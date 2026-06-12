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Беспилотники атаковали оккупированный Крым: в Симферополе поражена ТЭЦ, вспыхнул пожар

В ночь на 12 июня во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Под ударом ударных беспилотников оказался Симферополь, где, по сообщениям местных источников, был поражён один из энергетических объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают телеграм-канал Exilenova+ и местные паблики.

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По предварительным данным, целью атаки стала Симферопольская теплоэлектроцентраль. Местные жители сообщали о серии взрывов в районе объекта.

После атаки в разных районах города фиксировались перебои с электроснабжением.

В районе ТЭЦ вспыхнул пожар

В социальных сетях также появились сообщения о пожаре вблизи теплоэлектроцентрали. Очевидцы публиковали кадры с зарями и дымом над городом.

Официальные российские власти на момент публикации не обнародовали подробной информации о последствиях атаки и возможных повреждениях.

Последствия уточняются

Информация о масштабах разрушений, пострадавших и окончательных результатах удара пока требует дополнительного подтверждения.

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Крым (25926) Симферополь (639) ТЭЦ (175) Симферопольский район (9)
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Україна проситиме у союзників додаткові $20 млрд, щоб Росія "палала ще сильніше" - Politico
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12.06.2026 06:49 Ответить
Електрика - не право, а привілей (с)
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12.06.2026 08:07 Ответить
 
 