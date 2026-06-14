Топливо по морю, боеприпасы на легковых автомобилях: РФ перестраивает систему снабжения на юге, - Волошин

Российские оккупационные войска пересматривают логистические маршруты на южном направлении, пытаясь обезопасить поставки боеприпасов и топлива от ударов Сил обороны Украины. Для этого враг рассматривает возможность использования гражданского транспорта и новых схем перевозок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

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Переносят склады боеприпасов

По данным разведки, враг рассматривает такую возможность, чтобы склады боеприпасов находились на расстоянии более 200 км от линии боевого столкновения.

Затем от них, чтобы было еще несколько меньших полевых складов, на которых запас боеприпасов и ракет составлял не более чем на двое суток.

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Перевозки гражданским транспортом

"Все перевозки будут осуществляться, например, гражданским транспортом, легковыми автомобилями с прицепами. А личный состав, который будет задействован в этих перевозках, не должен быть одет в форму, должен быть в гражданской одежде или же в форме представителей коммунальных служб", - рассказал пресс-секретарь.

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По его словам, для поставок горюче-смазочных материалов оккупанты рассматривают водный транспорт. В частности, планируют привлекать в порты Бердянска и Скадовска малые морские танкеры, рейдовые наливные шаланды и баржи.

Для перевозки личного состава россияне планируют использовать второстепенные дороги и перевозить не тентованными машинами или автобусами, а небольшими группами на небольшом автомобильном транспорте.

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