УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Удари по Криму
3 115 28

У Севастополі спалахнула панорама "Оборона Севастополя": окупанти звинуватили Україну

В окупованому Криму горить панорама Оборона Севастополя

У тимчасово окупованому Севастополі після падіння безпілотника загорілася будівля музею-панорами "Оборона Севастополя 1854–1855 років".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал "Крымский ветер". За даними каналу, безпілотник впав на територію історичного об’єкта в центральній частині міста, після чого там спалахнула пожежа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під підозрою – російська ППО

Автори повідомлення припускають, що причиною падіння дрона могли стати дії російської протиповітряної оборони.

Зазначається, що неподалік музею, між залізничним вокзалом та Історичним бульваром, розташовані позиції зенітних кулеметних установок, які прикривають вокзал і Південну бухту.

За словами очевидців, з цих позицій раніше неодноразово відкривали вогонь по безпілотниках, а уламки та кулі падали поблизу громадських місць.

Після падіння БпЛА в будівлі музею виникла пожежа. Джерела каналу стверджують, що вогонь швидко поширився, а пожежна техніка не змогла оперативно дістатися місця займання.

Також читайте: Чонгарський міст на в’їзді до окупованого Криму повністю виведений з ладу після повторного удару ЗСУ

Окупаційна влада звинуватила Україну

Так званий голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито "цілеспрямований удар" по музею та поклав відповідальність на Україну.

Водночас окупаційна влада не коментує можливі прорахунки російської системи ППО.

Автори каналу також звертають увагу, що безпілотник зміг дістатися центральної частини Севастополя попри наявність комплексів ППО, мобільних вогневих груп та інших засобів протиповітряної оборони.

За їхніми даними, поблизу музею також розташовані військові об’єкти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ перевозитиме пальне до Криму цивільними вантажівками через удари ЗСУ по логістиці, - Волошин

Автор: 

Крим (14106) ППО (4175) пожежа (4480)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Мать її в так ту панораму,все на путліривскій шиї,унас житло і люди,а то якась #ерня.
показати весь коментар
10.06.2026 13:23 Відповісти
+9
Хай горить!
показати весь коментар
10.06.2026 13:22 Відповісти
+9
Дрон чи кацапська ППО -начхати. Цінність цього музею для України рівно нуль. А на вереск кацапні похер.
показати весь коментар
10.06.2026 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... ... ...
показати весь коментар
10.06.2026 13:21 Відповісти
Хай горить!
показати весь коментар
10.06.2026 13:22 Відповісти
Знову зварювальники?...
показати весь коментар
10.06.2026 13:22 Відповісти
Ні, на цей раз сварщікі
показати весь коментар
10.06.2026 13:30 Відповісти
Мать її в так ту панораму,все на путліривскій шиї,унас житло і люди,а то якась #ерня.
показати весь коментар
10.06.2026 13:23 Відповісти
Дрон чи кацапська ППО -начхати. Цінність цього музею для України рівно нуль. А на вереск кацапні похер.
показати весь коментар
10.06.2026 13:25 Відповісти
Згоріла хата, гори й сарай!
показати весь коментар
10.06.2026 13:26 Відповісти
Так і валдай з ******* згорить, орки самі допоможуть!!
показати весь коментар
10.06.2026 13:30 Відповісти
Нічого було розставлять та задіювать системи РЕБ та ППО, навкруги "Панорами", і збивать українські БПЛА, над нею... "Беспилотники " летели на ваенные абъекты, и никоим образом не угражали объектам гражданским... Пусть-бы, и летели дальше...". (С. Лавров "Избранные цитаты и высказывания"...).
показати весь коментар
10.06.2026 13:31 Відповісти
Эта мазня о "русском героизме" такой же бред, как вся говносвинособачья "история". На самом деле при обороне Севастополя 1855 г. отличились не кацапы, которых просто не успели бы завезти туда в достаточном количестве, а украинцы, которых подвезли из оккупированных парашей на тот момент южных регионов Украины.
показати весь коментар
10.06.2026 13:33 Відповісти
ну матрос Кошка з Вінницької області. маєм право. хоча... вивсьоврьоті. нічого там не горить. а якщо і горить то кацапи для картинки підпалили.
показати весь коментар
10.06.2026 13:36 Відповісти
Історична пам'ятка поразки колишньої Російської імперії у війні із західними союзниками в середині XIX століття на цей раз не постраждала.
Такі й подібні мілітарні й імперські символи Севастополя й далі працюватимуть в ярмі рашистської ідеології, що знецінюватиме їх культурну та туристичну сутність.
показати весь коментар
10.06.2026 13:37 Відповісти
Звичайна справа, Якийсь працівник нажерся самогону та порушив ППБ. Але винна Україна. Саме так було у ТРЦ "Зимня вишня". Безліч порушень ППБ, а винуватих нема, бо не було ще українських дронів
показати весь коментар
10.06.2026 13:42 Відповісти
Був там, це наша пам' ять про українських героїв, матроса Кошкі, Ігнатія Шевченка, навіть Нахімов нашого роду. Власне, то наш музей, особой радості нема.
показати весь коментар
10.06.2026 13:44 Відповісти
"Герої" кацапської пропаганди.
показати весь коментар
10.06.2026 13:58 Відповісти
Українські герої. Навіть тоді про простих наших матросів розповідала. Може треба дивитись під іншим кутом?
показати весь коментар
10.06.2026 14:01 Відповісти
Был в детстве, видел, красивая. Но в целом мать ее .. **. Хай горить
показати весь коментар
10.06.2026 13:50 Відповісти
+1.
показати весь коментар
10.06.2026 14:09 Відповісти
дотла нехай згорить разом з кацапами
показати весь коментар
10.06.2026 13:55 Відповісти
Кацапія ганебно просрали ту війну. Тож чим їм хвалитися?! Хай краще подякують нам,що спалили ту порнораму!
показати весь коментар
10.06.2026 13:57 Відповісти
А там до речі є панорама, де генерали тікають на кораблях, а солдати стоять по пояс у воді і махають їм у слід?
показати весь коментар
10.06.2026 14:01 Відповісти
Вони про цей факт гордо мовчать
показати весь коментар
10.06.2026 14:08 Відповісти
Помстився за музей Примаченко
показати весь коментар
10.06.2026 14:06 Відповісти
Тобто: вони навіть такі цінні для них об'єкти не здатні захистити.
показати весь коментар
10.06.2026 14:06 Відповісти
***** запропонували закінчити війну. Воно відмовилось. Тож тепер всі питання до самі знають кого.
показати весь коментар
10.06.2026 14:11 Відповісти
Якраз зараз ця панорама й виглядає найбільш реалістично..Нічого й навішувати не потрібно..
показати весь коментар
10.06.2026 14:17 Відповісти
Панорама імені найпровальнішої кампанії рашки і повного разгрому її армії та флоту? Нехай собі горить!
А після знищених українських музеїв - того ж Сковороди чи Марії Приймаченко - так і хрін з ним!
показати весь коментар
10.06.2026 14:31 Відповісти
Это хунтобендерохвашисты уничтожили шедевр-***, на котором папаня Пыньки в одиночку откажает атаку танковой дивизии "Лысая головка"
показати весь коментар
10.06.2026 14:59 Відповісти
 
 