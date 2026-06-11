Взрывы в оккупированном Крыму: в Севастополе пожар, повреждены два моста на въездах

В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Севастополь подвергся атаке беспилотников, а на сухопутных въездах на полуостров были повреждены два автомобильных моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и местные группы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака началась около полуночи и продолжалась несколько часов. Воздушную тревогу в оккупированном Севастополе отменили после четверти первого утра.

Около 04:11 местные жители сообщили о запусках ракет из района мыса Фиолент. Было зафиксировано два попадания в районе Комышевой и Казачьей бухт, после чего раздались еще четыре-пять взрывов. В Стрелецкой бухте, по предварительной информации, произошло попадание в воинскую часть, где возник масштабный пожар. Дым был виден над бухтой Омега.

По данным OSINT-аналитиков, в районе Стрелецкой бухты на территории кадетского и высшего военно-морского училищ могут размещаться зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Панцирь". На восточном берегу бухты базируется 68-я отдельная бригада кораблей охраны водного района Черноморского флота РФ. В то же время точное место попадания и тип примененных средств поражения пока официально не подтверждены.

Целых мостов на подъездах к полуострову почти не осталось

Также сообщается о повреждении двух автомобильных мостов на сухопутных подъездах к оккупированному полуострову. В Армянске во время работы российской ПВО над жилыми кварталами, по словам очевидцев, был поврежден автомобильный мост. Вблизи переправы загорелись грузовики, а обломки повредили жилые дома, детский сад и автомобили местных жителей.

Попали по автомобильному мосту в Армянске, есть повреждения, горели грузовики, сообщил подписчик "Крымского ветра"

Еще один удар зафиксировали на мосту при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска. После атаки там наблюдалось сильное сияние.

Также пострадал мост на въезде в Красноперекопск со стороны Армянска

"Похоже, целых мостов на сухопутных въездах на полуостров уже не осталось", – говорится в сообщении телеграм-канала "Крымский ветер".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночное движение пассажирских поездов запретили в оккупированном Крыму