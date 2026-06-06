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Новости Дефицит топлива
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РФ будет перевозить топливо в Крым гражданскими грузовиками из-за ударов ВСУ по логистике, — Волошин

Дефицит бензина в Крыму

Командование группировки войск РФ "Днепр" приказало привлекать гражданский транспорт для доставки топлива по маршруту между Ростовом-на-Дону и оккупированным Крымом.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Топливо будут доставлять по трассе Ростов-на-Дону – Крым

"В группировке войск (РФ — Ред.) "Днепр" командование отдало распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки топлива по трассе Р-280 (трасса соединяет Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом. — Ред.). Ведь Силы обороны Украины поражают бензовозы, и топливо не доезжает до российских подразделений", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-й полк ССО взял под воздушный контроль часть сухопутного пути в Крым. ВИДЕО

Для перевозок привлекают конфискованный гражданский транспорт

Волошин уточнил, что для перевозки топлива россияне будут использовать конфискованный автотранспорт, который они отобрали у гражданских лиц в транспортных компаниях, транспортных службах, почте, речь также идет о хлебовозах, фурах для продуктов и медикаментов.

"Загружаться они будут канистрами от 20 до 1000 литров. Водителям такого транспорта запрещено ношение военной формы", — отметил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это — сознательное использование гражданской инфраструктуры в военных целях, маскировка логистики снабжения под гражданское движение.

"То есть это еще одно из нарушений правил ведения войны", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Этот день настал": Украина установила дронный контроль трасс в Крыму, - ВМС

Что предшествовало?

  • Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.
  • В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.
  • Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".
  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 30 мая подтвердил, что дефицит топлива в Крыму — следствие украинских ударов по военной и нефтяной инфраструктуре вдоль побережья Азовского моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму вводят талоны на бензин и запрещают заправку в канистры

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Крым (25908) горючее (64) Силы обороны юга (570)
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Топ комментарии
+13
Автомобілі (і цивільні, також) порушують кордон України, бо будуть рухаться, по території України, без належного дозволу української влади. Згідно з Конвенцією, забезпечення населення, на окупованих територіях, покладається на окупанта. ЯК він це робитиме - проблеми окупанта... В умовах війни з окупантом, вони є "порушниками"... Тому знищення їх - цілком законне...
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06.06.2026 16:14 Ответить
+11
І що цим Волошин хотів сказати? Що кацапів чіпати не будуть, бо вони везуть пальне прикидаючись цивілами?
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06.06.2026 16:07 Ответить
+10
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06.06.2026 16:17 Ответить
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Ну чтож...
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06.06.2026 16:04 Ответить
Відразу везіть паливо у чорних пакетах.
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06.06.2026 16:05 Ответить
І що цим Волошин хотів сказати? Що кацапів чіпати не будуть, бо вони везуть пальне прикидаючись цивілами?
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06.06.2026 16:07 Ответить
це волошин виправдовується що більше ударів по кацапській логістиці на Крим не буде . поганяли понти та хвате. Теж саме було з ударами по переходам чаплинка та чонгар . запустили один шторм зробили дірку та сказали їдуть туристи з моря , бити по переходам поки не будемо. не бьють досі . договрняки вонитакі...
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06.06.2026 16:33 Ответить
Як ви зрадойоби вже дістали. Удари будуть. Волошин просто сказав про те як ворог намагається уникнути ударів.
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06.06.2026 16:53 Ответить
Дух Чорнобаївки незнищенний.
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06.06.2026 16:09 Ответить
Автомобілі (і цивільні, також) порушують кордон України, бо будуть рухаться, по території України, без належного дозволу української влади. Згідно з Конвенцією, забезпечення населення, на окупованих територіях, покладається на окупанта. ЯК він це робитиме - проблеми окупанта... В умовах війни з окупантом, вони є "порушниками"... Тому знищення їх - цілком законне...
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06.06.2026 16:14 Ответить
Ну то по нормальному . Призедент України офізійно повинен зробити таку заяву у міжнародних ЗМІ , та донести цю інформацію до керівництва кацапстану. та почати діяти. але чомусь такіх заяв ніхто не чув та мабудь ніколи не почює
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06.06.2026 16:38 Ответить
А він це ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ робить? Кацапи "дурня включають", і роблять вигляд, ніби їм не відома Конвенція, під якою стоїть їх підпис, а ми повинні на всі їх "хотілки" враховувать?
Росія розуміє тільки СИЛУ...
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06.06.2026 16:48 Ответить
..бензовоз...документи..чорний пакет...трошки їжи та води ..щоб здох не голодним... і вперед... Примітка: Всі дані про водія та авто залишати на спеціальному сайті, для скорішої ідентифікації трупа. Після Маріуполя керувати авто виключно у пластиковому пакеті!!! ))
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06.06.2026 16:15 Ответить
На окупованих територіях немає цивільних автомобілів. Так що їбаште всіх. Згадайте як почалася війна з ''гумконвоїв'', які ми стидалися знищувати щоб не було ескалації. Ось тепер маєте ресультати
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06.06.2026 16:16 Ответить
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06.06.2026 16:17 Ответить
ага, водії вже у черги вишикувались. На днях зявляться відео палаючих хлібних фургонів з язиками полум'я метрів у п'ятдесят.
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06.06.2026 16:17 Ответить
Точно. До хлібних фургонів ще з "тих" часів у московитських бандюків особлива "любов".
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06.06.2026 16:37 Ответить
а трупи будуть вивозить на "фєрдінандах"
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06.06.2026 16:44 Ответить
Та переносити в жменьках надійніше ж!
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06.06.2026 16:18 Ответить
Ну цивiльних, так цивiльниx. Працюємо хлопцi!))
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06.06.2026 16:25 Ответить
В банках?
Любой бензовоз легітімна ціль для СОУ.
Тільки в
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06.06.2026 16:30 Ответить
Проблеми індєйцев шеріфа не ї#уть. Горітимуть всі.
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06.06.2026 16:46 Ответить
Тепер кацапи щодня будуть скликати засідання радбезу ООН срати на всіх пропагандистських помийках про акти тероризму про мальчіков в трусіках за кермом фур
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06.06.2026 16:54 Ответить
Нету никаких гражданских машин на оккупированных территориях Украины, ВС Украины выдают документы на проезд, после досмотра!!!!🤪
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06.06.2026 16:56 Ответить
Так треба тоді і по цивільних іПашити...
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06.06.2026 17:22 Ответить
Україна об'являє трасу зоною бойових дій і зобороняє рух транспорту. Всякий автомобіль рахуєтся військовою цілью.
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06.06.2026 17:24 Ответить
Рахувати автомобілі також треба , але в данному випадку вони вважаються .
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06.06.2026 17:40 Ответить
У кремляді все , як завжди - підставляти цивільних під удар , а потім - верещати на весь світ !
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06.06.2026 17:35 Ответить
 
 