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Новини Дефіцит пального
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РФ перевозитиме пальне до Криму цивільними вантажівками через удари ЗСУ по логістиці, - Волошин

Дефіцит бензину в Криму

Командування угруповання військ РФ "Днєпр" наказало залучати цивільний транспорт для доставки пального маршрутом між Ростовом-на-Дону та окупованим Кримом.

Про це в повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Пальне доставлятимуть трасою Ростов-на-Дону - Крим

"В угрупованні військ (РФ. - Ред.) "Днєпр" командування віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі Р-280 (траса поєднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом, - ред.). Адже Сили оборони України вражають бензовози, і пальне не доїжджає до російських підрозділів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 полк ССО взяв під повітряний контроль частину сухопутного шляху в Крим. ВIДЕО

Для перевезень залучають конфіскований цивільний транспорт

Волошин уточнив, що для перевезення пального росіяни будуть використовувати конфіскований автотранспорт, який вони забрали в цивільних у транспортних компаніях, транспортних службах, пошті, також йдеться про хлібовози, фури для продуктів і медикаментів.

"Завантажуватись вони будуть каністрами від 20 до 1000 літрів. Водіям такого транспорту заборонено носіння військової форми одягу", - зазначив він.

Речник наголосив, що це - свідоме використання цивільної інфраструктури з військовою метою, маскування логістики постачання під цивільний рух.

"Тобто це ще одне з порушень правил ведення війни", - сказав він.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, паливний дефіцит на окупованому півострові став наслідком регулярних та успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах, нафтопереробних заводах та логістичних вузлах окупантів.
  • У ніч на 30 травня 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ уразила морський нафтовий термінал у окупованій Феодосії. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.
  • Лише напередодні, з 30 травня, загарбники намагалися вгамувати паніку, обмеживши продаж А-95 до 20 літрів на добу, проте вже за добу ситуація повністю вийшла з-під контролю і змусила окупаційну владу повернутися до радянських "талонів".
  • Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні від 30 травня підтвердив, що дефіцит пального в Криму - наслідок українських ударів по військовій та нафтовій інфраструктурі вздовж узбережжя Азовського моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму вводять талони на бензин та забороняють заправку в каністри

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Крим (14094) пальне (212) Сили оборони півдня (596)
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Топ коментарі
+19
Автомобілі (і цивільні, також) порушують кордон України, бо будуть рухаться, по території України, без належного дозволу української влади. Згідно з Конвенцією, забезпечення населення, на окупованих територіях, покладається на окупанта. ЯК він це робитиме - проблеми окупанта... В умовах війни з окупантом, вони є "порушниками"... Тому знищення їх - цілком законне...
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06.06.2026 16:14 Відповісти
+16
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06.06.2026 16:17 Відповісти
+15
І що цим Волошин хотів сказати? Що кацапів чіпати не будуть, бо вони везуть пальне прикидаючись цивілами?
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06.06.2026 16:07 Відповісти
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06.06.2026 16:04 Відповісти
Відразу везіть паливо у чорних пакетах.
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06.06.2026 16:05 Відповісти
І що цим Волошин хотів сказати? Що кацапів чіпати не будуть, бо вони везуть пальне прикидаючись цивілами?
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06.06.2026 16:07 Відповісти
це волошин виправдовується що більше ударів по кацапській логістиці на Крим не буде . поганяли понти та хвате. Теж саме було з ударами по переходам чаплинка та чонгар . запустили один шторм зробили дірку та сказали їдуть туристи з моря , бити по переходам поки не будемо. не бьють досі . договрняки вонитакі...
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06.06.2026 16:33 Відповісти
Як ви зрадойоби вже дістали. Удари будуть. Волошин просто сказав про те як ворог намагається уникнути ударів.
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06.06.2026 16:53 Відповісти
победун уточни де він таке сказав що будуть удари по цивільним автівкам з пальним? сам придумав
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06.06.2026 18:42 Відповісти
Дух Чорнобаївки незнищенний.
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06.06.2026 16:09 Відповісти
Автомобілі (і цивільні, також) порушують кордон України, бо будуть рухаться, по території України, без належного дозволу української влади. Згідно з Конвенцією, забезпечення населення, на окупованих територіях, покладається на окупанта. ЯК він це робитиме - проблеми окупанта... В умовах війни з окупантом, вони є "порушниками"... Тому знищення їх - цілком законне...
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06.06.2026 16:14 Відповісти
Ну то по нормальному . Призедент України офізійно повинен зробити таку заяву у міжнародних ЗМІ , та донести цю інформацію до керівництва кацапстану. та почати діяти. але чомусь такіх заяв ніхто не чув та мабудь ніколи не почює
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06.06.2026 16:38 Відповісти
А він це ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ робить? Кацапи "дурня включають", і роблять вигляд, ніби їм не відома Конвенція, під якою стоїть їх підпис, а ми повинні на всі їх "хотілки" враховувать?
Росія розуміє тільки СИЛУ...
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06.06.2026 16:48 Відповісти
то б то бити по кацапам на своїй сувереній теріторії ЗСУ не зобовязані ?
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06.06.2026 18:35 Відповісти
ЗСУ, для тебе - це Зеленський?
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06.06.2026 18:41 Відповісти
Він головнокоманувач ЗСУ. ати хто? черговий сказочнік?
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06.06.2026 18:43 Відповісти
І що далі? Я писав про Зеленського, а не про ЗСУ...
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06.06.2026 18:57 Відповісти
..бензовоз...документи..чорний пакет...трошки їжи та води ..щоб здох не голодним... і вперед... Примітка: Всі дані про водія та авто залишати на спеціальному сайті, для скорішої ідентифікації трупа. Після Маріуполя керувати авто виключно у пластиковому пакеті!!! ))
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06.06.2026 16:15 Відповісти
На окупованих територіях немає цивільних автомобілів. Так що їбаште всіх. Згадайте як почалася війна з ''гумконвоїв'', які ми стидалися знищувати щоб не було ескалації. Ось тепер маєте ресультати
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06.06.2026 16:16 Відповісти
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06.06.2026 16:17 Відповісти
ага, водії вже у черги вишикувались. На днях зявляться відео палаючих хлібних фургонів з язиками полум'я метрів у п'ятдесят.
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06.06.2026 16:17 Відповісти
Точно. До хлібних фургонів ще з "тих" часів у московитських бандюків особлива "любов".
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06.06.2026 16:37 Відповісти
а трупи будуть вивозить на "фєрдінандах"
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06.06.2026 16:44 Відповісти
Та переносити в жменьках надійніше ж!
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06.06.2026 16:18 Відповісти
Ну цивiльних, так цивiльниx. Працюємо хлопцi!))
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06.06.2026 16:25 Відповісти
В банках?
Любой бензовоз легітімна ціль для СОУ.
Тільки в
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06.06.2026 16:30 Відповісти
Проблеми індєйцев шеріфа не ї#уть. Горітимуть всі.
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06.06.2026 16:46 Відповісти
Тепер кацапи щодня будуть скликати засідання радбезу ООН срати на всіх пропагандистських помийках про акти тероризму про мальчіков в трусіках за кермом фур
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06.06.2026 16:54 Відповісти
Нету никаких гражданских машин на оккупированных территориях Украины, ВС Украины выдают документы на проезд, после досмотра!!!!🤪
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06.06.2026 16:56 Відповісти
Так треба тоді і по цивільних іПашити...
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06.06.2026 17:22 Відповісти
Україна об'являє трасу зоною бойових дій і зобороняє рух транспорту. Всякий автомобіль рахуєтся військовою цілью.
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06.06.2026 17:24 Відповісти
Рахувати автомобілі також треба , але в данному випадку вони вважаються .
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06.06.2026 17:40 Відповісти
У кремляді все , як завжди - підставляти цивільних під удар , а потім - верещати на весь світ !
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06.06.2026 17:35 Відповісти
 
 