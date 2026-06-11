Українська ракета "Нептун" уразила військовий об’єкт ЧФ РФ у Севастополі, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

У ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зазначається, що унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту ворога.

"Послідовне знищення військового потенціалу противника позбавляє ворога можливостей для проведення наступальних дій на морі та ускладнює реалізацію його планів. Україна довела всьому світу, що здатна розгромити ворога на морі за допомогою сучасних асиметричних технологій, таких як морські дрони-камікадзе та далекобійне ракетне озброєння", - додали у ВМС.

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Що передувало?

У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Севастополь атакували безпілотники, а на сухопутних в'їздах до півострова були пошкоджені два автомобільні мости.

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