3 полк ССО взяв під повітряний контроль частину сухопутного шляху в Крим. ВIДЕО

3-й окремий полк спеціального призначення повідомив про встановлення повітряного контролю над частиною сухопутного коридору, що використовується окупантами для сполучення з окупованим Кримом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 полку ССО.

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Контроль над сухопутним шляхом у Крим

Як зазначається, оператори БпЛА 3 полку ССО взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму.

"Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь - Чонгар. Внаслідок чого, вже ускладнено логістику в частині постачання армії рф та пального на півострів. Це лише початок. Далі буде!" - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, паливний дефіцит на окупованому півострові став наслідком регулярних та успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах, нафтопереробних заводах та логістичних вузлах окупантів.

У ніч на 30 травня 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ уразила морський нафтовий термінал у окупованій Феодосії. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт ("Мадяр") Бровді.

Лише напередодні, з 30 травня, загарбники намагалися вгамувати паніку, обмеживши продаж А-95 до 20 літрів на добу, проте вже за добу ситуація повністю вийшла з-під контролю і змусила окупаційну владу повернутися до радянських "талонів".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні від 30 травня підтвердив, що дефіцит пального в Криму - наслідок українських ударів по військовій та нафтовій інфраструктурі вздовж узбережжя Азовського моря.

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