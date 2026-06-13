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Новини Удари по логістиці РФ
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ЗСУ руйнують логістику РФ на півдні: пошкоджено залізницю та понтонні переправи

ЗСУ б’ють по мостах і переправах РФ на Херсонщині

Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах російських військ на тимчасово окупованих територіях півдня. Внаслідок останніх атак було уражено залізничне сполучення та одну з понтонних переправ, які окупанти використовували для перекидання техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Студія" повідомив командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро (Перун) Філатов.

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"Сьогодні вночі були нові влучання. У результаті пошкодили ще одну важливу транспортну артерію — цього разу залізничну. Раніше удари вже завдавали по Чонгарському та Армянському мостах. Після цього російські військові зробили кілька понтонних переправ, щоб відновити рух. Одну з цих переправ сьогодні також пошкодили", - розповів Філатов.

Ворог змушений змінювати маршрути

Через пошкодження інфраструктури російські війська змушені використовувати понтонні переправи з обмеженою пропускною здатністю, що призводить до скупчення техніки у великих колонах.

Це, за словами Філатова, створює додаткові можливості для української розвідки та ударних підрозділів для виявлення й ураження цілей.

"На сьогодні противник через те, що він буде пересуватися понтонними переправами, вимушений накопичувати дуже великі колони автотранспорту. Відповідно, під час здійснення місій ми можемо за допомогою розвідки та ураження здійснювати патрулювання й вже визначати цілі для нанесення уражень, знищувати велику кількість автотранспорту. Тим самим блокувати всі спроби противника відновити ці переправи", - розповів Філатов.

Військовий зазначив, що противник буде й надалі намагатися відновлювати переправи, однак українські сили готові до таких сценаріїв.

"Понтонні переправи не мають таких потужних конструкцій і для їх пошкодження не потрібні дороговартісні засоби. У нас є засоби вартістю до п'яти тисяч доларів, які будуть ці переправи топити", - каже Філатов.

Що передувало?

  • У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".
  • 9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.
  • Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сальдо скаржиться через нові атаки на мости на Чонгарському напрямку: Рух у бік пункту пропуску "Джанкой" перекрито

Автор: 

міст (1267) Чонгар (27) Херсонська область (6730) Генічеський район (21)
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Топ коментарі
+5
логістика мала бути зруйнована в 2022 році

але Zельоні Гниди все розмінували та віддали південь паРаші
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13.06.2026 12:02 Відповісти
+3
Русня дуже хитра та адаптивна. І вони будуть шукати шляхи. Водіям будуть платити за страх. таксі в Криму їздить на газу. У нас вихід один - це треба робити постійно, а не випустити марку про атаку на Кримський міст та забути за нього.
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13.06.2026 12:11 Відповісти
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логістика мала бути зруйнована в 2022 році

але Zельоні Гниди все розмінували та віддали південь паРаші
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13.06.2026 12:02 Відповісти
Ну, в 22 не було чим. Той же міст скільки колупали хаймарсами?
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13.06.2026 12:16 Відповісти
zельона мантра zебілів

злийся бот подоляка
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13.06.2026 12:17 Відповісти
Русня дуже хитра та адаптивна. І вони будуть шукати шляхи. Водіям будуть платити за страх. таксі в Криму їздить на газу. У нас вихід один - це треба робити постійно, а не випустити марку про атаку на Кримський міст та забути за нього.
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13.06.2026 12:11 Відповісти
Платити за страх, та вже купа об'яв на які відгукуються одиниці. Життя цінніше.

А газ де брати? З дупи Тарзана? (С)

Чи поїсти горохового супчику і перднути в трубочку?
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13.06.2026 12:14 Відповісти
1. Життя для русні? Смішно. Військові водії будуть іздити за наказом, без варіантів. 2. "Основным магистральным газопроводом, обеспечивающим полуостров, является газопровод «Краснодарский край - Крым» Протяженность: около 400 км (включает двухниточный переход через Керченский пролив и озеро Тузла).Назначение: снабжение топливом базовых электростанций Крыма и распределительных сетей.
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13.06.2026 12:19 Відповісти
Лише самі відбиті.

Ну ок, от тільки на у всіх є газова станція на авто.
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13.06.2026 12:21 Відповісти
Дестабілізація території.

Удари по політичній репутації, Крим це єдина успішна частина всієї ********** авантюри.

Ліквідація логістики і на Півдні.
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13.06.2026 12:19 Відповісти
Логіка Кварталу-95.
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13.06.2026 12:21 Відповісти
Молодець що зізнався.
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13.06.2026 12:22 Відповісти
1. Порушення логістики та постачання військ. Крим - це головний вузол, через який забезпечується все Південне угруповання військ РФ.
2. Знищення військових об'єктів (демілітаризація)
Блокада базується на планомірному знищенні систем протиповітряної оборони (ППО), радіолокаційних станцій, аеродромів та військово-морських баз Чорноморського флоту.
3. Спектр заходів (включаючи удари по логістичним маршрутам) створює «логістичне пекло» для окупаційних адміністрацій. У разі транспортного колапсу забезпечення півострова стає нерентабельним і відтягує він величезні ресурси, які Росія міг би використовувати інших напрямах фронту.
4. Підготовка до деокупації. Ізоляція регіону відрізає угруповання супротивника від шляхів регулярного відступу чи маневру підкріпленнями.
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13.06.2026 12:24 Відповісти
Так зрозумів я цю нову тактику Кварталу-95. Це називається відволікання уваги від положення на фронті. Дивіться як важко кримчанам в окупації і радійте. Не задавайте питання про Покровськ, Мирноград, Гуляйполе, Вовчанськ, Ямпіль, Костянтинівку.
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13.06.2026 12:29 Відповісти
Ні, не зрозумів. Де в чотирьох пунктах загадка про важке положення населення Криму? Поку будуть сухарі, там все буде ОК з населенням.
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13.06.2026 12:34 Відповісти
Перший пункт взагалі дурний. Що б з Криму йшли війська або ********** на північ, потрібно щоб вони туди спочатку звідкись заходили.
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13.06.2026 12:38 Відповісти
Положення на фронті називається стагнація.
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13.06.2026 12:41 Відповісти
 
 