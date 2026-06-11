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Україна ізолює Крим у найближчому майбутньому, - командувач СБС Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді

Україна прагне найближчим часом ізолювати тимчасово окупований Крим, взявши під повний контроль ключову для логістики російської армії автомагістраль "Новоросія".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю виданню Reuters заявив командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Нова кампанія СБС

Броді розповів, що за останній місяць завдяки операціям з дронами трафік на автомагістралі "Новоросія", який є ключовим маршрутом постачання російських військ через тимчасово окупований південь України до Криму, скоротився більш ніж на дві третини. Ще через місяць Україна отримає повний вогневий контроль над цією дорогою, додав він.

За його словами, інтенсивні атаки українських безпілотників уже змусили окупаційну владу запровадити ліміти на пальне на півострові.

"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", - заявив Бровді.

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Болючі втрати для ворога

Бровді описав удари по російських транспортних засобах на незахищеному шосе як "такі ж легкі, як полювання на куріпок у відкритому полі". За його словами, однією зі стратегічних цілей є змусити Москву відвести війська, а не просуватися вперед.

"Ми створимо умови, за яких військовослужбовцям та працівникам оборонної промисловості буде вкрай складно залишатися в Криму та на тимчасово окупованих територіях, а також використовувати шляхи доступу до них", - наголосив військовий.

Систематично завдаючи ударів по російських військових, нафтових об’єктах та виробництві зброї, Бровді сподівається завдати втрат, достатньо болючих, щоб підірвати здатність і бажання Москви продовжувати війну.

  • Водночас він наголосив, що Україна не завдавала і не завдаватиме ударів безпосередньо по цивільному населенню та цивільних об’єктах на тимчасово окупованих Росією територіях чи на її власних.

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Автор: 

Крим (14110) Бровді Роберт Мадяр (135) Сили безпілотних систем (524)
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Топ коментарі
+5
"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", - заявив Бровді. Джерело: https://censor.net/ua/n4007912

десь гірко заплакали той, хто збирався там в 2024 році пити каву, разом з тим, хто збирався в 2014 році там вмерти!😬
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11.06.2026 18:08 Відповісти
+2
Броді розповів, що за останній місяць завдяки операціям з дронами трафік на автомагістралі "Новоросія", який є ключовим маршрутом постачання російських військ через тимчасово окупований південь України до Криму, скоротився більш ніж на дві третини. Джерело: https://censor.net/ua/n4007912

А навіщо перешкоджати руху кацапських військ до Криму? Чи не краще перешкоджати їх руху в Костянтинівку?
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11.06.2026 18:06 Відповісти
+1
скоріш за все завжди. Він просто якісно робить свою роботу. Мабуть і раніше свою цивільну роботу робив якісно
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11.06.2026 18:05 Відповісти
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11.06.2026 18:02 Відповісти
скоріш за все завжди. Він просто якісно робить свою роботу. Мабуть і раніше свою цивільну роботу робив якісно
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11.06.2026 18:05 Відповісти
Головне що його підрозділ дійсно показує результати!
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11.06.2026 18:06 Відповісти
Яким?
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11.06.2026 18:25 Відповісти
Броді розповів, що за останній місяць завдяки операціям з дронами трафік на автомагістралі "Новоросія", який є ключовим маршрутом постачання російських військ через тимчасово окупований південь України до Криму, скоротився більш ніж на дві третини. Джерело: https://censor.net/ua/n4007912

А навіщо перешкоджати руху кацапських військ до Криму? Чи не краще перешкоджати їх руху в Костянтинівку?
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11.06.2026 18:06 Відповісти
"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", - заявив Бровді. Джерело: https://censor.net/ua/n4007912

десь гірко заплакали той, хто збирався там в 2024 році пити каву, разом з тим, хто збирався в 2014 році там вмерти!😬
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11.06.2026 18:08 Відповісти
Експерт про довіру до Буданова, Залужного і Бровді: суспільство обирає лідерів безпеки
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11.06.2026 18:16 Відповісти
В Криму декілька портів. Тому організувати доставку всього чого завгодно не проблема. Нажаль, у нашому випадку щодо Криму. Дуже багато острівних країн якось же живуть без мостів на материк.
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11.06.2026 18:12 Відповісти
з'їдять всіх собак і шо тоді
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11.06.2026 18:18 Відповісти
а ти спробуй прокорми 2 мільйона без стабільних поставок
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11.06.2026 18:25 Відповісти
Якось усілякі Корсіки, Сіцілії, Мальти, Кіпри, Ісландії, Фарери, Тенеріфе, Аруба, Кюрасао та ще з тисячу подібних прикладів забезпечують морським транспортом.
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11.06.2026 18:38 Відповісти
А там є війна?
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11.06.2026 18:40 Відповісти
Ті всі порти в зоні ураження. Це раз. Кораблів не нарасешся.
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11.06.2026 18:38 Відповісти
Все еще майор на генеральской должности(есть не один пример, как лейтенанты до полковников доросли за время полномасштабной).
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11.06.2026 18:15 Відповісти
Так він взагалі навіть офіцерські курси не закінчував ,не кажучи вже за військове училище ,а для генеральських зірочок потрібно закінчувати академію ,а в нього взагалі немає військової освіти -ніякої ,так само як і в Білецького ,якого зробили генералом без військової освіти ,порушивши всі військові устави. Таког не було навіть у совітів у громадянську війну , там військами командували колишні середні чи старші офіцери царської армії .
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11.06.2026 18:40 Відповісти
Він взагалі то "генерал-майор"
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11.06.2026 18:21 Відповісти
Есть Указ президента по этому поводу? Наверно засекреченный генерал-майор.
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11.06.2026 18:24 Відповісти
Хоча б, зеленський не звільнив Мадьяра, як свого чосу пана Залужного...
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11.06.2026 18:29 Відповісти
Командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ, майор Роберт «Мадяр» Бровді
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11.06.2026 18:33 Відповісти
Так він йому ,навпаки генеральські зірочки дасть "за вірну службу " вєрховному гівнокомандувачу.
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11.06.2026 18:34 Відповісти
клоун
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11.06.2026 18:29 Відповісти
А якщо кацапи порушать всю нашу логістику ,розбомбивши всі мости через Дніпро (а їхній стан і так гірше нікуди,вистачить кількох балістичних ракет на один міст ) і ізолюють Правобережну Україну від Лівобережної і де тоді буде Броуді зі своїми понтами?
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11.06.2026 18:32 Відповісти
Бровді дронами перекриє логистіку
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11.06.2026 18:36 Відповісти
а кацапи не зможуть дронами
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11.06.2026 18:37 Відповісти
Не реально взагалі.
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11.06.2026 18:41 Відповісти
 
 