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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Керченский мост не выдерживает грузов, ПВО бессильна: Крым и Мелитополь стали ловушкой для россиян, - Ходжес

Крым и Мелитополь превратились в ловушку для оккупантов, — Бен Ходжес

Временно оккупированные территории Крыма и Мелитополь превратились в настоящую ловушку для российских захватчиков. Системные и точные удары в глубину, наносимые Вооружёнными силами Украины, полностью парализовали логистику врага на южном направлении.

Об этом заявилбывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топливный коллапс и изоляция Крыма

По его словам, планомерная кампания ВСУ по уничтожению тыловой инфраструктуры противника уже дает серьезные результаты на поле боя.

Ходжес обратил внимание на несколько критических для оккупантов факторов:

  • Дефицит топлива в Мелитопольском районе: из-за регулярных ударов по нефтебазам и складам ГСМ российская армия испытывает острый топливный голод. Это не позволяет вовремя доставлять боекомплект на передовую и срывает эвакуацию раненых оккупантов.

  • Ненадежность Керченского моста: Конструкция моста после предыдущих повреждений больше не способна выдерживать тяжелые военные эшелоны и грузы.

  • Зависимость от сухопутного коридора: из-за проблем с мостом все снабжение группировки войск в Крыму теперь критически зависит только от одной железнодорожной и автомобильной ветки вдоль Азовского моря.

Отдельно Бен Ходжес отметил регулярные налеты украинских дальнобойных дронов. Успешные поражения стратегических тыловых объектов россиян наглядно демонстрируют неэффективность и полное бессилие российской системы противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские НПЗ нужно атаковать снова и снова, - Ходжес

Автор: 

армия РФ (23014) Крым (25917) ПВО (3733) Запорожская область (4437) Ходжес Бен (164) Керченский мост (393) Мелитопольский район (33)
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Топ комментарии
+12
Поки міст не буде знищено, все він витримає
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09.06.2026 14:51 Ответить
+3
От коли той міст не буде витримувати обстрілів тоді і можна буде говорити про "пастку"
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09.06.2026 14:52 Ответить
+3
Про міст трохи загнули. Все він здатен витримати.
І бутуть ним гнати ешелони якщо геть перекриють сполучення через окуповані території.
Тільки нашими фламінгами можливо його завалити.
Наш квартальний кловун обіцяв. Чи обісцяв... Не пам'ятаю точно.
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09.06.2026 15:02 Ответить
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дай Боже
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09.06.2026 14:48 Ответить
Поки міст не буде знищено, все він витримає
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09.06.2026 14:51 Ответить
От коли той міст не буде витримувати обстрілів тоді і можна буде говорити про "пастку"
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09.06.2026 14:52 Ответить
Про міст трохи загнули. Все він здатен витримати.
І бутуть ним гнати ешелони якщо геть перекриють сполучення через окуповані території.
Тільки нашими фламінгами можливо його завалити.
Наш квартальний кловун обіцяв. Чи обісцяв... Не пам'ятаю точно.
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09.06.2026 15:02 Ответить
так сліпо вірити та сподіватись..
на сцаря,
свого чи чужого,
не варто..
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09.06.2026 15:32 Ответить
Фейк! На расии всьо харашо...
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09.06.2026 15:16 Ответить
завжди було..
якщо не враховувати декілька геополітичних катастроф..
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09.06.2026 15:34 Ответить
А під час геополітичних катастроф на расії становиться трохи гірше, але "фсьоравно лутше всєх".
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09.06.2026 15:40 Ответить
це атріцатєльноє улучшеніє..
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09.06.2026 16:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=h0im5PSn1ZI
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09.06.2026 15:24 Ответить
Люблю читать Ходжеса. Так же, как в детстве любил читать Брэдбери, Саймака и Азимова.
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09.06.2026 15:25 Ответить
Ти ж англійською це писав)Напиши в соцмережі рудому покидьку,мовляв ,ось карти ))Хоча,краще не пиши,бо воно одразу почне рашку з ****** рятувати.
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09.06.2026 15:26 Ответить
А що Аксьонов куленепробивний?? Чи його вибухівка не бере?? Стільки років пройшло....Вже усіх Айятол та Бен Ладанові знищили, а тут поряд упиря втопити нікому???
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09.06.2026 15:41 Ответить
Та все ті мости витримають . На кого ці байки розраховані ?
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09.06.2026 15:44 Ответить
І далі робити так, щоб лаптєголовим більше ніколи не захотілося "двіжухи". Декільком поколінням на Параші не хотілося " Двіжухи". ЗСУ молодці!!!
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09.06.2026 16:25 Ответить
 
 