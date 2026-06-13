Пилоты CODE 9.2 показали кадры поражения КПП "Джанкой", моста и переправы на Чонгаре. ВИДЕО

Подразделение 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовало кадры поражения ряда целей российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных видеоматериалах запечатлены моменты поражения КПП "Джанкой", железнодорожного моста и понтонной переправы на Чонгаре.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным подразделения, удары были нанесены с применением украинских разработок, в частности продукции оборонной компании Fire Point, а также беспилотников "Бегемот".

Отдельно отмечается, что командир 475-го ОШП CODE 9.2 с позывным "Флинт" поблагодарил пророссийского блогера, который предоставил данные для целеуказания, включая открытые источники и фотофиксацию инфраструктуры противника.

Технические характеристики беспилотника "Бегемот"

Дрон оснащен комбинированной боевой частью, которая сочетает осколочно-фугасный и термобарический компоненты общей массой до 70 кг.

Термобарический принцип действия заключается в создании аэрозольного облака взрывчатого вещества с последующим его подрывом, что приводит к образованию мощной ударной волны и высокой температуры в зоне поражения.

Подразделение обнародовало эти материалы в качестве подтверждения результатов боевых действий по критической инфраструктуре противника.

Читайте также: БПЛА атаковали мост вблизи Чонгара, движение через пункт пропуска "Джанкой" в оккупированный Крым перекрыто

Читайте также: ВСУ разрушают логистику РФ на юге: повреждены железная дорога и понтонные переправы