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Новини Удари по логістиці РФ
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Біля Чонгару утворилися черги з вантажівок, що чекають на проїзд понтонним мостом. СУПУТНИКОВІ ФОТО

На під'їздах до понтонної переправи біля Чонгару фіксують черги з вантажівок.

Відповідні супутникові фото оприлюднила російська служба "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Фото зроблено 12 червня о 8:19.

Згідно зі світлинами, фури рухаються тимчасовим понтонним мостом у бік окупованої частини Херсонської області.

"Основний міст раніше було пошкоджено двома ударами ЗСУ та закрито. На цьому ж знімку можна помітити два скупчення фур у бік материка: перед понтонним мостом стоять 17 вантажівок і кілька легкових автомобілів, на південь, перед КПП "Джанкой", ще 15 фур.

При цьому жодної легкової машини чи фури, що їде у бік Криму, на супутниковому знімку немає, хоча на півострові, як і раніше, спостерігається дефіцит палива та деяких повсякденних товарів", - пише видання.

Черги з вантажівок на Чонгарі: супутникові фото
Черги з вантажівок на Чонгарі: супутникові фото
Черги з вантажівок на Чонгарі: супутникові фото

Також читайте: Чонгарський міст на Херсонщині зазнав критичних пошкоджень, - Командир 1-го ОШП "Да Вінчі" Філатов

Що передувало?

  • У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".
  • 9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.
  • Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.

Читайте: Українські дрони перетворили ключову трасу до окупованого Криму на "шосе смерті", - The Guardian

Автор: 

логістика (140) Чонгар (25) Херсонська область (6723) Генічеський район (18)
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Топ коментарі
+23
Яка гарна ціль!
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12.06.2026 12:55 Відповісти
+23
Пан Мадяр! Ваш вихід.
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12.06.2026 13:03 Відповісти
+19
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12.06.2026 13:10 Відповісти
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Яка гарна ціль!
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12.06.2026 12:55 Відповісти
саме так-дрони вже облизуються...
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12.06.2026 12:56 Відповісти
«Работайте братья»
ху..ло в.в.
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12.06.2026 12:58 Відповісти
Пан Мадяр! Ваш вихід.
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12.06.2026 13:03 Відповісти
Головне🤔, щоб під особистий контроль не взяв отой Оманський🤮, цю операцію, з подальшим сидінням і заслуховуванням на його шоу - «СТАВКА незламна»… А колони орків, це справа на розсуд Захисників України та допомога від Західних Партнерів, яким Українці завжди вдячні!! Хіба що, оті КабМіндічі, через безкарність від керівників СБУ, БЕБ, ДБР, вкотре насеруть в душу Українцям …??
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12.06.2026 13:05 Відповісти
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12.06.2026 13:10 Відповісти
100% люкс 👍 ...
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12.06.2026 13:47 Відповісти
И что дальше? Их тоже уничтожить?
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12.06.2026 13:13 Відповісти
Це ти ,кацапня лозунгами,а українці-гаслами!
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12.06.2026 13:23 Відповісти
Какими лозунгами?
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12.06.2026 13:26 Відповісти
А там що, кордон? Аби щось ляпнути з мухосранська.
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12.06.2026 13:21 Відповісти
плющіть? чи ковбасить?
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12.06.2026 13:25 Відповісти
У узкіх підгорає скрєпне місце
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12.06.2026 13:26 Відповісти
тому шо треба було не на форумі Цензора шаройобитись, а завчасно залити всю наявну тару бензином, і купити хоча б по десять кілограмів цукру і гречки.
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12.06.2026 13:31 Відповісти
Кацап, ти отримав нові методички? Твої лякалки тут недоречні...
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12.06.2026 13:36 Відповісти
вогонь!
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12.06.2026 13:18 Відповісти
Бити потрібно по тому мосту , щоби кацапня не шастала
по українській землі 🤬
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12.06.2026 13:26 Відповісти
Щось Зеля засцяв в День Кацапії послати масоване гаряче привітання за порєбрік. А то ще дарагой ******** ********овіч абідітся!
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12.06.2026 13:31 Відповісти
понтони лопаються прикольно при влучанні, прямо як поп-іт.
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12.06.2026 13:39 Відповісти
..от як би прямо на пантоні фуру піджарити..та щоб ще затонула...то був би плюс. Там дно один мул... Витягнути буде реально дуже тяжко.
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12.06.2026 14:25 Відповісти
Бачиш - їбаш!
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12.06.2026 14:20 Відповісти
 
 