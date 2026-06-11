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Новости Удары по Крыму
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ВСУ поразили мост и колонну из 50 грузовиков рашистов в Армянске в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 и Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в ночь на 11 июня нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск РФ с боекомплектом и топливом в Армянске временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уникальные кадры спецоперации обнародовал 1-й ОШП Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Детали спецоперации

Как сообщили военные, в зоне поражения вблизи моста в Армянске было сосредоточено до 50 грузовиков, готовых к отправке на Гуляйпольское направление.

Как рассказал командир 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов, повреждение Чонгарского моста заставило противника перебрасывать грузы через Армянск.

"Из-за того, что был поврежден Чонгарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск... Нам подсказало подразделение противника. Они между собой говорили: "Попробуйте через Армянск". На мосту скопилось около 50 автомобилей с топливом и боеприпасами. Мы нанесли удар по ним, часть [грузовиков] уничтожили", — отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина изолирует Крым в ближайшем будущем, - командующий СБС Мадяр

"Сам мост выведен из строя средствами FirePoint и повторного поражения не требует — важный логистический путь врага полностью парализован. Удары направлены на обескровливание 37-й и 64-й мотострелковых бригад врага, против которых мы воюем", — заявили в 1-м ОШП.

Филатов также рассказал, что Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонщины в настоящее время непригоден для движения транспорта из-за критических повреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чонгарский мост на въезде в оккупированный Крым полностью выведен из строя после повторного удара ВСУ

Мост в Армянске в Крыму поразили ВСУ — уникальные кадры спецоперации
Мост в Армянске в Крыму поразили ВСУ — уникальные кадры спецоперации
Мост в Армянске в Крыму поразили ВСУ — уникальные кадры спецоперации
Мост в Армянске в Крыму поразили ВСУ — уникальные кадры спецоперации
Мост в Армянске в Крыму поразили ВСУ — уникальные кадры спецоперации

Удары по Крыму

  • Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Севастополь атаковали беспилотники, а на сухопутных въездах на полуостров были повреждены два автомобильных моста.

  • По данным OSINT-аналитиков, были повреждены два автомобильных моста на сухопутных подъездах к оккупированному полуострову. В Армянске во время работы российской ПВО над жилыми кварталами, по словам очевидцев, был поврежден автомобильный мост. Вблизи переправы загорелись грузовики, а обломки повредили жилые дома, детский сад и автомобили местных жителей.

Автор: 

Крым (25921) мост (1025) ВСУ (7815) Армянск (30) Коцюбайло Дмитрий (67) Перекопский район (1)
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Топ комментарии
+30
Дуже помиляєтесь ,краще суржик ніж чиста кацапська,бо кацапська то мова вбивць і виродків.
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11.06.2026 20:19 Ответить
+12
Нарешті чиясь твереза голова почала думати. Спочатку вразили мости а потім використали заминку щоб рознести колону що застрягла. Якщо ще після цього хтось проаналізує ситуацію і зрозуміє куди та колона прямувала і використає ще й цю прогалину - я буду гордий за того безіменного стратега
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11.06.2026 20:12 Ответить
+6
Крим це пастка для ху*ла
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11.06.2026 20:12 Ответить
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Краще б вже російською чим такою українською. А по суті молодці!
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11.06.2026 20:09 Ответить
Дуже помиляєтесь ,краще суржик ніж чиста кацапська,бо кацапська то мова вбивць і виродків.
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11.06.2026 20:19 Ответить
Говориш російською - чому не українською ?
Говориш поганою українською - краще російською . Ця клоунада колись має закінчитись
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11.06.2026 20:55 Ответить
Нормально він говорить, десь з моїх країв, Центральної України. І то є гарно, гугл суржик не дуже розуміє, якщо добавить ще сленг, жаргон і матюки то розшифрувати то взагалі шансів нема. Навіть, якщо кацапи і перехоплять, то на розшифровку багато часу піде, вже не актуально буде. А ми то їх розуміємо прекрасно, він то про то і сказав. От такий одіннарот .
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11.06.2026 21:13 Ответить
Я, коли виїхав з бомбасу, розмовляв виключно кацапською (сорок років життя там далися взнаки). Поступово, через стадію суржика, перейшов на українську. Мені, інколи, і досі буває складно згадати потрібне слово тому шукаю сіноніми, але зараз я мовою володію краще, аніж деякі місцеві мешканці. Якщо є бажання, то людина поступово перейде на українську.
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11.06.2026 22:04 Ответить
Крим це пастка для ху*ла
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11.06.2026 20:12 Ответить
Нарешті чиясь твереза голова почала думати. Спочатку вразили мости а потім використали заминку щоб рознести колону що застрягла. Якщо ще після цього хтось проаналізує ситуацію і зрозуміє куди та колона прямувала і використає ще й цю прогалину - я буду гордий за того безіменного стратега
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11.06.2026 20:12 Ответить
ну дуже симпатичні ці два Командира Козаки ,прямо ДНК каліровані !!! ❤️❤️❤️...
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11.06.2026 20:13 Ответить
Чудова новина по знищеню ворожої логістики ! скільки ще рашиський варвар готовий утилізувати свого бидла ,щоб нарешті навіть в фашиській росії зрозуміли ,що підкорити Україну їм не по зубам. ?
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11.06.2026 20:22 Ответить
Фсьо фейк! На расии все харашо...
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11.06.2026 20:29 Ответить
Типу,а у нас єщьо нєскалька такіх калон дабравольцев)))
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11.06.2026 20:40 Ответить
100%. Он і Пєськов те саме каже. А хіба він колись брехав?
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11.06.2026 20:59 Ответить
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11.06.2026 20:48 Ответить
Армянськ це Україна
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11.06.2026 21:01 Ответить
Упс, а вони ж недавно манівцями кататись збирались. А тут такоє, доїхали, а мостів нема, нах всіх винесли. Я то передбачав, що не довго то буде .
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11.06.2026 21:05 Ответить
Про колонну з 50 вантажівок мабуть пожартував.
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11.06.2026 21:07 Ответить
Чудова робота ЗСУ.
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11.06.2026 21:17 Ответить
Там, в ефірі на московитів, що зібралися на Півночі Криму з машинами для поповнення запасів оркам, такий срач обвалився з Ростова, з отого штабца, що їх пригожин мордами в лайні вивозив!!!
Паніка, переляк, істеричні команди з тилу від орків, усєх разстрєлять…
Ось таке було і у гітлєра, перед смертю!! І покотилась голова!! …
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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11.06.2026 21:52 Ответить
Героям Слава!
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11.06.2026 22:10 Ответить
Вот что происходит когда наши партнёры дают Украине снаряды ракеты и дроны. И враг бежит бежит бежит....
Это не то что два года создавать бестолковую танковую коалицию...
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11.06.2026 22:08 Ответить
 
 