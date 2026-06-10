Нічний рух пасажирських потягів заборонили в окупованому Криму

Із 10 червня окупаційна "влада" Криму заборонила рух пасажирських потягів із 23:00 до 5 ранку.

Про це заявив зрадник Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Оперативним штабом Республіки Крим прийнято рішення про введення з 00:00 10 червня 2026 року нової схеми руху залізничного пасажирського транспорту в Криму. У літньому графіку руху передбачено курсування 48 пар приміських поїздів (96 поїздів), а в далекому сполученні - 14 пар поїздів (28 поїздів) за 20 маршрутами. З них 8 пар поїздів за 10 маршрутами прямуватимуть по Республіці Крим у світлий час доби, тобто з 5:00 до 23:00. Решта 6 пар поїздів за 10 маршрутами, які прямують до Республіки Крим у нічний час, прибуватимуть на залізничну станцію Керч-Південна", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що скорочення нічного пересування по окупованому півострову потягів стосуватимуться потягів з Москви, Санкт-Петербурга, Омська, Пермі, Мурманська, Челябінська та Таганрогу.

Для того, щоб виїхати з Криму пасажирам доведеться спочатку дістатися до Керчі автобусом, зазначив російський перевізник.

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Що передувало?

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що командування рашистів заборонило трафік сухопутним кордоном в окупований Крим

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