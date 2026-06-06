РФ будет перевозить топливо в Крым гражданскими грузовиками из-за ударов ВСУ по логистике, — Волошин
Командование группировки войск РФ "Днепр" приказало привлекать гражданский транспорт для доставки топлива по маршруту между Ростовом-на-Дону и оккупированным Крымом.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Топливо будут доставлять по трассе Ростов-на-Дону – Крым
"В группировке войск (РФ — Ред.) "Днепр" командование отдало распоряжение использовать гражданский транспорт для перевозки топлива по трассе Р-280 (трасса соединяет Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом. — Ред.). Ведь Силы обороны Украины поражают бензовозы, и топливо не доезжает до российских подразделений", — сказал он.
Для перевозок привлекают конфискованный гражданский транспорт
Волошин уточнил, что для перевозки топлива россияне будут использовать конфискованный автотранспорт, который они отобрали у гражданских лиц в транспортных компаниях, транспортных службах, почте, речь также идет о хлебовозах, фурах для продуктов и медикаментов.
"Загружаться они будут канистрами от 20 до 1000 литров. Водителям такого транспорта запрещено ношение военной формы", — отметил он.
Пресс-секретарь подчеркнул, что это — сознательное использование гражданской инфраструктуры в военных целях, маскировка логистики снабжения под гражданское движение.
"То есть это еще одно из нарушений правил ведения войны", — сказал он.
Что предшествовало?
- Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.
- В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.
- Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 30 мая подтвердил, что дефицит топлива в Крыму — следствие украинских ударов по военной и нефтяной инфраструктуре вдоль побережья Азовского моря.
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Любой бензовоз легітімна ціль для СОУ.
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