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Новини Удари по Криму
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Вибухи в окупованому Криму: у Севастополі пожежа, пошкоджено два мости на в’їздах

У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Севастополь атакували безпілотники, а на сухопутних в'їздах до півострова були пошкоджені два автомобільні мости.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер" та місцеві групи.

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Атака розпочалася близько опівночі та тривала кілька годин. Повітряну тривогу в окупованому Севастополі скасували після четвертої години ранку.

Близько 04:11 місцеві жителі повідомили про пуски ракет з району мису Фіолент. Було зафіксовано два прильоти в районі Комишевої та Козачої бухт, після чого пролунали ще чотири-п'ять вибухів. У Стрілецькій бухті, за попередньою інформацією, сталося влучання у військову частину, де виникла масштабна пожежа. Дим було видно над бухтою Омега.

Атаковано Крим 11 червня

За даними OSINT-аналітиків, у районі Стрілецької бухти на території кадетського та вищого військово-морського училищ можуть розміщуватися зенітні ракетні комплекси "Тор" і "Панцир". На східному березі бухти базується 68-ма окрема бригада кораблів охорони водного району Чорноморського флоту РФ. Водночас точне місце влучання та тип застосованих засобів ураження наразі офіційно не підтверджені.

Цілих мостів на під'їздах до півострова майже не залишилося

Також повідомляється про пошкодження двох автомостів на сухопутних під'їздах до окупованого півострова. В Армянську під час роботи російської ППО над житловими кварталами, за словами очевидців, було пошкоджено автомобільний міст. Поблизу переправи спалахнули вантажівки, а уламки пошкодили житлові будинки, дитячий садок та автомобілі місцевих мешканців.

Атаковано Крим 11 червня
Влучили на автомосту в Армянську, є пошкодження, горіли вантажівки, повідомив підписник "Кримського вітру"

Ще один удар зафіксували на мосту при в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська. Після атаки там спостерігалася сильна заграва.

Атаковано Крим 11 червня
Також постраждав міст на в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська

"Схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів уже не залишилося", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Кримський вітер".

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Крим (14106) Севастополь (555) Армянськ (30) Перекопський район (1)
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Топ коментарі
+13
тепер по талонам буде не тільки бензин, але і гречка.
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11.06.2026 07:11 Відповісти
+13
Самі талони будуть ,,па талонам".
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11.06.2026 07:27 Відповісти
+10
Пишуть, що уже іде обмеження : цукор - не більше 3 кг, в одні руки, макарони -3 пачки, і так далі... Тобто, назріває КОЛАПС економіки "острова"... Воду дніпровську відрізали самі. Тому на урожай значний, надіяться марно. Штучний полив вимагає енегрозатрат (в тому числі, і пального). А воно "відрізане". До того ж, потрібно і оброблять поля від бур'янів та шкідників. А це - потреба в пальному. А потім - збір мізерного урожаю, вивезення з полів, та переробка. Це теж енергозатрати... Крим, своїми силами, цього не "витягне"... Тому треба буде завозить продовольство ззовні... А дороги - під обстрілом...
В результаті Крим перетвориться, для Росії, в "старый чемодан без ручки - и нести тяжело, и выкинуть жалко...".
.
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11.06.2026 07:27 Відповісти
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тепер по талонам буде не тільки бензин, але і гречка.
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11.06.2026 07:11 Відповісти
І навіть сіль. Морська.
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11.06.2026 07:15 Відповісти
сіль у Сєвастополі розкупили ще на вихідних. Далі будуть на Сіваші самі випарювать.
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11.06.2026 07:20 Відповісти
Но по харчовим карточкам.
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11.06.2026 07:37 Відповісти
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11.06.2026 08:09 Відповісти
Новинка сезону літо-осінь 2026! Хіт продаж!
Без карток! Без обмежень в одні руки! Все для крисчан!
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11.06.2026 09:57 Відповісти
Пишуть, що уже іде обмеження : цукор - не більше 3 кг, в одні руки, макарони -3 пачки, і так далі... Тобто, назріває КОЛАПС економіки "острова"... Воду дніпровську відрізали самі. Тому на урожай значний, надіяться марно. Штучний полив вимагає енегрозатрат (в тому числі, і пального). А воно "відрізане". До того ж, потрібно і оброблять поля від бур'янів та шкідників. А це - потреба в пальному. А потім - збір мізерного урожаю, вивезення з полів, та переробка. Це теж енергозатрати... Крим, своїми силами, цього не "витягне"... Тому треба буде завозить продовольство ззовні... А дороги - під обстрілом...
В результаті Крим перетвориться, для Росії, в "старый чемодан без ручки - и нести тяжело, и выкинуть жалко...".
.
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11.06.2026 07:27 Відповісти
ну чому ж пишуть? показували ще на минулому тижні - https://www.youtube.com/watch?v=geZlgck-EcM Севастополь без сахара и гречки
А ще і https://youtu.be/hi2RtiG0zA4?t=242 Кубань побило градом та затопило. На рєпу перейдуть.
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11.06.2026 07:45 Відповісти
Ну, знаєш - "перебільшувать" не тільки кацапи вміють...
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11.06.2026 07:51 Відповісти
ну я теж одразу подумав, що у маркеті все зрежисовано, а "град" привезли із найближчого хладокомбіната. Це вони так нас наїбать хочуть.
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11.06.2026 08:01 Відповісти
... Та ні... "Не перегинай"... Це у мене така "професійна" звичка - критично дивиться на все... Писать обережно, не кидаючись на "смажене"... Бо можна "обпектися"...
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11.06.2026 08:13 Відповісти
профдеформація. Майже не лікується.
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11.06.2026 08:18 Відповісти
Але схвалюється, та ціниться "знаючими" людьми...
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11.06.2026 08:21 Відповісти
головне на домашніх не треба застосовувати.
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11.06.2026 09:02 Відповісти
Та ні... У мене все "розділено"... Сім'я - окремо... Справи - окремо... Всі інші напрями життя - теж окремо... Це теж "професійне". Бо "емоції" та "тверезий розсуд" - теж "розділені"...
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11.06.2026 09:11 Відповісти
Ждал Ватостопль - і знов дочекався.
Ждёт Камчатка - ну, то згодом.
Ждал Кронштадт - знов він чекає.
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11.06.2026 07:14 Відповісти
От іще б оті паромчики, що через бухту кацапапасажірав туду-сюда катають да на дно марскоє, це як родзинка на тортик
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11.06.2026 08:13 Відповісти
Буде, буде. Незабаром і це буде.
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11.06.2026 08:21 Відповісти
Самі талони будуть ,,па талонам".
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11.06.2026 07:27 Відповісти
Крим повинен стати островом!
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11.06.2026 07:29 Відповісти
Без москалів!
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11.06.2026 07:51 Відповісти
Пожежа, що виникла від вогню рашистського ППО, знищила художнє полотно і загалом всю панораму "Оборона Севастополя 1853-1854" - https://x.com/i/status/2064718231894466845 відео.
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11.06.2026 07:56 Відповісти
- А хдє діарама-панарама ?!
- Ана утанула сгарєла, хі-хі !
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11.06.2026 08:24 Відповісти
Де Севастополь, а Бородінська битва?
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11.06.2026 08:42 Відповісти
Панорама "Бородинська битва" знаходиться в Москві на Кутузовському проспекті.
Автор художнього полотна - Франц Рубо, той, що і писав оригінал полотна "Оборони Севастополя", більша частина якого згоріла у 1942 році.
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11.06.2026 09:26 Відповісти
Крим це Україна
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11.06.2026 08:26 Відповісти
експерды тутешни обьясните чего только за бенз разговор что нет его,а соляра вроде есть или ее по воздуху доставляють,или запасов больше чем бенза,броня вроде вся на дизеле ездит ну если не считать осликов штурмовых
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11.06.2026 08:45 Відповісти
 
 