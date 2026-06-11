Украинская ракета "Нептун" поразила военный объект ЧФ РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

В ночь на 11 июня 2026 года подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" по военному объекту противника в бухте Стрелецкая города Севастополя на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Отмечается, что в результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота врага.

"Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов. Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение", - добавили в ВМС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночное движение пассажирских поездов запретили в оккупированном Крыму

Что предшествовало?

В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Севастополь атаковали беспилотники, а на сухопутных въездах на полуостров были повреждены два автомобильных моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Севастополе загорелась панорама "Оборона Севастополя": оккупанты обвинили Украину