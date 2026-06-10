В Севастополе загорелась панорама "Оборона Севастополя": оккупанты обвинили Украину

Во временно оккупированном Севастополе после падения беспилотника загорелось здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал "Крымский ветер". По данным канала, беспилотник упал на территорию исторического объекта в центральной части города, после чего там вспыхнул пожар.

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Под подозрением – российская ПВО

Авторы сообщения предполагают, что причиной падения дрона могли стать действия российской противовоздушной обороны.

Отмечается, что неподалеку от музея, между железнодорожным вокзалом и Историческим бульваром, расположены позиции зенитных пулеметных установок, прикрывающих вокзал и Южную бухту.

По словам очевидцев, с этих позиций ранее неоднократно открывали огонь по беспилотникам, а обломки и пули падали вблизи общественных мест.

После падения БПЛА в здании музея возник пожар. Источники канала утверждают, что огонь быстро распространился, а пожарная техника не смогла оперативно добраться до места возгорания.

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Оккупационные власти обвинили Украину

Так называемый глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы "целенаправленном ударе" по музею и возложил ответственность на Украину.

В то же время оккупационные власти не комментируют возможные просчеты российской системы ПВО.

Авторы канала также обращают внимание, что беспилотник смог добраться до центральной части Севастополя, несмотря на наличие комплексов ПВО, мобильных огневых групп и других средств противовоздушной обороны.

По их данным, вблизи музея также расположены военные объекты.

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