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Новости Удары по логистике РФ
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Возле Чонгара образовались очереди из грузовиков, ожидающих проезда по понтонному мосту. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

На подъездах к понтонной переправе у Чонгара наблюдаются очереди из грузовиков.

Соответствующие спутниковые фото обнародовала российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Фото сделано 12 июня в 8:19.

Согласно снимкам, грузовики движутся по временному понтонному мосту в сторону оккупированной части Херсонской области.

"Основной мост ранее был поврежден двумя ударами ВСУ и закрыт. На этом же снимке можно заметить два скопления грузовиков в сторону материка: перед понтонным мостом стоят 17 грузовиков и несколько легковых автомобилей, на юг, перед КПП "Джанкой", еще 15 грузовиков.

При этом ни одного легкового автомобиля или грузовика, едущего в сторону Крыма, на спутниковом снимке нет, хотя на полуострове, как и раньше, наблюдается дефицит топлива и некоторых товаров повседневного спроса", — пишет издание.

Очереди из грузовиков на Чонгаре: спутниковые фото
Очереди из грузовиков на Чонгаре: спутниковые фото
Очереди из грузовиков на Чонгаре: спутниковые фото

Читайте также: Чонгарский мост на Херсонщине получил критические повреждения, - Командир 1-го ОШП "Да Винчи" Филатов

Что предшествовало?

  • В 475-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ CODE 9.2 сообщили, что совместно с пилотами 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла нанесли удар по мосту "средствами компании Fire Point и БПЛА "Бегемот"".
  • 9 июня о повторной атаке на Чонгарский мост сообщил коллаборационист и глава оккупационной администрации РФ на левом берегу Херсонской области Владимир Сальдо.
  • Спутник зафиксировал темные пятна от ударов ВСУ в центральной части Чонгарского моста, который соединяет временно оккупированную территорию Херсонской области с Крымом.

Читайте: Украинские дроны превратили ключевую трассу в оккупированный Крым в "шоссе смерти", — The Guardian

Автор: 

логистика (105) Чонгар (22) Херсонская область (5740) Генический район (17)
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Топ комментарии
+28
Яка гарна ціль!
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12.06.2026 12:55 Ответить
+26
Пан Мадяр! Ваш вихід.
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12.06.2026 13:03 Ответить
+23
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12.06.2026 13:10 Ответить
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Яка гарна ціль!
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12.06.2026 12:55 Ответить
саме так-дрони вже облизуються...
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12.06.2026 12:56 Ответить
«Работайте братья»
ху..ло в.в.
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12.06.2026 12:58 Ответить
Пан Мадяр! Ваш вихід.
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12.06.2026 13:03 Ответить
Головне🤔, щоб під особистий контроль не взяв отой Оманський🤮, цю операцію, з подальшим сидінням і заслуховуванням на його шоу - «СТАВКА незламна»… А колони орків, це справа на розсуд Захисників України та допомога від Західних Партнерів, яким Українці завжди вдячні!! Хіба що, оті КабМіндічі, через безкарність від керівників СБУ, БЕБ, ДБР, вкотре насеруть в душу Українцям …??
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12.06.2026 13:05 Ответить
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12.06.2026 13:10 Ответить
100% люкс 👍 ...
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12.06.2026 13:47 Ответить
И что дальше? Их тоже уничтожить?
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12.06.2026 13:13 Ответить
Це ти ,кацапня лозунгами,а українці-гаслами!
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12.06.2026 13:23 Ответить
Какими лозунгами?
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12.06.2026 13:26 Ответить
А там що, кордон? Аби щось ляпнути з мухосранська.
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12.06.2026 13:21 Ответить
плющіть? чи ковбасить?
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12.06.2026 13:25 Ответить
У узкіх підгорає скрєпне місце
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12.06.2026 13:26 Ответить
тому шо треба було не на форумі Цензора шаройобитись, а завчасно залити всю наявну тару бензином, і купити хоча б по десять кілограмів цукру і гречки.
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12.06.2026 13:31 Ответить
Кацап, ти отримав нові методички? Твої лякалки тут недоречні...
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12.06.2026 13:36 Ответить
вогонь!
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12.06.2026 13:18 Ответить
Бити потрібно по тому мосту , щоби кацапня не шастала
по українській землі 🤬
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12.06.2026 13:26 Ответить
Щось Зеля засцяв в День Кацапії послати масоване гаряче привітання за порєбрік. А то ще дарагой ******** ********овіч абідітся!
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12.06.2026 13:31 Ответить
понтони лопаються прикольно при влучанні, прямо як поп-іт.
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12.06.2026 13:39 Ответить
..от як би прямо на пантоні фуру піджарити..та щоб ще затонула...то був би плюс. Там дно один мул... Витягнути буде реально дуже тяжко.
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12.06.2026 14:25 Ответить
ну, для гарного відео підходить, але все ж краще смажити бензовози у русі - після першої сотні засмажених водіїв вже хєр хто поїде.
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12.06.2026 14:35 Ответить
..так одне другому явно не заважає....)))
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12.06.2026 14:38 Ответить
Бачиш - їбаш!
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12.06.2026 14:20 Ответить
И что ждем?
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12.06.2026 14:47 Ответить
 
 