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Новини Відео Окупація Криму
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Окупанти свіжими дошками "замаскували" цистерну бензовоза під фургон: " Бл#дь, клоуны. Смотри, как они военный бензовоз замаскировали". ВIДЕО

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники почали вдаватися до додаткового маскування своїх бензовозів через регулярні та точні удари Сил оборони України. Зокрема, у місті Керч місцевий житель зафіксував військовий бензовоз, який намагалися видати за звичайну вантажівку із фургоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах видно, що цистерну з паливом для армії РФ по периметру щільно обшили свіжими дерев'яними дошками. Автор відео емоційно та з іронією прокоментував винахідливість окупантів.

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"Опа, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, а вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз, бл#дь, смотри. Вот он. Бл#дь, клоуны. Вот. Вот наша заправка. Город Керчь", - розповідає очевидець на записі.

Дивіться: Пропагандист Кремля Стешин: "Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом". ВIДЕО

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Автор: 

армія рф (21267) Керч (190) Крим (14115) окупація (6936) пальне (217) Керченський район (6)
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Топ коментарі
+12
єта мабільний кастьор.
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12.06.2026 13:26 Відповісти
+7
Нормально замаскували, але краще б замаскували під ладу каліну, бо увесь вантажний транспорт треба палити.
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12.06.2026 13:29 Відповісти
+5
На дошках мальчика в трусиках нема?
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12.06.2026 13:35 Відповісти
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12.06.2026 13:23 Відповісти
Для обману безпілотників які наводяться машинним зором на бензовози це непоганий варіант.
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12.06.2026 13:47 Відповісти
єта мабільний кастьор.
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12.06.2026 13:26 Відповісти
Керч - це "питання відкрите"... Та й посилать туди БПЛА, заради одного бензовоза, не варто... А от траса Ростов-Джанкой - зовсім інша справа. Своїм розпорядженням, про заборону руху цивільного транспорту, гауляйте Сальдо полегшив нашим хлопцяс, роботу. Цим він визнав цю трасу "військовою рокадною дорогою". А це значить, що будь-який транспортний засіб на ній буде визначаться, як "військова ціль"... А КамАЗ,-бензовоз, у Керчі, може їздить, скільки-завгодно... Возить йому, скоро, не буде чого...
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12.06.2026 13:38 Відповісти
ну так цей мабільний кастьор не в Керчі народився, а саме і їхав з Ростова через Джанкой.
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12.06.2026 13:46 Відповісти
Якщо він в Керчі, то, скоріш всього, їхав з Ростова через Тамань...Автомобілі такого штибу , найчастіше використовуються для перевозок на "середні відстані"...
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12.06.2026 13:53 Відповісти
Сьогодні ти дальнобой чи логістичний аналітик?
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12.06.2026 14:19 Відповісти
А яка тобі різниця? Головне : що ти - "в своєму репертуарі", "срачерозвідника"...
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12.06.2026 14:23 Відповісти
Труна на колесиках.
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12.06.2026 13:28 Відповісти
Вочевидь поки працює таке маскування. Сподіваюся, що таки спалахне!
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12.06.2026 13:29 Відповісти
Нормально замаскували, але краще б замаскували під ладу каліну, бо увесь вантажний транспорт треба палити.
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12.06.2026 13:29 Відповісти
Вже були відео і з маскуванням бензовозів під фури звичайні, а також накриті тентами.
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12.06.2026 13:35 Відповісти
На дошках мальчика в трусиках нема?
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12.06.2026 13:35 Відповісти
стільки дошок набивати, аби краще палало... легше використовувати асенізаторські машини)
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12.06.2026 13:42 Відповісти
бггг, і вміст машини можна залишати той самий. Кацапам-курортникам саме воно буде
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12.06.2026 13:45 Відповісти
Ослиномочевозы)
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12.06.2026 13:46 Відповісти
Ось їм на зразок.Хай не дякують.
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12.06.2026 13:48 Відповісти
молодець кацап ...прямо дорожні коорденати дав, по логістиці...
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12.06.2026 13:45 Відповісти
Ну всьо москаль розв'язав Україні руки , бити можна по всьому що шевелеться .
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12.06.2026 14:00 Відповісти
Тепер коли прилетить в якийсь реальний лісовоз або автобус з трудягами, пиняйте на себе.
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12.06.2026 14:05 Відповісти
Навіщо їх попереджати, так навіть краще якщо не здетою паливо від влучання, деревина розгориться й зробе все як потрібно.
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12.06.2026 14:27 Відповісти
 
 