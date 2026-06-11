Украинская ракета "Нептун" поразила военный объект ЧФ РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ВИДЕО
В ночь на 11 июня 2026 года подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" по военному объекту противника в бухте Стрелецкая города Севастополя на временно оккупированной территории Крыма.
Об этом сообщает ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Отмечается, что в результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота врага.
"Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов. Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение", - добавили в ВМС.
Что предшествовало?
- В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Севастополь атаковали беспилотники, а на сухопутных въездах на полуостров были повреждены два автомобильных моста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тіко добряче відчули
« Кінцевий розбір атаки на ВНДІР «Прогрес». До заводу долетіли дві ракети, одна з яких влучила безпосередньо в ціль.
Детально проаналізувавши відео атаки, склавши хронологію подій та зіставивши фото з місця, а також за допомогою аналітики КіберБорошна, ми дійшли такого висновку:
Із п'яти ракет FP-5 «Фламінго» до території заводу долетіли дві.
Близько 05:40 перша ракета влучила в південну частину виробничо-адміністративного корпусу заводу. Удар було завдано зі східного напрямку. Внаслідок влучання всередині будівлі розпочалася пожежа.
Близько 06:20 повідомлялося про другий приліт. Імовірно, друга ракета також мала уразити той самий корпус, що й перша. Однак з невідомих причин вона пролетіла далі та влучила в дорогу перед будівлею.»Дніпро осінт (с)
А "фламіга" - літаюча каністра - продукт творчості "переростків" ЦДЮТ.