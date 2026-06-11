Українська ракета "Нептун" уразила військовий об’єкт ЧФ РФ у Севастополі, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО
У ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Зазначається, що унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту ворога.
"Послідовне знищення військового потенціалу противника позбавляє ворога можливостей для проведення наступальних дій на морі та ускладнює реалізацію його планів. Україна довела всьому світу, що здатна розгромити ворога на морі за допомогою сучасних асиметричних технологій, таких як морські дрони-камікадзе та далекобійне ракетне озброєння", - додали у ВМС.
Що передувало?
- У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Севастополь атакували безпілотники, а на сухопутних в'їздах до півострова були пошкоджені два автомобільні мости.
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тіко добряче відчули
« Кінцевий розбір атаки на ВНДІР «Прогрес». До заводу долетіли дві ракети, одна з яких влучила безпосередньо в ціль.
Детально проаналізувавши відео атаки, склавши хронологію подій та зіставивши фото з місця, а також за допомогою аналітики КіберБорошна, ми дійшли такого висновку:
Із п'яти ракет FP-5 «Фламінго» до території заводу долетіли дві.
Близько 05:40 перша ракета влучила в південну частину виробничо-адміністративного корпусу заводу. Удар було завдано зі східного напрямку. Внаслідок влучання всередині будівлі розпочалася пожежа.
Близько 06:20 повідомлялося про другий приліт. Імовірно, друга ракета також мала уразити той самий корпус, що й перша. Однак з невідомих причин вона пролетіла далі та влучила в дорогу перед будівлею.»Дніпро осінт (с)