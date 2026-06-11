Україна ізолює Крим у найближчому майбутньому, - командувач СБС Мадяр

Україна прагне найближчим часом ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль "Новоросія".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю виданню Reuters заявив командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Нова кампанія СБС

Броді розповів, що за останній місяць завдяки операціям з дронами трафік на автомагістралі "Новоросія", який є ключовим маршрутом постачання російських військ через тимчасово окупований південь України до Криму, скоротився більш ніж на дві третини. Ще через місяць Україна отримає повний вогневий контроль над цією дорогою, додав він.

За його словами, інтенсивні атаки українських безпілотників уже змусили окупаційну владу запровадити ліміти на пальне на півострові.

"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", - заявив Бровді.

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Болючі втрати для ворога

Бровді описав удари по російських транспортних засобах на незахищеному шосе як "такі ж легкі, як полювання на куріпок у відкритому полі". За його словами, однією зі стратегічних цілей є змусити Москву відвести війська, а не просуватися вперед.

"Ми створимо умови, за яких військовослужбовцям та працівникам оборонної промисловості буде вкрай складно залишатися в Криму та на тимчасово окупованих територіях, а також використовувати шляхи доступу до них", - наголосив військовий.

Систематично завдаючи ударів по російських військових, нафтових об’єктах та виробництві зброї, Бровді сподівається завдати втрат, достатньо болючих, щоб підірвати здатність і бажання Москви продовжувати війну.

Водночас він наголосив, що Україна не завдавала і не завдаватиме ударів безпосередньо по цивільному населенню та цивільних об’єктах на тимчасово окупованих Росією територіях чи на її власних.

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