Пилоты CODE 9.2 показали кадры поражения КПП "Джанкой", моста и переправы на Чонгаре. ВИДЕО
Подразделение 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 обнародовало кадры поражения ряда целей российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных видеоматериалах запечатлены моменты поражения КПП "Джанкой", железнодорожного моста и понтонной переправы на Чонгаре.
По данным подразделения, удары были нанесены с применением украинских разработок, в частности продукции оборонной компании Fire Point, а также беспилотников "Бегемот".
Отдельно отмечается, что командир 475-го ОШП CODE 9.2 с позывным "Флинт" поблагодарил пророссийского блогера, который предоставил данные для целеуказания, включая открытые источники и фотофиксацию инфраструктуры противника.
Технические характеристики беспилотника "Бегемот"
Дрон оснащен комбинированной боевой частью, которая сочетает осколочно-фугасный и термобарический компоненты общей массой до 70 кг.
Термобарический принцип действия заключается в создании аэрозольного облака взрывчатого вещества с последующим его подрывом, что приводит к образованию мощной ударной волны и высокой температуры в зоне поражения.
Подразделение обнародовало эти материалы в качестве подтверждения результатов боевых действий по критической инфраструктуре противника.
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