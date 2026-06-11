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Новини Удари по Криму
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ЗСУ уразили міст та колону з 50 вантажівок рашистів в Армянську в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТО

Бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 та Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у ніч на 11 червня завдали ураження по мосту і майже 50 вантажівках військ РФ із боєкомплектом і пальним в Армянську тимчасового окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, унікальні кадри спецоперації оприлюднив 1-й ОШП Сухопутних військ Збройних сил України.

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Деталі спецоперації

Як поінформували військові, в зоні ураження поблизу мосту в Армянську було зосереджено до 50 вантажівок, готових для відправки на Гуляйпільський напрямок".

Як розповів командир 1-го ОШП  імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов, пошкодження Чонгарського мосту змусило противника перекинути вантажі через Армянськ.

"Через те, що був пошкоджений Чонгарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ... Нам підказав підрозділ противника. Вони між собою говорили: "Спробуйте через Армянськ". Скупчили на мосту близько 50 автівок з пальним і боєприпасами. Ми туди вдарили, частину [вантажівок] знищили", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ізолює Крим у найближчому майбутньому, - командувач СБС Мадяр

"Сам міст виведений з ладу засобами FirePoint і повторного ураження не потребує — важливий логістичний шлях ворога повністю паралізовано. Удари спрямовані на знекровлення 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад ворога, проти яких ми воюємо", - заявили в 1-му ОШП.

Філатов також розповів, що Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини наразі непридатний для руху транспорту через критичні пошкодження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чонгарський міст на в’їзді до окупованого Криму повністю виведений з ладу після повторного удару ЗСУ

Міст в Армянську в Криму уразили ЗСУ- унікальні кадри спецоперації
Міст в Армянську в Криму уразили ЗСУ- унікальні кадри спецоперації
Міст в Армянську в Криму уразили ЗСУ- унікальні кадри спецоперації
Міст в Армянську в Криму уразили ЗСУ- унікальні кадри спецоперації
Міст в Армянську в Криму уразили ЗСУ- унікальні кадри спецоперації

Удари по Криму

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Севастополь атакували безпілотники, а на сухопутних в'їздах до півострова були пошкоджені два автомобільні мости.

  • За даними OSINT-аналітиків, було пошкодження двох автомостів на сухопутних під'їздах до окупованого півострова. В Армянську під час роботи російської ППО над житловими кварталами, за словами очевидців, було пошкоджено автомобільний міст. Поблизу переправи спалахнули вантажівки, а уламки пошкодили житлові будинки, дитячий садок та автомобілі місцевих мешканців.

Автор: 

Крим (14110) міст (1264) ЗСУ (8819) Армянськ (31) Коцюбайло Дмитро (70) Перекопський район (1)
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Топ коментарі
+38
Дуже помиляєтесь ,краще суржик ніж чиста кацапська,бо кацапська то мова вбивць і виродків.
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11.06.2026 20:19 Відповісти
+16
Нарешті чиясь твереза голова почала думати. Спочатку вразили мости а потім використали заминку щоб рознести колону що застрягла. Якщо ще після цього хтось проаналізує ситуацію і зрозуміє куди та колона прямувала і використає ще й цю прогалину - я буду гордий за того безіменного стратега
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11.06.2026 20:12 Відповісти
+14
Я, коли виїхав з бомбасу, розмовляв виключно кацапською (сорок років життя там далися взнаки). Поступово, через стадію суржика, перейшов на українську. Мені, інколи, і досі буває складно згадати потрібне слово тому шукаю сіноніми, але зараз я мовою володію краще, аніж деякі місцеві мешканці. Якщо є бажання, то людина поступово перейде на українську.
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11.06.2026 22:04 Відповісти
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Краще б вже російською чим такою українською. А по суті молодці!
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11.06.2026 20:09 Відповісти
Дуже помиляєтесь ,краще суржик ніж чиста кацапська,бо кацапська то мова вбивць і виродків.
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11.06.2026 20:19 Відповісти
Говориш російською - чому не українською ?
Говориш поганою українською - краще російською . Ця клоунада колись має закінчитись
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11.06.2026 20:55 Відповісти
Нормально він говорить, десь з моїх країв, Центральної України. І то є гарно, гугл суржик не дуже розуміє, якщо добавить ще сленг, жаргон і матюки то розшифрувати то взагалі шансів нема. Навіть, якщо кацапи і перехоплять, то на розшифровку багато часу піде, вже не актуально буде. А ми то їх розуміємо прекрасно, він то про то і сказав. От такий одіннарот .
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11.06.2026 21:13 Відповісти
Я, коли виїхав з бомбасу, розмовляв виключно кацапською (сорок років життя там далися взнаки). Поступово, через стадію суржика, перейшов на українську. Мені, інколи, і досі буває складно згадати потрібне слово тому шукаю сіноніми, але зараз я мовою володію краще, аніж деякі місцеві мешканці. Якщо є бажання, то людина поступово перейде на українську.
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11.06.2026 22:04 Відповісти
Хто розмовляв російською , та перейшов на українську , здебільшого будуть розмовляти чистою українською . І дуже багато тих , хто завжди спілкувався українською , не знають мови як належно і розмовляють жахливим суржиком . Відео недоступне , але я бачив його на іншому каналі . Людина ніколи не вчила раніше українську , важко дається .
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12.06.2026 00:16 Відповісти
Крим це пастка для ху*ла
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11.06.2026 20:12 Відповісти
Нарешті чиясь твереза голова почала думати. Спочатку вразили мости а потім використали заминку щоб рознести колону що застрягла. Якщо ще після цього хтось проаналізує ситуацію і зрозуміє куди та колона прямувала і використає ще й цю прогалину - я буду гордий за того безіменного стратега
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11.06.2026 20:12 Відповісти
ну дуже симпатичні ці два Командира Козаки ,прямо ДНК каліровані !!! ❤️❤️❤️...
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11.06.2026 20:13 Відповісти
Чудова новина по знищеню ворожої логістики ! скільки ще рашиський варвар готовий утилізувати свого бидла ,щоб нарешті навіть в фашиській росії зрозуміли ,що підкорити Україну їм не по зубам. ?
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11.06.2026 20:22 Відповісти
Фсьо фейк! На расии все харашо...
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11.06.2026 20:29 Відповісти
Типу,а у нас єщьо нєскалька такіх калон дабравольцев)))
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11.06.2026 20:40 Відповісти
100%. Он і Пєськов те саме каже. А хіба він колись брехав?
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11.06.2026 20:59 Відповісти
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11.06.2026 20:48 Відповісти
Армянськ це Україна
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11.06.2026 21:01 Відповісти
Упс, а вони ж недавно манівцями кататись збирались. А тут такоє, доїхали, а мостів нема, нах всіх винесли. Я то передбачав, що не довго то буде .
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11.06.2026 21:05 Відповісти
Про колонну з 50 вантажівок мабуть пожартував.
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11.06.2026 21:07 Відповісти
Чудова робота ЗСУ.
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11.06.2026 21:17 Відповісти
Там, в ефірі на московитів, що зібралися на Півночі Криму з машинами для поповнення запасів оркам, такий срач обвалився з Ростова, з отого штабца, що їх пригожин мордами в лайні вивозив!!!
Паніка, переляк, істеричні команди з тилу від орків, усєх разстрєлять…
Ось таке було і у гітлєра, перед смертю!! І покотилась голова!! …
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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11.06.2026 21:52 Відповісти
Героям Слава!
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11.06.2026 22:10 Відповісти
Вот что происходит когда наши партнёры дают Украине снаряды ракеты и дроны. И враг бежит бежит бежит....
Это не то что два года создавать бестолковую танковую коалицию...
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11.06.2026 22:08 Відповісти
 
 