У Севастополі спалахнула панорама "Оборона Севастополя": окупанти звинуватили Україну
У тимчасово окупованому Севастополі після падіння безпілотника загорілася будівля музею-панорами "Оборона Севастополя 1854–1855 років".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал "Крымский ветер". За даними каналу, безпілотник впав на територію історичного об’єкта в центральній частині міста, після чого там спалахнула пожежа.
Під підозрою – російська ППО
Автори повідомлення припускають, що причиною падіння дрона могли стати дії російської протиповітряної оборони.
Зазначається, що неподалік музею, між залізничним вокзалом та Історичним бульваром, розташовані позиції зенітних кулеметних установок, які прикривають вокзал і Південну бухту.
За словами очевидців, з цих позицій раніше неодноразово відкривали вогонь по безпілотниках, а уламки та кулі падали поблизу громадських місць.
Після падіння БпЛА в будівлі музею виникла пожежа. Джерела каналу стверджують, що вогонь швидко поширився, а пожежна техніка не змогла оперативно дістатися місця займання.
Окупаційна влада звинуватила Україну
Так званий голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито "цілеспрямований удар" по музею та поклав відповідальність на Україну.
Водночас окупаційна влада не коментує можливі прорахунки російської системи ППО.
Автори каналу також звертають увагу, що безпілотник зміг дістатися центральної частини Севастополя попри наявність комплексів ППО, мобільних вогневих груп та інших засобів протиповітряної оборони.
За їхніми даними, поблизу музею також розташовані військові об’єкти.
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Такі й подібні мілітарні й імперські символи Севастополя й далі працюватимуть в ярмі рашистської ідеології, що знецінюватиме їх культурну та туристичну сутність.
А після знищених українських музеїв - того ж Сковороди чи Марії Приймаченко - так і хрін з ним!