ВСУ поразили мост и колонну из 50 грузовиков рашистов в Армянске в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 и Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в ночь на 11 июня нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск РФ с боекомплектом и топливом в Армянске временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уникальные кадры спецоперации обнародовал 1-й ОШП Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Детали спецоперации

Как сообщили военные, в зоне поражения вблизи моста в Армянске было сосредоточено до 50 грузовиков, готовых к отправке на Гуляйпольское направление.

Как рассказал командир 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов, повреждение Чонгарского моста заставило противника перебрасывать грузы через Армянск.

"Из-за того, что был поврежден Чонгарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск... Нам подсказало подразделение противника. Они между собой говорили: "Попробуйте через Армянск". На мосту скопилось около 50 автомобилей с топливом и боеприпасами. Мы нанесли удар по ним, часть [грузовиков] уничтожили", — отметил он.

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"Сам мост выведен из строя средствами FirePoint и повторного поражения не требует — важный логистический путь врага полностью парализован. Удары направлены на обескровливание 37-й и 64-й мотострелковых бригад врага, против которых мы воюем", — заявили в 1-м ОШП.

Филатов также рассказал, что Чонгарский мост на временно оккупированной территории Херсонщины в настоящее время непригоден для движения транспорта из-за критических повреждений.

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Удары по Крыму