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Командування рашистів заборонило трафік сухопутним кордоном в окупований Крим, - Мадяр

Удари по коридору в окупований Крим: подробиці від Мадяра

Командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що російське командування заборонило здійснювати військові вантажні перевезення автомобільним сухопутним коридором в окупований Крим.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Віднині марші смерті логістики на Крим окупанту дозволені виключно манівцями. Офіційний розпис у власній безпорадності – прогин зараховано.

Від 7 червня наказом командувача ГВ "Восток" заборонено військовий вантажний трафік трасою "Е58-Порожнеча" (хробача назва Р-280 "Новоросія"), відтинок у ТОТ Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь, котрий протягом двох тижнів вже скоротився на 71%", - зазначив командувач.

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За словами Бровді, вантажний трафік вищезгаданим маршрутом скоротився на 71% протягом 14 останніх діб. В середині травня загальний трафік трасою складав 11 тис транспортних засобів (ТЗ) на добу, в т.ч. вантажний 3,8 ТЗ/добу, а станом на початок червня – вже 6,500 ТЗ/добу, в т.ч. вантажний - 1,1 тис.

Водночас командувач СБС заявив, що "про тотальний вогневий контроль траси не йдеться"

"Обвал трафіку – не блокада. Але поточна дієта першого сухопутного коридору, як артерії життя для окупаційного угруповання є чутливою та дієвою", - підсумував Бровді.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 7 червня Сили оборони завдали удару по критичній логістичній інфраструктурі російських загарбників на півдні. Унаслідок успішної атаки ударних безпілотників пошкоджено міст у районі Чонгару.

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Автор: 

Крим (14103) логістика (136) Бровді Роберт Мадяр (131)
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Топ коментарі
+13
Браво браво. Та до піаніста в росії не було взагалі " сухопутного коридору". Та це дрібниці. Тепер так героїчно "косяки" 2019-2022 року вигризати в москалів.
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09.06.2026 13:37 Відповісти
+7
Молодчина наш Мадяр, просто красавец!!!
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09.06.2026 13:51 Відповісти
+6
Упс, а що ж сталося? Мабуть палива немає. А мостом, пітари, чого не катаєтесь?
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09.06.2026 13:45 Відповісти
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Браво браво. Та до піаніста в росії не було взагалі " сухопутного коридору". Та це дрібниці. Тепер так героїчно "косяки" 2019-2022 року вигризати в москалів.
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09.06.2026 13:37 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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09.06.2026 13:38 Відповісти
Упс, а що ж сталося? Мабуть палива немає. А мостом, пітари, чого не катаєтесь?
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09.06.2026 13:45 Відповісти
Коли перший раз наші хлопці пошкодили "міст Путіна", то там тоді ж, горіла і залізнична "нитка" - бо пошкодило цистерни з пальним. Тривалий вплив високих температур суттєво впливає на металеві та бетонні конструкції. Тепер кацапи бояться навантажувать міст - щоб не розсипався.
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09.06.2026 13:56 Відповісти
І я про те ж. Прольоти міняти потрібно, але чомусь не міняють. Мабуть, опорам теж не гарно. А міняти опори з урахуванням геології Керчинської протоки, то вже трошки складно. От і стоїть воно лише для понту. БДК виходить з Новоросійська сцикають. Паром лише один залишився. От і катались дорогою смерті. Тепер манівцями кататимуться, але не довго.
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09.06.2026 14:51 Відповісти
Сюди їм швидше напорядок перевозити, та міст не зможе забезпечити всі перевезення почнуться затори.
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09.06.2026 14:31 Відповісти
Зовсім то не швидше і точно не безпечно. Просто по мосту лише легковики катаються. Вантажівок не пускають, може завалитись. Не гарно буде потім куйлу без символа "Крим наш".
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09.06.2026 14:59 Відповісти
Молодчина наш Мадяр, просто красавец!!!
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09.06.2026 13:51 Відповісти
Мадяр таки молодець, а наша влада ні!
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09.06.2026 14:15 Відповісти
Респект нашим дронарям!...
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09.06.2026 14:20 Відповісти
 
 