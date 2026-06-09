Керченский мост не выдерживает грузов, ПВО бессильна: Крым и Мелитополь стали ловушкой для россиян, - Ходжес
Временно оккупированные территории Крыма и Мелитополь превратились в настоящую ловушку для российских захватчиков. Системные и точные удары в глубину, наносимые Вооружёнными силами Украины, полностью парализовали логистику врага на южном направлении.
Об этом заявилбывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, сообщает Цензор.НЕТ.
Топливный коллапс и изоляция Крыма
По его словам, планомерная кампания ВСУ по уничтожению тыловой инфраструктуры противника уже дает серьезные результаты на поле боя.
Ходжес обратил внимание на несколько критических для оккупантов факторов:
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Дефицит топлива в Мелитопольском районе: из-за регулярных ударов по нефтебазам и складам ГСМ российская армия испытывает острый топливный голод. Это не позволяет вовремя доставлять боекомплект на передовую и срывает эвакуацию раненых оккупантов.
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Ненадежность Керченского моста: Конструкция моста после предыдущих повреждений больше не способна выдерживать тяжелые военные эшелоны и грузы.
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Зависимость от сухопутного коридора: из-за проблем с мостом все снабжение группировки войск в Крыму теперь критически зависит только от одной железнодорожной и автомобильной ветки вдоль Азовского моря.
Отдельно Бен Ходжес отметил регулярные налеты украинских дальнобойных дронов. Успешные поражения стратегических тыловых объектов россиян наглядно демонстрируют неэффективность и полное бессилие российской системы противовоздушной обороны.
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І бутуть ним гнати ешелони якщо геть перекриють сполучення через окуповані території.
Тільки нашими фламінгами можливо його завалити.
Наш квартальний кловун обіцяв. Чи обісцяв... Не пам'ятаю точно.
на сцаря,
свого чи чужого,
не варто..
якщо не враховувати декілька геополітичних катастроф..