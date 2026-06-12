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Пропагандист Кремля Стешин: "Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом". ВIДЕО

Російський пропагандист і так званий "воєнкор" Дмитро Стешин відкрито виступив за скасування літнього курортного сезону в тимчасово окупованому Криму. Він закликав громадян РФ відмовитися від поїздок на відпочинок, прямо визнавши, що півострів перетворюється на небезпечну зону бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обговорюючи доцільність залучення туристів до Криму в поточних умовах, Стешин наголосив, що потік цивільних загрожує масштабною гуманітарною катастрофою, оскільки виїхати з півострова у разі загострення ситуації буде неможливо.

"Чтобы потом не бегать и хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций, чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом", - сказав пропагандист.

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Крим (14110) курорт (108) пропаганда (2928) Стешин Дмитро (3)
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А шО тАкое....
ГойдАааа 🤔🤣🤣🤣
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12.06.2026 10:00 Відповісти
А не беріть чужого.
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12.06.2026 10:01 Відповісти
узкие своих не бросают
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12.06.2026 10:01 Відповісти
А чому у цього підора представники міжнародних організацій -"мразі"? Адже мразь це він. І всі кацапи за замовчуванням.
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12.06.2026 10:02 Відповісти
надо заставить ухилянтов новое море копать вместо потерянного Азовского
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12.06.2026 10:03 Відповісти
КРИСчане, могу вислати на вашк адресу гумдопомогу - х...р моржовий без гірчиці. Недорого. Розразунок в гривнях.
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12.06.2026 10:05 Відповісти
Трохи переможенькі зранку. Стандартна доза ендорфіну. Усі в захваті.
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12.06.2026 10:05 Відповісти
 
 