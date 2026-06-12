Окупанти свіжими дошками "замаскували" цистерну бензовоза під фургон: " Бл#дь, клоуны. Смотри, как они военный бензовоз замаскировали". ВIДЕО

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники почали вдаватися до додаткового маскування своїх бензовозів через регулярні та точні удари Сил оборони України. Зокрема, у місті Керч місцевий житель зафіксував військовий бензовоз, який намагалися видати за звичайну вантажівку із фургоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах видно, що цистерну з паливом для армії РФ по периметру щільно обшили свіжими дерев'яними дошками. Автор відео емоційно та з іронією прокоментував винахідливість окупантів.

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"Опа, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, а вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз, бл#дь, смотри. Вот он. Бл#дь, клоуны. Вот. Вот наша заправка. Город Керчь", - розповідає очевидець на записі.

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