РФ маскує бензовози під цивільний транспорт через удари ЗСУ по логістиці до Криму, - ВМС

Через регулярні удари Сил оборони України по логістичних маршрутах на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські війська почали маскувати паливозаправники під цивільний транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі поінформував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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ЗСУ системно б'ють по логістиці РФ

Відповідаючи на запитання, наскільки системно українським Силам оборони вдається руйнувати логістику на дорозі до Криму, Плетенчук сказав: "Досить системно. Настільки, що ворог вдається до заходів маскування. Доходить до того, що вони вже навіть конструюють надбудови над бензовозами, маскуючи їх під цивільні авто, і навіть є інформація, що для цього почали використовувати автомобілі для перевезення харчових продуктів, наприклад, молока".

Речник ВМС також відзначив, що росіяни не використовують Кримський міст для перевезення цистерн з пальним. Не придатні для таких перевезень, за його словами, й пороми через отримані ушкодження.

Для військових цілей пальне на окупованому півострові поки є

Водночас Плетенчук зауважив, що для військових цілей пальне на окупованому півострові поки є.

"Якщо брати складову, яка безпосередньо нас цікавить, то принаймні поки що ми бачимо, що військова авіація активна. Катери теж виходять, але знов таки, звісно, що ворог, маючи досить розгалужену, розвинену військову інфраструктуру, має якісь запаси для цього. Це гра в довгу, і в будь-якому разі я впевнений, що часом ми зможемо з вами спостерігати зменшення активності ворога безпосередньо в тимчасово окупованому Криму. Питання в тому, в чому воно буде виражатися", - підсумував речник ВМС.