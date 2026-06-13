РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11116 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Удары по логистике РФ
2 814 3

Пилоты CODE 9.2 показали кадры поражения КПП "Джанкой", моста и переправы на Чонгаре. ВИДЕО

Подразделение 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовало кадры поражения ряда целей российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных видеоматериалах запечатлены моменты поражения КПП "Джанкой", железнодорожного моста и понтонной переправы на Чонгаре.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным подразделения, удары были нанесены с применением украинских разработок, в частности продукции оборонной компании Fire Point, а также беспилотников "Бегемот".

Отдельно отмечается, что командир 475-го ОШП CODE 9.2 с позывным "Флинт" поблагодарил пророссийского блогера, который предоставил данные для целеуказания, включая открытые источники и фотофиксацию инфраструктуры противника.

Технические характеристики беспилотника "Бегемот"

Дрон оснащен комбинированной боевой частью, которая сочетает осколочно-фугасный и термобарический компоненты общей массой до 70 кг.

Термобарический принцип действия заключается в создании аэрозольного облака взрывчатого вещества с последующим его подрывом, что приводит к образованию мощной ударной волны и высокой температуры в зоне поражения.

Подразделение обнародовало эти материалы в качестве подтверждения результатов боевых действий по критической инфраструктуре противника.

Читайте также: БПЛА атаковали мост вблизи Чонгара, движение через пункт пропуска "Джанкой" в оккупированный Крым перекрыто

Читайте также: ВСУ разрушают логистику РФ на юге: повреждены железная дорога и понтонные переправы

Автор: 

Джанкой (85) уничтожение (10023) ВСУ (7822) дроны (7361) Чонгар (24) Херсонская область (5745) Джанкойский район (2) Генический район (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Московиты 300 лет назад победили шведов, а шведы живут в стране, где даже собаки получают пенсию.

"Советы" победили немцев, но немцы построили страну, где даже туалеты чище руSSкой совести.

В стране деревянных туалетов, убитых дорог, мертвых деревень, больниц, кишащих тараканами, СВОлоты, которая пачками идёт погибать в чужую страну и постоянной лжи из телевизора, не может быть другого президента, кроме путина.

В стране подонков и ******,
где ложь кругом, а жизнь - мученье,
лишь "танец белых лебедей"
даст всем надежду на спасенье.
И.Губерман» (С)
показать весь комментарий
13.06.2026 14:55 Ответить
Чонгар, Джанкой, Армянськ, Крим це УКРАЇНА
показать весь комментарий
13.06.2026 15:19 Ответить
Там должна быть только одна переправа для кацапов, это переправа в АД...
показать весь комментарий
13.06.2026 15:30 Ответить
 
 