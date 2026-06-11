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Новости Видео Украинская ракета Довгий Нептун Удары по Крыму
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Украинская ракета "Нептун" поразила военный объект ЧФ РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

В ночь на 11 июня 2026 года подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" по военному объекту противника в бухте Стрелецкая города Севастополя на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом сообщает ВМС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

Отмечается, что в результате поражения уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота врага.

"Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов. Украина доказала всему миру, что способна разгромить врага на море с помощью современных асимметричных технологий, таких как морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное вооружение", - добавили в ВМС.

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Что предшествовало?

  • В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Севастополь атаковали беспилотники, а на сухопутных въездах на полуостров были повреждены два автомобильных моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Севастополе загорелась панорама "Оборона Севастополя": оккупанты обвинили Украину

Автор: 

ВМС (1534) Крым (25921) ракеты (3991) город Севастополь (1719) Черноморский флот РФ (1536)
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Топ комментарии
+14
кацапи теж не побачили
тіко добряче відчули
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11.06.2026 17:33 Ответить
+8
Дякую Петру Олексійовичу за Нептуни!
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11.06.2026 18:00 Ответить
+7
зато Фламінгів у нас 3000
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11.06.2026 17:33 Ответить
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де ракета ,не бачу
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11.06.2026 17:31 Ответить
кацапи теж не побачили
тіко добряче відчули
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11.06.2026 17:33 Ответить
А орки ***********, теж нічого не побачили, так і попали до пригожина з кабздоном!!
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11.06.2026 17:37 Ответить
А тобі саме ракета потрібна, чи результат? 🤔
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11.06.2026 18:06 Ответить
Добра робота!
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11.06.2026 17:32 Ответить
Отлично. Жаль, шо этих ПКР производится немного. Слава FP, Штилерману -Данилову, и, само-собой, Зегеваре!
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11.06.2026 17:32 Ответить
зато Фламінгів у нас 3000
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11.06.2026 17:33 Ответить
Не у нас а в Израиле. Сезон.
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11.06.2026 17:34 Ответить
Кожен місяць. Шкода що всі відразу у вирій.
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11.06.2026 18:00 Ответить
А скільки б ми мали тих Нептунів, якби не оті кончені 73% від 40%, що прийшли на вибори.
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11.06.2026 17:37 Ответить
Скільки? Як зелених Фламінго 3000 щомісяця? https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/
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11.06.2026 18:10 Ответить
Кончені ті 60%, що не прийшли на вибори.
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11.06.2026 18:49 Ответить
Не бачу, пана Коростельова, щоб він по всіх каналах розповідав про "патужну-патужність" і дибільних обіцянок...
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11.06.2026 17:55 Ответить
Дякую Петру Олексійовичу за Нептуни!
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11.06.2026 18:00 Ответить
одна єдина ракета яка щось може і яку нєлох намагався зруйнувати
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11.06.2026 18:04 Ответить
Атака досягла лише часткового успіху. Підприємство зазнало ураження (один підтверджений приліт у виробничий корпус), проте загальна ефективність рейду знижена через низький відсоток ракет, що долетіли (40%), та промах другої ракети, яка впала на відкриту місцевість (дорогу), мінімізувавши потенційні збитки від свого вибуху.

« Кінцевий розбір атаки на ВНДІР «Прогрес». До заводу долетіли дві ракети, одна з яких влучила безпосередньо в ціль.

Детально проаналізувавши відео атаки, склавши хронологію подій та зіставивши фото з місця, а також за допомогою аналітики КіберБорошна, ми дійшли такого висновку:

Із п'яти ракет FP-5 «Фламінго» до території заводу долетіли дві.

Близько 05:40 перша ракета влучила в південну частину виробничо-адміністративного корпусу заводу. Удар було завдано зі східного напрямку. Внаслідок влучання всередині будівлі розпочалася пожежа.

Близько 06:20 повідомлялося про другий приліт. Імовірно, друга ракета також мала уразити той самий корпус, що й перша. Однак з невідомих причин вона пролетіла далі та влучила в дорогу перед будівлею.»Дніпро осінт (с)
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11.06.2026 18:30 Ответить
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11.06.2026 18:31 Ответить
Бо це справжня зброя, зроблена спеціалістами.
А "фламіга" - літаюча каністра - продукт творчості "переростків" ЦДЮТ.
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11.06.2026 18:43 Ответить
 
 