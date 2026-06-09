Командування рашистів заборонило трафік сухопутним кордоном в окупований Крим, - Мадяр

Командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що російське командування заборонило здійснювати військові вантажні перевезення автомобільним сухопутним коридором в окупований Крим.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Віднині марші смерті логістики на Крим окупанту дозволені виключно манівцями. Офіційний розпис у власній безпорадності – прогин зараховано.

Від 7 червня наказом командувача ГВ "Восток" заборонено військовий вантажний трафік трасою "Е58-Порожнеча" (хробача назва Р-280 "Новоросія"), відтинок у ТОТ Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь, котрий протягом двох тижнів вже скоротився на 71%", - зазначив командувач.

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За словами Бровді, вантажний трафік вищезгаданим маршрутом скоротився на 71% протягом 14 останніх діб. В середині травня загальний трафік трасою складав 11 тис транспортних засобів (ТЗ) на добу, в т.ч. вантажний 3,8 ТЗ/добу, а станом на початок червня – вже 6,500 ТЗ/добу, в т.ч. вантажний - 1,1 тис.

Водночас командувач СБС заявив, що "про тотальний вогневий контроль траси не йдеться"

"Обвал трафіку – не блокада. Але поточна дієта першого сухопутного коридору, як артерії життя для окупаційного угруповання є чутливою та дієвою", - підсумував Бровді.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 червня Сили оборони завдали удару по критичній логістичній інфраструктурі російських загарбників на півдні. Унаслідок успішної атаки ударних безпілотників пошкоджено міст у районі Чонгару.

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