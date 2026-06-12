Пропагандист Кремля Стешин: "Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом"

Российский пропагандист и так называемый "военкор" Дмитрий Стешин открыто выступил за отмену летнего курортного сезона во временно оккупированном Крыму. Он призвал граждан РФ отказаться от поездок на отдых, прямо признав, что полуостров превращается в опасную зону боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обсуждая целесообразность привлечения туристов в Крым в текущих условиях, Стешин подчеркнул, что поток гражданских лиц грозит масштабной гуманитарной катастрофой, поскольку выехать с полуострова в случае обострения ситуации будет невозможно.

"Чтобы потом не бегать и хвататься за голову, не выпрашивать переговоры, не подтягивать каких-то мразей из международных гуманитарных организаций, чтобы спасти людей, которые там застряли в зоне боевых действий. Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом", - сказал пропагандист.

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