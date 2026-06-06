3-й полк ССО взял под воздушный контроль часть сухопутного пути в Крым
3-й отдельный полк специального назначения сообщил об установлении воздушного контроля над частью сухопутного коридора, используемого оккупантами для связи с оккупированным Крымом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3-го полка ССО.
Контроль над сухопутным путем в Крым
Как отмечается, операторы БПЛА 3-го полка ССО взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути оккупантов в Крым.
"Дроны подразделения Сил специальных операций уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь - Чонгар. В результате уже затруднена логистика в части снабжения армии РФ и топлива на полуостров. Это только начало. Продолжение следует!", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, топливный дефицит на оккупированном полуострове стал следствием регулярных и успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам оккупантов.
- В ночь на 30 мая 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ поразила морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт ("Мадяр") Бровди.
- Буквально накануне, с 30 мая, захватчики пытались успокоить панику, ограничив продажу А-95 до 20 литров в сутки, однако уже через сутки ситуация полностью вышла из-под контроля и заставила оккупационные власти вернуться к советским "талонам".
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 30 мая подтвердил, что дефицит топлива в Крыму - следствие украинских ударов по военной и нефтяной инфраструктуре вдоль побережья Азовского моря.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Героїчним Силам Оборони України!