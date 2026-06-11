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Новости Удары по Крыму
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Взрывы в оккупированном Крыму: в Севастополе пожар, повреждены два моста на въездах

В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Севастополь подвергся атаке беспилотников, а на сухопутных въездах на полуостров были повреждены два автомобильных моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и местные группы.

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Атака началась около полуночи и продолжалась несколько часов. Воздушную тревогу в оккупированном Севастополе отменили после четверти первого утра.

Около 04:11 местные жители сообщили о запусках ракет из района мыса Фиолент. Было зафиксировано два попадания в районе Комышевой и Казачьей бухт, после чего раздались еще четыре-пять взрывов. В Стрелецкой бухте, по предварительной информации, произошло попадание в воинскую часть, где возник масштабный пожар. Дым был виден над бухтой Омега.

Крым подвергся атаке 11 июня

По данным OSINT-аналитиков, в районе Стрелецкой бухты на территории кадетского и высшего военно-морского училищ могут размещаться зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Панцирь". На восточном берегу бухты базируется 68-я отдельная бригада кораблей охраны водного района Черноморского флота РФ. В то же время точное место попадания и тип примененных средств поражения пока официально не подтверждены.

Целых мостов на подъездах к полуострову почти не осталось

Также сообщается о повреждении двух автомобильных мостов на сухопутных подъездах к оккупированному полуострову. В Армянске во время работы российской ПВО над жилыми кварталами, по словам очевидцев, был поврежден автомобильный мост. Вблизи переправы загорелись грузовики, а обломки повредили жилые дома, детский сад и автомобили местных жителей.

Крым подвергся атаке 11 июня
Попали по автомобильному мосту в Армянске, есть повреждения, горели грузовики, сообщил подписчик "Крымского ветра"

Еще один удар зафиксировали на мосту при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска. После атаки там наблюдалось сильное сияние.

Крым подвергся атаке 11 июня
Также пострадал мост на въезде в Красноперекопск со стороны Армянска

"Похоже, целых мостов на сухопутных въездах на полуостров уже не осталось", – говорится в сообщении телеграм-канала "Крымский ветер".

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Крым (25921) город Севастополь (1718) Армянск (30) Перекопский район (1)
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Топ комментарии
+9
Самі талони будуть ,,па талонам".
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11.06.2026 07:27 Ответить
+7
тепер по талонам буде не тільки бензин, але і гречка.
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11.06.2026 07:11 Ответить
+5
сіль у Сєвастополі розкупили ще на вихідних. Далі будуть на Сіваші самі випарювать.
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11.06.2026 07:20 Ответить
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тепер по талонам буде не тільки бензин, але і гречка.
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11.06.2026 07:11 Ответить
І навіть сіль. Морська.
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11.06.2026 07:15 Ответить
сіль у Сєвастополі розкупили ще на вихідних. Далі будуть на Сіваші самі випарювать.
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11.06.2026 07:20 Ответить
Но по харчовим карточкам.
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11.06.2026 07:37 Ответить
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11.06.2026 08:09 Ответить
Пишуть, що уже іде обмеження : цукор - не більше 3 кг, в одні руки, макарони -3 пачки, і так далі... Тобто, назріває КОЛАПС економіки "острова"... Воду дніпровську відрізали самі. Тому на урожай значний, надіяться марно. Штучний полив вимагає енегрозатрат (в тому числі, і пального). А воно "відрізане". До того ж, потрібно і оброблять поля від бур'янів та шкідників. А це - потреба в пальному. А потім - збір мізерного урожаю, вивезення з полів, та переробка. Це теж енергозатрати... Крим, своїми силами, цього не "витягне"... Тому треба буде завозить продовольство ззовні... А дороги - під обстрілом...
В результаті Крим перетвориться, для Росії, в "старый чемодан без ручки - и нести тяжело, и выкинуть жалко...".
.
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11.06.2026 07:27 Ответить
ну чому ж пишуть? показували ще на минулому тижні - https://www.youtube.com/watch?v=geZlgck-EcM Севастополь без сахара и гречки
А ще і https://youtu.be/hi2RtiG0zA4?t=242 Кубань побило градом та затопило. На рєпу перейдуть.
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11.06.2026 07:45 Ответить
Ну, знаєш - "перебільшувать" не тільки кацапи вміють...
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11.06.2026 07:51 Ответить
ну я теж одразу подумав, що у маркеті все зрежисовано, а "град" привезли із найближчого хладокомбіната. Це вони так нас наїбать хочуть.
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11.06.2026 08:01 Ответить
... Та ні... "Не перегинай"... Це у мене така "професійна" звичка - критично дивиться на все... Писать обережно, не кидаючись на "смажене"... Бо можна "обпектися"...
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11.06.2026 08:13 Ответить
профдеформація. Майже не лікується.
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11.06.2026 08:18 Ответить
Але схвалюється, та ціниться "знаючими" людьми...
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11.06.2026 08:21 Ответить
головне на домашніх не треба застосовувати.
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11.06.2026 09:02 Ответить
Та ні... У мене все "розділено"... Сім'я - окремо... Справи - окремо... Всі інші напрями життя - теж окремо... Це теж "професійне". Бо "емоції" та "тверезий розсуд" - теж "розділені"...
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11.06.2026 09:11 Ответить
Ждал Ватостопль - і знов дочекався.
Ждёт Камчатка - ну, то згодом.
Ждал Кронштадт - знов він чекає.
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11.06.2026 07:14 Ответить
От іще б оті паромчики, що через бухту кацапапасажірав туду-сюда катають да на дно марскоє, це як родзинка на тортик
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11.06.2026 08:13 Ответить
Буде, буде. Незабаром і це буде.
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11.06.2026 08:21 Ответить
Самі талони будуть ,,па талонам".
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11.06.2026 07:27 Ответить
Крим повинен стати островом!
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11.06.2026 07:29 Ответить
Без москалів!
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11.06.2026 07:51 Ответить
Пожежа, що виникла від вогню рашистського ППО, знищила художнє полотно і загалом всю панораму "Оборона Севастополя 1853-1854" - https://x.com/i/status/2064718231894466845 відео.
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11.06.2026 07:56 Ответить
- А хдє діарама-панарама ?!
- Ана утанула сгарєла, хі-хі !
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11.06.2026 08:24 Ответить
Де Севастополь, а Бородінська битва?
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11.06.2026 08:42 Ответить
Крим це Україна
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11.06.2026 08:26 Ответить
експерды тутешни обьясните чего только за бенз разговор что нет его,а соляра вроде есть или ее по воздуху доставляють,или запасов больше чем бенза,броня вроде вся на дизеле ездит ну если не считать осликов штурмовых
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11.06.2026 08:45 Ответить
 
 