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Новини Удари по логістиці РФ
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РФ маскує бензовози під цивільний транспорт через удари ЗСУ по логістиці до Криму, - ВМС

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Через регулярні удари Сил оборони України по логістичних маршрутах на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські війська почали маскувати паливозаправники під цивільний транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі поінформував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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ЗСУ системно б'ють по логістиці РФ

Відповідаючи на запитання, наскільки системно українським Силам оборони вдається руйнувати логістику на дорозі до Криму, Плетенчук сказав: "Досить системно. Настільки, що ворог вдається до заходів маскування. Доходить до того, що вони вже навіть конструюють надбудови над бензовозами, маскуючи їх під цивільні авто, і навіть є інформація, що для цього почали використовувати автомобілі для перевезення харчових продуктів, наприклад, молока".

Речник ВМС також відзначив, що росіяни не використовують Кримський міст для перевезення цистерн з пальним. Не придатні для таких перевезень, за його словами, й пороми через отримані ушкодження.

Для військових цілей пальне на окупованому півострові поки є

Водночас Плетенчук зауважив, що для військових цілей пальне на окупованому півострові поки є.

"Якщо брати складову, яка безпосередньо нас цікавить, то принаймні поки що ми бачимо, що військова авіація активна. Катери теж виходять, але знов таки, звісно, що ворог, маючи досить розгалужену, розвинену військову інфраструктуру, має якісь запаси для цього. Це гра в довгу, і в будь-якому разі я впевнений, що часом ми зможемо з вами спостерігати зменшення активності ворога безпосередньо в тимчасово окупованому Криму. Питання в тому, в чому воно буде виражатися", - підсумував речник ВМС.

Автор: 

Крим (14118) логістика (141) Плетенчук Дмитро (214)
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Топ коментарі
+7
А цивільні бензовози вони під що маскують?
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14.06.2026 11:48 Відповісти
+7
отже треба палити усе
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14.06.2026 12:10 Відповісти
+5
під двоповерхові автобуси )))
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14.06.2026 11:52 Відповісти
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А цивільні бензовози вони під що маскують?
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14.06.2026 11:48 Відповісти
під двоповерхові автобуси )))
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14.06.2026 11:52 Відповісти
під військові, а вже ті, як військові, під молоко і інше ... їм нема сенсу виділяти окремо "цивільні", що зможе доїхати в першу чергу йде військовим
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14.06.2026 11:53 Відповісти
А ще класніше ❤️ бити по мостам. І різним розв'язкам.
А Ж.Д. це взагалі безальтернативно - не стало рейок - не довезеш однаково що барель керосину що 1000 цистерн бєнзи ))
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14.06.2026 11:58 Відповісти
"Рейки" відновлюються дуже швидко... Прибувають бульдозери, крани, вагони з щебнем, і ремонтний поїзд, з готовими прольотами уже зібраного полотна. Максимум день роботи, і все...
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14.06.2026 12:05 Відповісти
Обьясни мне мой черниговский друг почему у сепаров лнр мобильные номера начинаются +380, а у болотных +7. Серьёзно спрашиваю
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14.06.2026 12:23 Відповісти
Ще раз пояснюю: на форумі у мене "друзів" немає. Тільки "підписники"... Ти не входиш навіть у їх число...
Тому відповідаю серйозно - "одчепися"... Я не збираюся тобі "підмахувать", підтримуючи твою "пустопорожню балаканину"...
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14.06.2026 12:38 Відповісти
Але ж збивається логістика і комерційні вантажі... Заодно утвориться зручне скупчення транспорту.... ;
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14.06.2026 12:31 Відповісти
Розрушений на дистанції десь з пів-кілометра двоколейний залізничний шлях через зійшовший вантажний потяг ремонтується доволі швидко - через плюс-мінус 18-20 годин відновлюється реверсний рух по одній колії, ще через 5-7 годин запускається двоколійний рух.
Сам це бачив своїми очами, і це ще до війни було.
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14.06.2026 12:42 Відповісти
Молоко
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14.06.2026 11:55 Відповісти
"Па дароґє двіжецца цистерна "малако"!
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14.06.2026 12:25 Відповісти
Ні під що... Сальдо своїм розпорядженням ЗАБОРОНИВ рух цивільного автотранспорту, по рокаді, вздовж Азово-Чорноморського узбережжя... Тому лупить можна по ВСЬОМУ транспорту...
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14.06.2026 12:02 Відповісти
Проїзд вантажівки до Криму 14.06.2026 можливий лише через пункти пропуску «Армянськ» та «Перекоп». У цей день пункт «Джанкой» закритий для руху вантажного транспорту. [https://m.vk.com/wall-46161175_554738 1, https://dzen.ru/a/aia5_LPDWWdXi-m6 2]
Деталі щодо маршруту на 14 червня:
Пункт «Джанкой»: Закритий для вантажівок через пошкодження дорожньої інфраструктури (рух частково відкритий лише для легкових авто до 3,5 тонни в реверсивному режимі). Вантажний транспорт перенаправляють в об'їзд. [https://sevastopol.su/news/chto-izmenilos-dlya-gruzovikov-na-sukhoputnom-marshrute-v-krym 1, https://m.vk.com/wall-17906207_718233 2, https://dzen.ru/a/aia5_LPDWWdXi-m6 3, https://krymach.ru/news/crimea/v-punkte-propuska-dzhankoy-vremenno-ogranicheno-dvizhenie-transporta 4]
Пункти «Армянськ» та «Перекоп»: Працюють у штатному режимі. Згідно з логістикою, пункт «Перекоп» спеціалізується переважно на пропуску вантажних машин та фургонів, а пункт «Армянськ» обслуговує переважно легкові авто та рейсові автобуси.
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14.06.2026 12:37 Відповісти
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14.06.2026 12:25 Відповісти
Я б на їх місці запустив безпілотні бензовози, серед яких 90% порожні.
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14.06.2026 11:56 Відповісти
безпілотні бензовози в рашці ?

"извините, я там сейчас так обхохоталься !"

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14.06.2026 12:16 Відповісти
Безпілотний транспорт (а саме вантажівки КАМАЗ та «Яндекс») зараз масово працює в рф у форматі експериментального правового режиму (ЕПР) на трьох основних федеральних трасах: [https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11810 1]

М-11 «Нева» (між Москвою та Санкт-Петербургом)
А-113 ЦКАД (Центральна кільцева автомобільна дорога в Московській області)
М-12 «Восток» (від Москви до Казані, з подальшим розширенням) [https://www.kommersant.ru/doc/8552352 1, https://spb.vedomosti.ru/technology/articles/2026/02/10/1175151-chislo-bespilotnih-perevozok 2]

Ці маршрути об'єднані в єдиний логістичний коридор, який дозволяє автономним тягачам здійснювати рейси між великими містами. Крім того, на спеціальних полігонах та в деяких окремих районах (наприклад, Іннополіс у Татарстані) проходять локальні випробування безпілотних легкових авто та таксі.
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14.06.2026 12:27 Відповісти
«Яндекс» ?
це що таке ?

ах да, квасной рузький гугл
він що досі живий ?

.
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14.06.2026 12:46 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/bNN58ODiZzE
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14.06.2026 13:01 Відповісти
Богдан Орлик

Реєстрація: 13.06.2026

прям богдан, та ще й орлик.... щойно вилупився на світ Божий вчора.
і чому я не здивований тупізму таваріщєй кацапських майоров ?

.
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14.06.2026 12:49 Відповісти
отже треба палити усе
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14.06.2026 12:10 Відповісти
Маскируй-не маскируй всё равно получишь... дроном по башке...
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14.06.2026 12:12 Відповісти
А, що, під цивільний транспорт вони не маскують вантажівки, що перевозять БК?
Тому по всім вантажівкам - вогонь!
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14.06.2026 12:22 Відповісти
шутки шутками но вчера было видео , в котором блогера, который снял и опубликовал эту "схему" перевозки топлива (бензовоз под видом перевозки лесоматериалов) , арестовали с помощью спецназа прямо на трассе.

Видать русня сильно рассчитывала на такого рода "камуфляж для бензовозов", а теперь их "спалили"
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14.06.2026 12:23 Відповісти
Ну нічого, будуть прив'язувати до бензовозів, мальчіков в трусіках...
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14.06.2026 12:33 Відповісти
Все вантажне палити *****
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14.06.2026 12:33 Відповісти
Прекрасно це розв'язує руки ЗСУ . Тепер можна лупити по чому завгодно що шевелиться і хай потім москаль доказує що транспорт не перевозив паливо .
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14.06.2026 12:37 Відповісти
Потрібно зрозуміти,що цивільного транспорту там просто нема.Ніхто з цивільних добровільно не поїде в Крим,знаючи про такі ризики.З Криму - можливо...А в Крим їдуть з обов"язку військові і немає значення на чому - хоч на танку,хоч на "ладі"...І везуть туди військовий матеріал,не має значення що - хоч снаряди,хоч бульбу.Яка в першу чергу піде на корм воєнним.Тому бити треба все і всіх.
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14.06.2026 12:47 Відповісти
 
 