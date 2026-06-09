Пропагандист Кремля Баранчик призвал к убийству семей руководства Украины: "Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак... Надо бить по их женам и детям"

На фоне очевидной неспособности армии РФ добиться военных успехов на фронте и защитить собственную инфраструктуру российские пропагандисты всё чаще прибегают к открытым призывам к терроризму. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным нацистским заявлением отличился российский госпропагандист Юрий Баранчик, который в прямом эфире призвал к целенаправленному убийству жен и детей высшего руководства Украины.

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Он открыто признал, что регулярные массированные атаки РФ по украинским зданиям, промышленным заводам и военным аэродромам никоим образом не приближают Россию к победе, поскольку Украина оперативно ликвидирует последствия ударов и продолжает эффективно уничтожать врага. Именно из-за этой военной беспомощности пропагандист предложил действовать методами международных террористов - наносить удары по гражданским членам семей Владимира Зеленского, Александра Сырского, Кирилла Буданова, Андрея Ермака и других представителей украинской власти.

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"Мне кажется, что пока мы не увидим конкретных жертв, совершенно определенных фамилий - Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак, их семьи... должны погибнуть, наверное, дети Зеленского, Ермака. Я вот такую мысль брошу в пространство. Потеряли они здание, бункер, полосу аэродрома. И что? Что они потеряли? Да ничего они не потеряли. Они отстроят ее заново и через 5 минут нанесут новый удар. Вот верхушка, она должна потерять своих детей, я так считаю. Надо бить по их женам, по их детям, понимаете?", - заявил Баранчик.

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