Пропагандист Кремля Баранчик призвал к убийству семей руководства Украины: "Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак... Надо бить по их женам и детям"
На фоне очевидной неспособности армии РФ добиться военных успехов на фронте и защитить собственную инфраструктуру российские пропагандисты всё чаще прибегают к открытым призывам к терроризму. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным нацистским заявлением отличился российский госпропагандист Юрий Баранчик, который в прямом эфире призвал к целенаправленному убийству жен и детей высшего руководства Украины.
Он открыто признал, что регулярные массированные атаки РФ по украинским зданиям, промышленным заводам и военным аэродромам никоим образом не приближают Россию к победе, поскольку Украина оперативно ликвидирует последствия ударов и продолжает эффективно уничтожать врага. Именно из-за этой военной беспомощности пропагандист предложил действовать методами международных террористов - наносить удары по гражданским членам семей Владимира Зеленского, Александра Сырского, Кирилла Буданова, Андрея Ермака и других представителей украинской власти.
"Мне кажется, что пока мы не увидим конкретных жертв, совершенно определенных фамилий - Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак, их семьи... должны погибнуть, наверное, дети Зеленского, Ермака. Я вот такую мысль брошу в пространство. Потеряли они здание, бункер, полосу аэродрома. И что? Что они потеряли? Да ничего они не потеряли. Они отстроят ее заново и через 5 минут нанесут новый удар. Вот верхушка, она должна потерять своих детей, я так считаю. Надо бить по их женам, по их детям, понимаете?", - заявил Баранчик.
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https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
https://x.com/i/status/2064227652014100772 @ (мова оригіналу допису):
"В «Российской газете» вышла колонка с предложениями использовать тактическое ядерное оружие и «ликвидировать» Зеленского
Россия «приближается к моменту, когда встанет вопрос о применении на поле боя тактического ядерного оружия», говорится в колонке военного эксперта Юрия Кнутова, опубликованной в правительственной «Российской газете». Кнутов также предлагает «развязать руки» российским спецслужбам, чтобы они могли «ликвидировать» президента Украины Владимира Зеленского.
Детали:
Колонка вышла под заголовком «У ВС РФ есть оружие, способное перемолоть оборону противника».
Кнутов пишет, что «массовое применение дронов затрудняет наши темпы наступления», «вынуждает рассредоточиваться и вести боевые действия малыми группами».
Цитата. «Моя точка зрения, что мы подходим к тому моменту, когда встанет вопрос о применении на поле боя тактического ядерного оружия», - пишет Кнутов.
По словам Кнутова, «не обязательно это должны быть ракеты с боевой частью в десяток килотонн». «Так, у нас на вооружении имеются 152-мм снаряды со спецчастью. То есть с зарядами небольшой мощности», - говорится в колонке. Эти снаряды, по мнению эксперта «РГ», «и должны обеспечить наш прорыв на ключевых направлениях».
Кнутов описывает их возможное применение: «То есть если мы их применяем где-то в трех-четырех местах обороны ВСУ, то гарантированно движемся вперед из-за отсутствия укреплений и живой силы противника. При этом уровень применения тактического оружия минимальный. Затем окружаем, уничтожаем то, что остается в тылу».
Такие действия, утверждает Кнутов, «входят в тактику ведения боя, известны нашему Генштабу»."
Оля, Вы в своем уме? Убивать других абсолютно Вам незнакомых людей, которые Вам ничего не сделали и живут себе спокойно в другой стране? Чем Вы отличаетесь от подобного человека на видео?
Во вторых, какое отношение моя личность имеет к тому, что россиянин на видео предлагает убивать родственников и детей ваших и моих соотечественников?
Вы согласны с этим "человеком", который предлагает просто так убивать украинцев?
Цікаво,як вони будуть бити не тільки по краінам НАТО,а і по своім москві і підорбургу!