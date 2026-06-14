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Новости Удары по логистике РФ
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РФ маскирует бензовозы под гражданский транспорт из-за ударов ВСУ по логистике в Крым, - ВМС

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Из-за регулярных ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские войска начали маскировать топливозаправщики под гражданский транспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телевидения сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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ВСУ системно наносят удары по логистике РФ

Отвечая на вопрос, насколько системно украинским Силам обороны удается разрушать логистику на пути в Крым, Плетенчук сказал: "Достаточно системно. Настолько, что враг прибегает к мерам маскировки. Доходит до того, что они уже даже конструируют надстройки над бензовозами, маскируя их под гражданские автомобили, и даже есть информация, что для этого начали использовать автомобили для перевозки пищевых продуктов, например, молока".

Представитель ВМС также отметил, что россияне не используют Крымский мост для перевозки цистерн с топливом. Непригодны для таких перевозок, по его словам, и паромы из-за полученных повреждений.

Для военных целей топливо на оккупированном полуострове пока есть

В то же время Плетенчук отметил, что для военных целей топливо на оккупированном полуострове пока есть.

"Если брать составляющую, которая непосредственно нас интересует, то, по крайней мере, пока что мы видим, что военная авиация активна. Катера тоже выходят, но опять же, конечно, враг, имея достаточно разветвленную, развитую военную инфраструктуру, располагает какими-то запасами для этого. Это игра на долгое время, и в любом случае я уверен, что со временем мы сможем с вами наблюдать снижение активности врага непосредственно во временно оккупированном Крыму. Вопрос в том, в чем оно будет выражаться", - подытожил представитель ВМС.

Автор: 

Крым (25931) логистика (107) Плетенчук Дмитрий (208)
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А цивільні бензовози вони під що маскують?
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14.06.2026 11:48 Ответить
під двоповерхові автобуси )))
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14.06.2026 11:52 Ответить
під військові, а вже ті, як військові, під молоко і інше ... їм нема сенсу виділяти окремо "цивільні", що зможе доїхати в першу чергу йде військовим
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14.06.2026 11:53 Ответить
А ще класніше ❤️ бити по мостам. І різним розв'язкам.
А Ж.Д. це взагалі безальтернативно - не стало рейок - не довезеш однаково що барель керосину що 1000 цистерн бєнзи ))
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14.06.2026 11:58 Ответить
"Рейки" відновлюються дуже швидко... Прибувають бульдозери, крани, вагони з щебнем, і ремонтний поїзд, з готовими прольотами уже зібраного полотна. Максимум день роботи, і все...
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14.06.2026 12:05 Ответить
Молоко
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14.06.2026 11:55 Ответить
Ні під що... Сальдо своїм розпорядженням ЗАБОРОНИВ рух цивільного автотранспорту, по рокаді, вздовж Азово-Чорноморського узбережжя... Тому лупить можна по ВСЬОМУ транспорту...
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14.06.2026 12:02 Ответить
Я б на їх місці запустив безпілотні бензовози, серед яких 90% порожні.
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14.06.2026 11:56 Ответить
отже треба палити усе
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14.06.2026 12:10 Ответить
 
 