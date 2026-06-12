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Пропагандист Кремля Стешин: "Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом"

Российский пропагандист и так называемый "военкор" Дмитрий Стешин открыто выступил за отмену летнего курортного сезона во временно оккупированном Крыму. Он призвал граждан РФ отказаться от поездок на отдых, прямо признав, что полуостров превращается в опасную зону боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обсуждая целесообразность привлечения туристов в Крым в текущих условиях, Стешин подчеркнул, что поток гражданских лиц грозит масштабной гуманитарной катастрофой, поскольку выехать с полуострова в случае обострения ситуации будет невозможно.

"Чтобы потом не бегать и хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций, чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом", - сказал пропагандист.

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Автор: 

Крым (25926) курорт (119) пропаганда (3778) Стешин Дмитрий (2)
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Топ комментарии
+13
А чому у цього підора представники міжнародних організацій -"мразі"? Адже мразь це він. І всі кацапи за замовчуванням.
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12.06.2026 10:02 Ответить
+10
А не беріть чужого.
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12.06.2026 10:01 Ответить
+8
А шО тАкое....
ГойдАааа 🤔🤣🤣🤣
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12.06.2026 10:00 Ответить
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А шО тАкое....
ГойдАааа 🤔🤣🤣🤣
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12.06.2026 10:00 Ответить
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12.06.2026 11:05 Ответить
А не беріть чужого.
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12.06.2026 10:01 Ответить
узкие своих не бросают
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12.06.2026 10:01 Ответить
А чому у цього підора представники міжнародних організацій -"мразі"? Адже мразь це він. І всі кацапи за замовчуванням.
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12.06.2026 10:02 Ответить
Как смешно...аха-ха...
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12.06.2026 10:10 Ответить
Кацапе, що ти тут робиш?
Тут водкі нєт!
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12.06.2026 10:11 Ответить
КРИСчане, могу вислати на вашк адресу гумдопомогу - х...р моржовий без гірчиці. Недорого. Розразунок в гривнях.
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12.06.2026 10:05 Ответить
Трохи переможенькі зранку. Стандартна доза ендорфіну. Усі в захваті.
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12.06.2026 10:05 Ответить
А русня сама такі висновки не в змозі зробити? Треба обов'язково щоб по телевізору сказали?
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12.06.2026 10:09 Ответить
Камні з нєба прилетіли
Всі кацапи посивіли
Де мости? І де бензин?
Повертай кацапе Крим
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12.06.2026 10:11 Ответить
Мразь Стешин
базікає про якихось міжнародних людей ,
які по₴инні їм допомогти у випадку незвичайних ситуацій в Криму 😡
Валіть на....уй із украінського Криму
і відпочивайте на своїх болотах,
алкашня клята !!
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12.06.2026 10:24 Ответить
Міжнародні організації вас уйобків уже не врятують.
А тобі гнида на концерті кабздона вже котрий рік прогули малюють.
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12.06.2026 10:36 Ответить
Крим це "ловушка" для москалів-нелюдив з цього літа і назавжди.Валіть звідти!🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
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12.06.2026 10:39 Ответить
Зрозуміло. У кацапів, гуманітарні організації, що рятують людей - "мрази".
Я не здивований....
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12.06.2026 10:44 Ответить
Зрадників ніхто не любить, навіть catsapu не бажають туди їхати і вести свої срублі. А що буде з крисчанами, коли почне сипатися московія?
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12.06.2026 10:55 Ответить
Значить всі мразі, а кацапи які вдерлися до сусіда, вбили сотні тисяч людей, ґвалтували жінок та дітей, знищили міста та села, влаштували екологічну катастрофу на півдні України не мразі?
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12.06.2026 11:05 Ответить
 
 