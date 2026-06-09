Командование рашистов запретило движение по сухопутной границе в оккупированный Крым, - Мадяр

Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что российское командование запретило осуществлять военные грузовые перевозки по автомобильному сухопутному коридору в оккупированный Крым.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Отныне марши смерти логистики в Крым оккупантам разрешены исключительно окольными путями. Официальное признание собственной беспомощности – прогиб засчитан.

С 7 июня приказом командующего ГВ "Схід" запрещен военный грузовой трафик по трассе "Е58-Пустота" (червячное название Р-280 "Новороссия"), участок на ВОТ Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Симферополь, который за две недели уже сократился на 71%", – отметил командующий.

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По словам Бровди, грузовой трафик по вышеупомянутому маршруту сократился на 71% за последние 14 суток. В середине мая общий трафик по трассе составлял 11 тыс. транспортных средств (ТС) в сутки, в т.ч. грузовой 3,8 тыс. ТС/сутки, а по состоянию на начало июня – уже 6,5 тыс. ТС/сутки, в т.ч. грузовой – 1,1 тыс.

В то же время командующий СБС заявил, что "о тотальном огневом контроле трассы речи не идет"

"Обвал трафика – не блокада. Но текущая диета первого сухопутного коридора, как артерии жизни для оккупационной группировки, является чувствительной и действенной", – подытожил Бровди.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июня Силы обороны нанесли удар по критической логистической инфраструктуре российских захватчиков на юге. В результате успешной атаки ударных беспилотников поврежден мост в районе Чонгара.

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