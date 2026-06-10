Ночное движение пассажирских поездов запретили в оккупированном Крыму

С 10 июня оккупационные "власти" Крыма запретили движение пассажирских поездов с 23:00 до 5 утра.

Об этом заявил предатель Сергей Аксенов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00:00 10 июня 2026 года новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму. В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем сообщении - 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по территории Республики Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, следующие в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная", - говорится в сообщении.

Известно, что сокращение ночного движения поездов по оккупированному полуострову коснется поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Мурманска, Челябинска и Таганрога.

Для того, чтобы выехать из Крыма, пассажирам придется сначала добраться до Керчи на автобусе, отметил российский перевозчик.

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Что предшествовало?

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что командование рашистов запретило трафик через сухопутную границу в оккупированный Крым

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