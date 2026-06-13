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Новини Відео Знищення російської техніки Удари по логістиці РФ
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Пілоти CODE 9.2 показали кадри ураження КПП "Джанкой", мосту та переправи на Чонгарі. ВIДЕО

Підрозділ 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 оприлюднив кадри ураження низки цілей російських окупаційних сил на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих відеоматеріалах зафіксовано моменти ураження КПП "Джанкой", залізничного мосту та понтонної переправи на Чонгарі.

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За даними підрозділу, удари були завдані із застосуванням українських розробок, зокрема продукції оборонної компанії Fire Point, а також безпілотників "Бегемот".

Окремо зазначається, що командир 475-го ОШП CODE 9.2 з позивним "Флінт" подякував проросійському блогеру, який надав дані для цілевказання, включно з відкритими джерелами та фотофіксацією інфраструктури противника.

Технічні характеристики безпілотника "Бегемот"

Дрон оснащений комбінованою бойовою частиною, яка поєднує осколково-фугасний та термобаричний компоненти загальною масою до 70 кг.

Термобаричний принцип дії полягає у створенні аерозольної хмари вибухової речовини з подальшим її підривом, що призводить до утворення потужної ударної хвилі та високої температури у зоні ураження.

Підрозділ оприлюднив ці матеріали як підтвердження результатів бойової роботи по критичній інфраструктурі противника.

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Автор: 

Джанкой (69) знищення (10340) ЗСУ (8826) дрони (8433) Чонгар (27) Херсонська область (6735) Джанкойський район (2) Генічеський район (21)
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«Московиты 300 лет назад победили шведов, а шведы живут в стране, где даже собаки получают пенсию.

"Советы" победили немцев, но немцы построили страну, где даже туалеты чище руSSкой совести.

В стране деревянных туалетов, убитых дорог, мертвых деревень, больниц, кишащих тараканами, СВОлоты, которая пачками идёт погибать в чужую страну и постоянной лжи из телевизора, не может быть другого президента, кроме путина.

В стране подонков и ******,
где ложь кругом, а жизнь - мученье,
лишь "танец белых лебедей"
даст всем надежду на спасенье.
И.Губерман» (С)
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13.06.2026 14:55 Відповісти
Чонгар, Джанкой, Армянськ, Крим це УКРАЇНА
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13.06.2026 15:19 Відповісти
Там должна быть только одна переправа для кацапов, это переправа в АД...
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13.06.2026 15:30 Відповісти
Дякуємо вам, хлопчики! Кожен окупант мусить зрозуміти, що врешті решт у нього в Україні буде горіти земля під ногами.
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13.06.2026 16:19 Відповісти
 
 