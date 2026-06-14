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Новости Удары по логистике РФ
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Топливо по морю, боеприпасы на легковых автомобилях: РФ перестраивает систему снабжения на юге, - Волошин

удары по коридору в Крым

Российские оккупационные войска пересматривают логистические маршруты на южном направлении, пытаясь обезопасить поставки боеприпасов и топлива от ударов Сил обороны Украины. Для этого враг рассматривает возможность использования гражданского транспорта и новых схем перевозок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

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Переносят склады боеприпасов

По данным разведки, враг рассматривает такую возможность, чтобы склады боеприпасов находились на расстоянии более 200 км от линии боевого столкновения.

Затем от них, чтобы было еще несколько меньших полевых складов, на которых запас боеприпасов и ракет составлял не более чем на двое суток.

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Перевозки гражданским транспортом

"Все перевозки будут осуществляться, например, гражданским транспортом, легковыми автомобилями с прицепами. А личный состав, который будет задействован в этих перевозках, не должен быть одет в форму, должен быть в гражданской одежде или же в форме представителей коммунальных служб", - рассказал пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ маскирует бензовозы под гражданский транспорт из-за ударов ВСУ по логистике в Крым, - ВМС

По его словам, для поставок горюче-смазочных материалов оккупанты рассматривают водный транспорт. В частности, планируют привлекать в порты Бердянска и Скадовска малые морские танкеры, рейдовые наливные шаланды и баржи.

Для перевозки личного состава россияне планируют использовать второстепенные дороги и перевозить не тентованными машинами или автобусами, а небольшими группами на небольшом автомобильном транспорте.

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логистика (107) Силы обороны юга (573)
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Топ комментарии
+13
Можна просто випустити офіційну заяву -"Все що там рухається -все буде знищене". Нехай Сибіга хоч чим-небудь корисним займеться. Навіщо оця вся балаканина якогось Волошина?
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14.06.2026 15:07 Ответить
+12
тоді нехай цівільні московити не жалуються що по ним прилітає
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14.06.2026 15:01 Ответить
+11
Ну значить треба буде їбашити все що з'являється на дорогах ,без виключень .
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14.06.2026 15:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
тоді нехай цівільні московити не жалуються що по ним прилітає
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14.06.2026 15:01 Ответить
зараз курортний сезон в Криму і кожен отдихающій має добиратись на сонячний півострів вплавь, буксируючи за собою невелику налівную цистерну з бензином

.
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14.06.2026 16:05 Ответить
Ну значить треба буде їбашити все що з'являється на дорогах ,без виключень .
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14.06.2026 15:03 Ответить
Можна просто випустити офіційну заяву -"Все що там рухається -все буде знищене". Нехай Сибіга хоч чим-небудь корисним займеться. Навіщо оця вся балаканина якогось Волошина?
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14.06.2026 15:07 Ответить
можна було було на початку війни випустити офіційну заяву що знищену багатоповерхіку в Україні ми їм знищим дві . то діб війна швидко закінчилася
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14.06.2026 15:55 Ответить
Шо лякати, якщо нічим бити.
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14.06.2026 15:59 Ответить
Такой себе невинный намек гражданским - вам будут прикрываться. А поскольку атакующие не смогут определить кто перед ними - гражданский или переодетый военный - то потом не жалуйтесь. Единственное что сейчас от гражданских зависит - просто не появляться на дорогах в принципе. Либо вы это делаете на свой страх и риск.
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14.06.2026 15:08 Ответить
Цивільрими вважати той транспорт що рухається у зворотньому напрямку тобто на парашу все що їде іде пливе до криму хай начувається
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14.06.2026 15:36 Ответить
Ну такие планы надо передать на рассмотрение в психушку так эксперты разберутся...
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14.06.2026 15:26 Ответить
Возити жигулями бенз - це епічно. 200л на 200км перевіз - 20 спалив 😁
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14.06.2026 15:34 Ответить
жигуль свій процент бере
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14.06.2026 15:58 Ответить
Ну значит делаем - как Израиль
Который предупреждает Хамас
Будем ****.....ь по таким координатам
Можно добавить - ****....ь будем круглосуточно !!!!!!
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14.06.2026 15:40 Ответить
Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами... а также колонами пешим маршем

знаменосцы и полковой оркестр выдвинуться вперед !

.
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14.06.2026 15:41 Ответить
І в чому проблема?)Офіційно ж окупанти оголосили,що рух цивільним заборонено тою трасою,отже хоч автівки й цивільні,але військового призначення.Ждуни ж знали ,що їздити неможна ,а отже увесь транспорт на трасі підпадає під дію дронів ЗСУ.
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14.06.2026 15:45 Ответить
Хай переймають досвід Першої світової.
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14.06.2026 15:51 Ответить
Блокада моря мадурами і оголосить траси - зонами смерті.
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14.06.2026 15:51 Ответить
рейдові наливні шаланди... це ті, які полные кефали ?
чи отакі:
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1 Жуль Фонтанес «Залита шаланда»

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14.06.2026 16:02 Ответить
 
 