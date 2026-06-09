Керченський міст не витримує вантажів, ППО безсила: Крим і Мелітополь стали пасткою для росіян, - Ходжес

Тимчасово окуповані території Криму та Мелітополь перетворилися на справжню пастку для російських загарбників. Системні та точні глибокі удари Збройних Сил України повністю паралізували логістику ворога на південному напрямку.

Про це заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

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Паливний колапс та ізоляція Криму

За його словами, планомірна кампанія ЗСУ зі знищення тилової інфраструктури противника вже дає серйозні результати на полі бою.

Ходжес звернув увагу на кілька критичних для окупантів факторів:

Дефіцит пального в Мелітопольському районі: Через регулярні удари по нафтобазах і складах ПММ російська армія відчуває гострий паливний голод. Це не дозволяє вчасно підвозити боєкомплект на передову та зриває евакуацію поранених окупантів.

Ненадійність Керченського мосту: Конструкція мосту після попередніх пошкоджень більше не здатна витримувати важкі військові ешелони та вантажі.

Залежність від сухопутного коридору: Через проблеми з мостом усе постачання угруповання військ у Криму тепер критично залежить лише від однієї залізничної та автомобільної гілки уздовж Азовського моря.

Окремо Бен Ходжес відзначив регулярні нальоти українських далекобійних дронів. Успішні ураження стратегічних тилових об'єктів росіян наочно демонструють неефективність та повне безсилля російської системи протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські НПЗ треба атакувати знову і знову, - Ходжес