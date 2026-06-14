РФ маскує бензовози під цивільний транспорт через удари ЗСУ по логістиці до Криму, - ВМС
Через регулярні удари Сил оборони України по логістичних маршрутах на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські війська почали маскувати паливозаправники під цивільний транспорт.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі поінформував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
ЗСУ системно б'ють по логістиці РФ
Відповідаючи на запитання, наскільки системно українським Силам оборони вдається руйнувати логістику на дорозі до Криму, Плетенчук сказав: "Досить системно. Настільки, що ворог вдається до заходів маскування. Доходить до того, що вони вже навіть конструюють надбудови над бензовозами, маскуючи їх під цивільні авто, і навіть є інформація, що для цього почали використовувати автомобілі для перевезення харчових продуктів, наприклад, молока".
Речник ВМС також відзначив, що росіяни не використовують Кримський міст для перевезення цистерн з пальним. Не придатні для таких перевезень, за його словами, й пороми через отримані ушкодження.
Для військових цілей пальне на окупованому півострові поки є
Водночас Плетенчук зауважив, що для військових цілей пальне на окупованому півострові поки є.
"Якщо брати складову, яка безпосередньо нас цікавить, то принаймні поки що ми бачимо, що військова авіація активна. Катери теж виходять, але знов таки, звісно, що ворог, маючи досить розгалужену, розвинену військову інфраструктуру, має якісь запаси для цього. Це гра в довгу, і в будь-якому разі я впевнений, що часом ми зможемо з вами спостерігати зменшення активності ворога безпосередньо в тимчасово окупованому Криму. Питання в тому, в чому воно буде виражатися", - підсумував речник ВМС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Ж.Д. це взагалі безальтернативно - не стало рейок - не довезеш однаково що барель керосину що 1000 цистерн бєнзи ))
Тому відповідаю серйозно - "одчепися"... Я не збираюся тобі "підмахувать", підтримуючи твою "пустопорожню балаканину"...
Сам це бачив своїми очами, і це ще до війни було.
Деталі щодо маршруту на 14 червня:
Пункт «Джанкой»: Закритий для вантажівок через пошкодження дорожньої інфраструктури (рух частково відкритий лише для легкових авто до 3,5 тонни в реверсивному режимі). Вантажний транспорт перенаправляють в об'їзд. [https://sevastopol.su/news/chto-izmenilos-dlya-gruzovikov-na-sukhoputnom-marshrute-v-krym 1, https://m.vk.com/wall-17906207_718233 2, https://dzen.ru/a/aia5_LPDWWdXi-m6 3, https://krymach.ru/news/crimea/v-punkte-propuska-dzhankoy-vremenno-ogranicheno-dvizhenie-transporta 4]
Пункти «Армянськ» та «Перекоп»: Працюють у штатному режимі. Згідно з логістикою, пункт «Перекоп» спеціалізується переважно на пропуску вантажних машин та фургонів, а пункт «Армянськ» обслуговує переважно легкові авто та рейсові автобуси.
"извините, я там сейчас так обхохоталься !"
М-11 «Нева» (між Москвою та Санкт-Петербургом)
А-113 ЦКАД (Центральна кільцева автомобільна дорога в Московській області)
М-12 «Восток» (від Москви до Казані, з подальшим розширенням) [https://www.kommersant.ru/doc/8552352 1, https://spb.vedomosti.ru/technology/articles/2026/02/10/1175151-chislo-bespilotnih-perevozok 2]
Ці маршрути об'єднані в єдиний логістичний коридор, який дозволяє автономним тягачам здійснювати рейси між великими містами. Крім того, на спеціальних полігонах та в деяких окремих районах (наприклад, Іннополіс у Татарстані) проходять локальні випробування безпілотних легкових авто та таксі.
це що таке ?
ах да, квасной рузький гугл
він що досі живий ?
.
Реєстрація: 13.06.2026
прям богдан, та ще й орлик.... щойно вилупився на світ Божий вчора.
і чому я не здивований тупізму таваріщєй кацапських майоров ?
.
Тому по всім вантажівкам - вогонь!
Видать русня сильно рассчитывала на такого рода "камуфляж для бензовозов", а теперь их "спалили"