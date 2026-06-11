Вибухи в окупованому Криму: у Севастополі пожежа, пошкоджено два мости на в’їздах

У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Севастополь атакували безпілотники, а на сухопутних в'їздах до півострова були пошкоджені два автомобільні мости.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер" та місцеві групи.

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Атака розпочалася близько опівночі та тривала кілька годин. Повітряну тривогу в окупованому Севастополі скасували після четвертої години ранку.

Близько 04:11 місцеві жителі повідомили про пуски ракет з району мису Фіолент. Було зафіксовано два прильоти в районі Комишевої та Козачої бухт, після чого пролунали ще чотири-п'ять вибухів. У Стрілецькій бухті, за попередньою інформацією, сталося влучання у військову частину, де виникла масштабна пожежа. Дим було видно над бухтою Омега.

За даними OSINT-аналітиків, у районі Стрілецької бухти на території кадетського та вищого військово-морського училищ можуть розміщуватися зенітні ракетні комплекси "Тор" і "Панцир". На східному березі бухти базується 68-ма окрема бригада кораблів охорони водного району Чорноморського флоту РФ. Водночас точне місце влучання та тип застосованих засобів ураження наразі офіційно не підтверджені.

Цілих мостів на під'їздах до півострова майже не залишилося

Також повідомляється про пошкодження двох автомостів на сухопутних під'їздах до окупованого півострова. В Армянську під час роботи російської ППО над житловими кварталами, за словами очевидців, було пошкоджено автомобільний міст. Поблизу переправи спалахнули вантажівки, а уламки пошкодили житлові будинки, дитячий садок та автомобілі місцевих мешканців.

Влучили на автомосту в Армянську, є пошкодження, горіли вантажівки, повідомив підписник "Кримського вітру"

Ще один удар зафіксували на мосту при в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська. Після атаки там спостерігалася сильна заграва.

Також постраждав міст на в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська

"Схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів уже не залишилося", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Кримський вітер".

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