового супчику і перднути в трубочку?
Ну ок, от тільки на у всіх є газова станція на авто.
Удари по політичній репутації, Крим це єдина успішна частина всієї ********** авантюри.
Ліквідація логістики і на Півдні.
2. Знищення військових об'єктів (демілітаризація)
Блокада базується на планомірному знищенні систем протиповітряної оборони (ППО), радіолокаційних станцій, аеродромів та військово-морських баз Чорноморського флоту.
3. Спектр заходів (включаючи удари по логістичним маршрутам) створює «логістичне пекло» для окупаційних адміністрацій. У разі транспортного колапсу забезпечення півострова стає нерентабельним і відтягує він величезні ресурси, які Росія міг би використовувати інших напрямах фронту.
4. Підготовка до деокупації. Ізоляція регіону відрізає угруповання супротивника від шляхів регулярного відступу чи маневру підкріпленнями.