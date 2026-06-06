РФ перевозитиме пальне до Криму цивільними вантажівками через удари ЗСУ по логістиці, - Волошин

Командування угруповання військ РФ "Днєпр" наказало залучати цивільний транспорт для доставки пального маршрутом між Ростовом-на-Дону та окупованим Кримом.

Про це в повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Пальне доставлятимуть трасою Ростов-на-Дону - Крим

"В угрупованні військ (РФ. - Ред.) "Днєпр" командування віддало розпорядження використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі Р-280 (траса поєднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом, - ред.). Адже Сили оборони України вражають бензовози, і пальне не доїжджає до російських підрозділів", - сказав він.

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Для перевезень залучають конфіскований цивільний транспорт

Волошин уточнив, що для перевезення пального росіяни будуть використовувати конфіскований автотранспорт, який вони забрали в цивільних у транспортних компаніях, транспортних службах, пошті, також йдеться про хлібовози, фури для продуктів і медикаментів.

"Завантажуватись вони будуть каністрами від 20 до 1000 літрів. Водіям такого транспорту заборонено носіння військової форми одягу", - зазначив він.

Речник наголосив, що це - свідоме використання цивільної інфраструктури з військовою метою, маскування логістики постачання під цивільний рух.

"Тобто це ще одне з порушень правил ведення війни", - сказав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, паливний дефіцит на окупованому півострові став наслідком регулярних та успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах, нафтопереробних заводах та логістичних вузлах окупантів.

У ніч на 30 травня 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ уразила морський нафтовий термінал у окупованій Феодосії. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Лише напередодні, з 30 травня, загарбники намагалися вгамувати паніку, обмеживши продаж А-95 до 20 літрів на добу, проте вже за добу ситуація повністю вийшла з-під контролю і змусила окупаційну владу повернутися до радянських "талонів".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні від 30 травня підтвердив, що дефіцит пального в Криму - наслідок українських ударів по військовій та нафтовій інфраструктурі вздовж узбережжя Азовського моря.

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