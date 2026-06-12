Возле Чонгара образовались очереди из грузовиков, ожидающих проезда по понтонному мосту. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
На подъездах к понтонной переправе у Чонгара наблюдаются очереди из грузовиков.
Соответствующие спутниковые фото обнародовала российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
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Фото сделано 12 июня в 8:19.
Согласно снимкам, грузовики движутся по временному понтонному мосту в сторону оккупированной части Херсонской области.
"Основной мост ранее был поврежден двумя ударами ВСУ и закрыт. На этом же снимке можно заметить два скопления грузовиков в сторону материка: перед понтонным мостом стоят 17 грузовиков и несколько легковых автомобилей, на юг, перед КПП "Джанкой", еще 15 грузовиков.
При этом ни одного легкового автомобиля или грузовика, едущего в сторону Крыма, на спутниковом снимке нет, хотя на полуострове, как и раньше, наблюдается дефицит топлива и некоторых товаров повседневного спроса", — пишет издание.
Что предшествовало?
- В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".
- 9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.
- Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.
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ху..ло в.в.
по українській землі 🤬