РФ перевозитиме пальне до Криму цивільними вантажівками через удари ЗСУ по логістиці, - Волошин
Командування угруповання військ РФ "Днєпр" наказало залучати цивільний транспорт для доставки пального маршрутом між Ростовом-на-Дону та окупованим Кримом.
Про це в повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Пальне доставлятимуть трасою Ростов-на-Дону - Крим
"В угрупованні військ (РФ. - Ред.) "Днєпр" командування віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі Р-280 (траса поєднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом, - ред.). Адже Сили оборони України вражають бензовози, і пальне не доїжджає до російських підрозділів", - сказав він.
Для перевезень залучають конфіскований цивільний транспорт
Волошин уточнив, що для перевезення пального росіяни будуть використовувати конфіскований автотранспорт, який вони забрали в цивільних у транспортних компаніях, транспортних службах, пошті, також йдеться про хлібовози, фури для продуктів і медикаментів.
"Завантажуватись вони будуть каністрами від 20 до 1000 літрів. Водіям такого транспорту заборонено носіння військової форми одягу", - зазначив він.
Речник наголосив, що це - свідоме використання цивільної інфраструктури з військовою метою, маскування логістики постачання під цивільний рух.
"Тобто це ще одне з порушень правил ведення війни", - сказав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, паливний дефіцит на окупованому півострові став наслідком регулярних та успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах, нафтопереробних заводах та логістичних вузлах окупантів.
- У ніч на 30 травня 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ уразила морський нафтовий термінал у окупованій Феодосії. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.
- Лише напередодні, з 30 травня, загарбники намагалися вгамувати паніку, обмеживши продаж А-95 до 20 літрів на добу, проте вже за добу ситуація повністю вийшла з-під контролю і змусила окупаційну владу повернутися до радянських "талонів".
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні від 30 травня підтвердив, що дефіцит пального в Криму - наслідок українських ударів по військовій та нафтовій інфраструктурі вздовж узбережжя Азовського моря.
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Росія розуміє тільки СИЛУ...
Любой бензовоз легітімна ціль для СОУ.
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