Керченский мост не выдерживает грузов, ПВО бессильна: Крым и Мелитополь стали ловушкой для россиян, - Ходжес

Временно оккупированные территории Крыма и Мелитополь превратились в настоящую ловушку для российских захватчиков. Системные и точные удары в глубину, наносимые Вооружёнными силами Украины, полностью парализовали логистику врага на южном направлении.

Об этом заявилбывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топливный коллапс и изоляция Крыма

По его словам, планомерная кампания ВСУ по уничтожению тыловой инфраструктуры противника уже дает серьезные результаты на поле боя.

Ходжес обратил внимание на несколько критических для оккупантов факторов:

Дефицит топлива в Мелитопольском районе: из-за регулярных ударов по нефтебазам и складам ГСМ российская армия испытывает острый топливный голод. Это не позволяет вовремя доставлять боекомплект на передовую и срывает эвакуацию раненых оккупантов.

Ненадежность Керченского моста: Конструкция моста после предыдущих повреждений больше не способна выдерживать тяжелые военные эшелоны и грузы.

Зависимость от сухопутного коридора: из-за проблем с мостом все снабжение группировки войск в Крыму теперь критически зависит только от одной железнодорожной и автомобильной ветки вдоль Азовского моря.

Отдельно Бен Ходжес отметил регулярные налеты украинских дальнобойных дронов. Успешные поражения стратегических тыловых объектов россиян наглядно демонстрируют неэффективность и полное бессилие российской системы противовоздушной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские НПЗ нужно атаковать снова и снова, - Ходжес