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Новини Відео Українська ракета Довгий Нептун Удари по Криму
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Українська ракета "Нептун" уразила військовий об’єкт ЧФ РФ у Севастополі, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

У ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому об’єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зазначається, що унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту ворога.

"Послідовне знищення військового потенціалу противника позбавляє ворога можливостей для проведення наступальних дій на морі та ускладнює реалізацію його планів. Україна довела всьому світу, що здатна розгромити ворога на морі за допомогою сучасних асиметричних технологій, таких як морські дрони-камікадзе та далекобійне ракетне озброєння", - додали у ВМС.

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Що передувало?

  • У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Севастополь атакували безпілотники, а на сухопутних в'їздах до півострова були пошкоджені два автомобільні мости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Севастополі спалахнула панорама "Оборона Севастополя": окупанти звинуватили Україну

Автор: 

ВМС (1452) Крим (14110) ракети (4448) Севастополь (555) Чорноморський флот рф (631)
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Топ коментарі
+14
кацапи теж не побачили
тіко добряче відчули
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11.06.2026 17:33 Відповісти
+8
Дякую Петру Олексійовичу за Нептуни!
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11.06.2026 18:00 Відповісти
+7
зато Фламінгів у нас 3000
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11.06.2026 17:33 Відповісти
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де ракета ,не бачу
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11.06.2026 17:31 Відповісти
кацапи теж не побачили
тіко добряче відчули
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11.06.2026 17:33 Відповісти
А орки ***********, теж нічого не побачили, так і попали до пригожина з кабздоном!!
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11.06.2026 17:37 Відповісти
А тобі саме ракета потрібна, чи результат? 🤔
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11.06.2026 18:06 Відповісти
Добра робота!
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11.06.2026 17:32 Відповісти
Отлично. Жаль, шо этих ПКР производится немного. Слава FP, Штилерману -Данилову, и, само-собой, Зегеваре!
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11.06.2026 17:32 Відповісти
зато Фламінгів у нас 3000
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11.06.2026 17:33 Відповісти
Не у нас а в Израиле. Сезон.
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11.06.2026 17:34 Відповісти
Кожен місяць. Шкода що всі відразу у вирій.
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11.06.2026 18:00 Відповісти
А скільки б ми мали тих Нептунів, якби не оті кончені 73% від 40%, що прийшли на вибори.
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11.06.2026 17:37 Відповісти
Скільки? Як зелених Фламінго 3000 щомісяця? https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/
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11.06.2026 18:10 Відповісти
Не бачу, пана Коростельова, щоб він по всіх каналах розповідав про "патужну-патужність" і дибільних обіцянок...
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11.06.2026 17:55 Відповісти
Дякую Петру Олексійовичу за Нептуни!
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11.06.2026 18:00 Відповісти
одна єдина ракета яка щось може і яку нєлох намагався зруйнувати
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11.06.2026 18:04 Відповісти
Атака досягла лише часткового успіху. Підприємство зазнало ураження (один підтверджений приліт у виробничий корпус), проте загальна ефективність рейду знижена через низький відсоток ракет, що долетіли (40%), та промах другої ракети, яка впала на відкриту місцевість (дорогу), мінімізувавши потенційні збитки від свого вибуху.

« Кінцевий розбір атаки на ВНДІР «Прогрес». До заводу долетіли дві ракети, одна з яких влучила безпосередньо в ціль.

Детально проаналізувавши відео атаки, склавши хронологію подій та зіставивши фото з місця, а також за допомогою аналітики КіберБорошна, ми дійшли такого висновку:

Із п'яти ракет FP-5 «Фламінго» до території заводу долетіли дві.

Близько 05:40 перша ракета влучила в південну частину виробничо-адміністративного корпусу заводу. Удар було завдано зі східного напрямку. Внаслідок влучання всередині будівлі розпочалася пожежа.

Близько 06:20 повідомлялося про другий приліт. Імовірно, друга ракета також мала уразити той самий корпус, що й перша. Однак з невідомих причин вона пролетіла далі та влучила в дорогу перед будівлею.»Дніпро осінт (с)
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11.06.2026 18:30 Відповісти
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11.06.2026 18:31 Відповісти
 
 