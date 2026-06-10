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Новости Удары по Крыму
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В Севастополе загорелась панорама "Оборона Севастополя": оккупанты обвинили Украину

В оккупированном Крыму горит панорама "Оборона Севастополя"

Во временно оккупированном Севастополе после падения беспилотника загорелось здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал "Крымский ветер". По данным канала, беспилотник упал на территорию исторического объекта в центральной части города, после чего там вспыхнул пожар.

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Под подозрением – российская ПВО

Авторы сообщения предполагают, что причиной падения дрона могли стать действия российской противовоздушной обороны.

Отмечается, что неподалеку от музея, между железнодорожным вокзалом и Историческим бульваром, расположены позиции зенитных пулеметных установок, прикрывающих вокзал и Южную бухту.

По словам очевидцев, с этих позиций ранее неоднократно открывали огонь по беспилотникам, а обломки и пули падали вблизи общественных мест.

После падения БПЛА в здании музея возник пожар. Источники канала утверждают, что огонь быстро распространился, а пожарная техника не смогла оперативно добраться до места возгорания.

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Оккупационные власти обвинили Украину

Так называемый глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы "целенаправленном ударе" по музею и возложил ответственность на Украину.

В то же время оккупационные власти не комментируют возможные просчеты российской системы ПВО.

Авторы канала также обращают внимание, что беспилотник смог добраться до центральной части Севастополя, несмотря на наличие комплексов ПВО, мобильных огневых групп и других средств противовоздушной обороны.

По их данным, вблизи музея также расположены военные объекты.

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Автор: 

Крым (25919) ПВО (3736) пожар (6035)
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Топ комментарии
+10
Хай горить!
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10.06.2026 13:22 Ответить
+10
Мать її в так ту панораму,все на путліривскій шиї,унас житло і люди,а то якась #ерня.
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10.06.2026 13:23 Ответить
+10
Дрон чи кацапська ППО -начхати. Цінність цього музею для України рівно нуль. А на вереск кацапні похер.
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10.06.2026 13:25 Ответить
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10.06.2026 13:21 Ответить
Хай горить!
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10.06.2026 13:22 Ответить
Знову зварювальники?...
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10.06.2026 13:22 Ответить
Ні, на цей раз сварщікі
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10.06.2026 13:30 Ответить
Мать її в так ту панораму,все на путліривскій шиї,унас житло і люди,а то якась #ерня.
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10.06.2026 13:23 Ответить
Дрон чи кацапська ППО -начхати. Цінність цього музею для України рівно нуль. А на вереск кацапні похер.
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10.06.2026 13:25 Ответить
Згоріла хата, гори й сарай!
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10.06.2026 13:26 Ответить
Так і валдай з ******* згорить, орки самі допоможуть!!
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10.06.2026 13:30 Ответить
Нічого було розставлять та задіювать системи РЕБ та ППО, навкруги "Панорами", і збивать українські БПЛА, над нею... "Беспилотники " летели на ваенные абъекты, и никоим образом не угражали объектам гражданским... Пусть-бы, и летели дальше...". (С. Лавров "Избранные цитаты и высказывания"...).
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10.06.2026 13:31 Ответить
Эта мазня о "русском героизме" такой же бред, как вся говносвинособачья "история". На самом деле при обороне Севастополя 1855 г. отличились не кацапы, которых просто не успели бы завезти туда в достаточном количестве, а украинцы, которых подвезли из оккупированных парашей на тот момент южных регионов Украины.
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10.06.2026 13:33 Ответить
ну матрос Кошка з Вінницької області. маєм право. хоча... вивсьоврьоті. нічого там не горить. а якщо і горить то кацапи для картинки підпалили.
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10.06.2026 13:36 Ответить
Історична пам'ятка поразки колишньої Російської імперії у війні із західними союзниками в середині XIX століття на цей раз не постраждала.
Такі й подібні мілітарні й імперські символи Севастополя й далі працюватимуть в ярмі рашистської ідеології, що знецінюватиме їх культурну та туристичну сутність.
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10.06.2026 13:37 Ответить
Звичайна справа, Якийсь працівник нажерся самогону та порушив ППБ. Але винна Україна. Саме так було у ТРЦ "Зимня вишня". Безліч порушень ППБ, а винуватих нема, бо не було ще українських дронів
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10.06.2026 13:42 Ответить
Був там, це наша пам' ять про українських героїв, матроса Кошкі, Ігнатія Шевченка, навіть Нахімов нашого роду. Власне, то наш музей, особой радості нема.
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10.06.2026 13:44 Ответить
"Герої" кацапської пропаганди.
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10.06.2026 13:58 Ответить
Українські герої. Навіть тоді про простих наших матросів розповідала. Може треба дивитись під іншим кутом?
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10.06.2026 14:01 Ответить
Был в детстве, видел, красивая. Но в целом мать ее .. **. Хай горить
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10.06.2026 13:50 Ответить
+1.
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10.06.2026 14:09 Ответить
дотла нехай згорить разом з кацапами
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10.06.2026 13:55 Ответить
Кацапія ганебно просрали ту війну. Тож чим їм хвалитися?! Хай краще подякують нам,що спалили ту порнораму!
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10.06.2026 13:57 Ответить
А там до речі є панорама, де генерали тікають на кораблях, а солдати стоять по пояс у воді і махають їм у слід?
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10.06.2026 14:01 Ответить
Вони про цей факт гордо мовчать
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10.06.2026 14:08 Ответить
Помстився за музей Примаченко
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10.06.2026 14:06 Ответить
Тобто: вони навіть такі цінні для них об'єкти не здатні захистити.
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10.06.2026 14:06 Ответить
***** запропонували закінчити війну. Воно відмовилось. Тож тепер всі питання до самі знають кого.
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10.06.2026 14:11 Ответить
Якраз зараз ця панорама й виглядає найбільш реалістично..Нічого й навішувати не потрібно..
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10.06.2026 14:17 Ответить
Панорама імені найпровальнішої кампанії рашки і повного разгрому її армії та флоту? Нехай собі горить!
А після знищених українських музеїв - того ж Сковороди чи Марії Приймаченко - так і хрін з ним!
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10.06.2026 14:31 Ответить
Это хунтобендерохвашисты уничтожили шедевр-***, на котором папаня Пыньки в одиночку откажает атаку танковой дивизии "Лысая головка"
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10.06.2026 14:59 Ответить
кацапська пропаганда і брехня горить... цікаво, диму багато?
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10.06.2026 15:16 Ответить
 
 