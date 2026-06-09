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Новини Окуповані території
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Керченський міст не витримує вантажів, ППО безсила: Крим і Мелітополь стали пасткою для росіян, - Ходжес

Крим і Мелітополь перетворилися на пастку для окупантів, - Бен Ходжес

Тимчасово окуповані території Криму та Мелітополь перетворилися на справжню пастку для російських загарбників. Системні та точні глибокі удари Збройних Сил України повністю паралізували логістику ворога на південному напрямку.

Про це заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, планомірна кампанія ЗСУ зі знищення тилової інфраструктури противника вже дає серйозні результати на полі бою.

Ходжес звернув увагу на кілька критичних для окупантів факторів:

  • Дефіцит пального в Мелітопольському районі: Через регулярні удари по нафтобазах і складах ПММ російська армія відчуває гострий паливний голод. Це не дозволяє вчасно підвозити боєкомплект на передову та зриває евакуацію поранених окупантів.

  • Ненадійність Керченського мосту: Конструкція мосту після попередніх пошкоджень більше не здатна витримувати важкі військові ешелони та вантажі.

  • Залежність від сухопутного коридору: Через проблеми з мостом усе постачання угруповання військ у Криму тепер критично залежить лише від однієї залізничної та автомобільної гілки уздовж Азовського моря.

Окремо Бен Ходжес відзначив регулярні нальоти українських далекобійних дронів. Успішні ураження стратегічних тилових об'єктів росіян наочно демонструють неефективність та повне безсилля російської системи протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські НПЗ треба атакувати знову і знову, - Ходжес

Автор: 

армія рф (21231) Крим (14103) ППО (4174) Запорізька область (4959) Ходжес Бен (167) Керченський міст (524) Мелітопольський район (33)
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09.06.2026 14:48 Відповісти
Поки міст не буде знищено, все він витримає
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09.06.2026 14:51 Відповісти
От коли той міст не буде витримувати обстрілів тоді і можна буде говорити про "пастку"
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09.06.2026 14:52 Відповісти
Про міст трохи загнули. Все він здатен витримати.
І бутуть ним гнати ешелони якщо геть перекриють сполучення через окуповані території.
Тільки нашими фламінгами можливо його завалити.
Наш квартальний кловун обіцяв. Чи обісцяв... Не пам'ятаю точно.
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09.06.2026 15:02 Відповісти
так сліпо вірити та сподіватись..
на сцаря,
свого чи чужого,
не варто..
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09.06.2026 15:32 Відповісти
Фейк! На расии всьо харашо...
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09.06.2026 15:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h0im5PSn1ZI
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09.06.2026 15:24 Відповісти
Люблю читать Ходжеса. Так же, как в детстве любил читать Брэдбери, Саймака и Азимова.
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09.06.2026 15:25 Відповісти
Ти ж англійською це писав)Напиши в соцмережі рудому покидьку,мовляв ,ось карти ))Хоча,краще не пиши,бо воно одразу почне рашку з ****** рятувати.
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09.06.2026 15:26 Відповісти
 
 