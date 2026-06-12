Біля Чонгару утворилися черги з вантажівок, що чекають на проїзд понтонним мостом. СУПУТНИКОВІ ФОТО

На під'їздах до понтонної переправи біля Чонгару фіксують черги з вантажівок.

Відповідні супутникові фото оприлюднила російська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Фото зроблено 12 червня о 8:19.

Згідно зі світлинами, фури рухаються тимчасовим понтонним мостом у бік окупованої частини Херсонської області.

"Основний міст раніше було пошкоджено двома ударами ЗСУ та закрито. На цьому ж знімку можна помітити два скупчення фур у бік материка: перед понтонним мостом стоять 17 вантажівок і кілька легкових автомобілів, на південь, перед КПП "Джанкой", ще 15 фур.

При цьому жодної легкової машини чи фури, що їде у бік Криму, на супутниковому знімку немає, хоча на півострові, як і раніше, спостерігається дефіцит палива та деяких повсякденних товарів", - пише видання.







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Що передувало?

У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".

9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.

Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.

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