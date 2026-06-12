Пропагандист Кремля Стешин: "Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом". ВIДЕО

Російський пропагандист і так званий "воєнкор" Дмитро Стешин відкрито виступив за скасування літнього курортного сезону в тимчасово окупованому Криму. Він закликав громадян РФ відмовитися від поїздок на відпочинок, прямо визнавши, що півострів перетворюється на небезпечну зону бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обговорюючи доцільність залучення туристів до Криму в поточних умовах, Стешин наголосив, що потік цивільних загрожує масштабною гуманітарною катастрофою, оскільки виїхати з півострова у разі загострення ситуації буде неможливо.

"Чтобы потом не бегать и хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций, чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом", - сказав пропагандист.

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