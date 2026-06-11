Украина изолирует Крым в ближайшем будущем, — командующий СБС Мадяр

Украина намерена в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым, взяв под полный контроль ключевую для логистики российской армии автомагистраль "Новороссия".

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Reuters заявил командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая кампания СБС

Броди рассказал, что за последний месяц благодаря операциям с дронами трафик на автомагистрали "Новороссия", которая является ключевым маршрутом снабжения российских войск через временно оккупированный юг Украины в Крым, сократился более чем на две трети. Еще через месяц Украина получит полный огневой контроль над этой дорогой, добавил он.

По его словам, интенсивные атаки украинских беспилотников уже заставили оккупационные власти ввести ограничения на топливо на полуострове.

"Мы изолируем Крым в ближайшем будущем", — заявил Бровди.

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Болезненные потери для врага

Бровди описал удары по российским транспортным средствам на незащищенном шоссе как "такие же легкие, как охота на куропаток в открытом поле". По его словам, одной из стратегических целей является заставить Москву отвести войска, а не продвигаться вперед.

"Мы создадим условия, при которых военнослужащим и работникам оборонной промышленности будет крайне сложно оставаться в Крыму и на временно оккупированных территориях, а также использовать пути доступа к ним", — подчеркнул военный.

Систематически нанося удары по российским военным, нефтяным объектам и производству оружия, Бровди надеется нанести потери, достаточно болезненные, чтобы подорвать способность и желание Москвы продолжать войну.

В то же время он подчеркнул, что Украина не наносила и не будет наносить удары непосредственно по гражданскому населению и гражданским объектам на временно оккупированных Россией территориях или на своих собственных.

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