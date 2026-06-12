Безпілотники атакували окупований Крим: у Сімферополі уражено ТЕЦ, спалахнула пожежа. ВIДЕО

У ніч проти 12 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Під атакою ударних безпілотників опинився Сімферополь, де, за повідомленнями місцевих джерел, уражено один з енергетичних об'єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канал Exilenova+ та місцеві пабліки.

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За попередніми даними, ціллю атаки стала Сімферопольська теплоелектроцентраль. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів у районі об'єкта.

Після атаки у різних районах міста фіксували перебої з електропостачанням.

У районі ТЕЦ спалахнула пожежа

У соціальних мережах також з'явилися повідомлення про пожежу поблизу теплоелектроцентралі. Очевидці публікували кадри із загравою та димом над містом.

Офіційна російська влада станом на момент публікації не оприлюднила детальної інформації щодо наслідків атаки та можливих пошкоджень.

Наслідки уточнюються

Інформація про масштаби руйнувань, постраждалих та остаточні результати удару наразі потребує додаткового підтвердження.

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