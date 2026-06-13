Пілоти CODE 9.2 показали кадри ураження КПП "Джанкой", мосту та переправи на Чонгарі. ВIДЕО

Підрозділ 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 оприлюднив кадри ураження низки цілей російських окупаційних сил на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих відеоматеріалах зафіксовано моменти ураження КПП "Джанкой", залізничного мосту та понтонної переправи на Чонгарі.

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За даними підрозділу, удари були завдані із застосуванням українських розробок, зокрема продукції оборонної компанії Fire Point, а також безпілотників "Бегемот".

Окремо зазначається, що командир 475-го ОШП CODE 9.2 з позивним "Флінт" подякував проросійському блогеру, який надав дані для цілевказання, включно з відкритими джерелами та фотофіксацією інфраструктури противника.

Технічні характеристики безпілотника "Бегемот"

Дрон оснащений комбінованою бойовою частиною, яка поєднує осколково-фугасний та термобаричний компоненти загальною масою до 70 кг.

Термобаричний принцип дії полягає у створенні аерозольної хмари вибухової речовини з подальшим її підривом, що призводить до утворення потужної ударної хвилі та високої температури у зоні ураження.

Підрозділ оприлюднив ці матеріали як підтвердження результатів бойової роботи по критичній інфраструктурі противника.

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