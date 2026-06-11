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Новости Оккупация Крыма Блокада Крыма Удары по Крыму
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Украина изолирует Крым в ближайшем будущем, — командующий СБС Мадяр

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди

Украина намерена в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым, взяв под полный контроль ключевую для логистики российской армии автомагистраль "Новороссия".

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Reuters заявил командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая кампания СБС

Броди рассказал, что за последний месяц благодаря операциям с дронами трафик на автомагистрали "Новороссия", которая является ключевым маршрутом снабжения российских войск через временно оккупированный юг Украины в Крым, сократился более чем на две трети. Еще через месяц Украина получит полный огневой контроль над этой дорогой, добавил он.

По его словам, интенсивные атаки украинских беспилотников уже заставили оккупационные власти ввести ограничения на топливо на полуострове.

"Мы изолируем Крым в ближайшем будущем", — заявил Бровди.

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Болезненные потери для врага

Бровди описал удары по российским транспортным средствам на незащищенном шоссе как "такие же легкие, как охота на куропаток в открытом поле". По его словам, одной из стратегических целей является заставить Москву отвести войска, а не продвигаться вперед.

"Мы создадим условия, при которых военнослужащим и работникам оборонной промышленности будет крайне сложно оставаться в Крыму и на временно оккупированных территориях, а также использовать пути доступа к ним", — подчеркнул военный.

Систематически нанося удары по российским военным, нефтяным объектам и производству оружия, Бровди надеется нанести потери, достаточно болезненные, чтобы подорвать способность и желание Москвы продолжать войну.

  • В то же время он подчеркнул, что Украина не наносила и не будет наносить удары непосредственно по гражданскому населению и гражданским объектам на временно оккупированных Россией территориях или на своих собственных.

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Автор: 

Крым (25921) Бровди Роберт Мадяр (134) Силы беспилотных систем (517)
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Топ комментарии
+5
"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", - заявив Бровді. Джерело: https://censor.net/ua/n4007912

десь гірко заплакали той, хто збирався там в 2024 році пити каву, разом з тим, хто збирався в 2014 році там вмерти!😬
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11.06.2026 18:08 Ответить
+2
Броді розповів, що за останній місяць завдяки операціям з дронами трафік на автомагістралі "Новоросія", який є ключовим маршрутом постачання російських військ через тимчасово окупований південь України до Криму, скоротився більш ніж на дві третини. Джерело: https://censor.net/ua/n4007912

А навіщо перешкоджати руху кацапських військ до Криму? Чи не краще перешкоджати їх руху в Костянтинівку?
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11.06.2026 18:06 Ответить
+1
скоріш за все завжди. Він просто якісно робить свою роботу. Мабуть і раніше свою цивільну роботу робив якісно
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11.06.2026 18:05 Ответить
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🙏👍
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11.06.2026 18:02 Ответить
скоріш за все завжди. Він просто якісно робить свою роботу. Мабуть і раніше свою цивільну роботу робив якісно
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11.06.2026 18:05 Ответить
Головне що його підрозділ дійсно показує результати!
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11.06.2026 18:06 Ответить
Яким?
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11.06.2026 18:25 Ответить
Броді розповів, що за останній місяць завдяки операціям з дронами трафік на автомагістралі "Новоросія", який є ключовим маршрутом постачання російських військ через тимчасово окупований південь України до Криму, скоротився більш ніж на дві третини. Джерело: https://censor.net/ua/n4007912

А навіщо перешкоджати руху кацапських військ до Криму? Чи не краще перешкоджати їх руху в Костянтинівку?
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11.06.2026 18:06 Ответить
"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", - заявив Бровді. Джерело: https://censor.net/ua/n4007912

десь гірко заплакали той, хто збирався там в 2024 році пити каву, разом з тим, хто збирався в 2014 році там вмерти!😬
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11.06.2026 18:08 Ответить
Експерт про довіру до Буданова, Залужного і Бровді: суспільство обирає лідерів безпеки
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11.06.2026 18:16 Ответить
В Криму декілька портів. Тому організувати доставку всього чого завгодно не проблема. Нажаль, у нашому випадку щодо Криму. Дуже багато острівних країн якось же живуть без мостів на материк.
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11.06.2026 18:12 Ответить
з'їдять всіх собак і шо тоді
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11.06.2026 18:18 Ответить
а ти спробуй прокорми 2 мільйона без стабільних поставок
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11.06.2026 18:25 Ответить
Якось усілякі Корсіки, Сіцілії, Мальти, Кіпри, Ісландії, Фарери, Тенеріфе, Аруба, Кюрасао та ще з тисячу подібних прикладів забезпечують морським транспортом.
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11.06.2026 18:38 Ответить
А там є війна?
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11.06.2026 18:40 Ответить
Ті всі порти в зоні ураження. Це раз. Кораблів не нарасешся.
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11.06.2026 18:38 Ответить
Та я згоден. Але тотально заблокувати Крим нам не вдасться. Дуже коротке плече до російської території від півострову. Тому забезпечити доставку всіляких товарів можливо навіть суднами прибережного плавання, тобто, катерами. Сотнями катерів до портопунктів східного Криму. Особливо зараз влітку це без проблем. Ми не зможемо наслати туди Хорнетів як на трасу з Ростову. А рідкі польоти ракет, навіть з реальними ураженнями цих катерів, не зможуть фізично закрити цей канал постачання.
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11.06.2026 18:46 Ответить
Все еще майор на генеральской должности(есть не один пример, как лейтенанты до полковников доросли за время полномасштабной).
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11.06.2026 18:15 Ответить
Так він взагалі навіть офіцерські курси не закінчував ,не кажучи вже за військове училище ,а для генеральських зірочок потрібно закінчувати академію ,а в нього взагалі немає військової освіти -ніякої ,так само як і в Білецького ,якого зробили генералом без військової освіти ,порушивши всі військові устави. Таког не було навіть у совітів у громадянську війну , там військами командували колишні середні чи старші офіцери царської армії .
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11.06.2026 18:40 Ответить
С Билецким(лично встречался в секторе М еще в 2014) все еще интереснее. Майор полиции, ушедший в политику осенью 2014, в 2022 как-то становится полковником ВСУ. Говорят чудеса случаются).
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11.06.2026 18:49 Ответить
Він взагалі то "генерал-майор"
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11.06.2026 18:21 Ответить
Есть Указ президента по этому поводу? Наверно засекреченный генерал-майор.
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11.06.2026 18:24 Ответить
Хоча б, зеленський не звільнив Мадьяра, як свого чосу пана Залужного...
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11.06.2026 18:29 Ответить
Командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ, майор Роберт «Мадяр» Бровді
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11.06.2026 18:33 Ответить
Так він йому ,навпаки генеральські зірочки дасть "за вірну службу " вєрховному гівнокомандувачу.
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11.06.2026 18:34 Ответить
клоун
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11.06.2026 18:29 Ответить
А якщо кацапи порушать всю нашу логістику ,розбомбивши всі мости через Дніпро (а їхній стан і так гірше нікуди,вистачить кількох балістичних ракет на один міст ) і ізолюють Правобережну Україну від Лівобережної і де тоді буде Броуді зі своїми понтами?
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11.06.2026 18:32 Ответить
Бровді дронами перекриє логистіку
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11.06.2026 18:36 Ответить
Буде дронами балістику збивати ?
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11.06.2026 18:46 Ответить
а кацапи не зможуть дронами
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11.06.2026 18:37 Ответить
А навіщо дронами ,в кацапів вистачає крилатих і балістичних ракет.
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11.06.2026 18:47 Ответить
Якби вистачало, то вже б мабуть зробили...
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11.06.2026 18:50 Ответить
Не реально взагалі.
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11.06.2026 18:41 Ответить
Чому не реально -кацапська балістика добиває до Західної України ,а до дніпровських мостів доб'є тим більше ,і збити балістику майже нічим ,я взагалі дивуюсь ,що кацапи не зробили це ще на початку війни .
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11.06.2026 18:45 Ответить
Реально. Але вони цього не робили, навіть коли стояли біля Києва. Мабуть це заборонено домовленостями, про які історики дізнаються років через 100.
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11.06.2026 18:49 Ответить
 
 