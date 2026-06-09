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Пропагандист Кремля Баранчик призвал к убийству семей руководства Украины: "Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак... Надо бить по их женам и детям"

На фоне очевидной неспособности армии РФ добиться военных успехов на фронте и защитить собственную инфраструктуру российские пропагандисты всё чаще прибегают к открытым призывам к терроризму. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным нацистским заявлением отличился российский госпропагандист Юрий Баранчик, который в прямом эфире призвал к целенаправленному убийству жен и детей высшего руководства Украины.

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Он открыто признал, что регулярные массированные атаки РФ по украинским зданиям, промышленным заводам и военным аэродромам никоим образом не приближают Россию к победе, поскольку Украина оперативно ликвидирует последствия ударов и продолжает эффективно уничтожать врага. Именно из-за этой военной беспомощности пропагандист предложил действовать методами международных террористов - наносить удары по гражданским членам семей Владимира Зеленского, Александра Сырского, Кирилла Буданова, Андрея Ермака и других представителей украинской власти.

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"Мне кажется, что пока мы не увидим конкретных жертв, совершенно определенных фамилий - Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак, их семьи... должны погибнуть, наверное, дети Зеленского, Ермака. Я вот такую мысль брошу в пространство. Потеряли они здание, бункер, полосу аэродрома. И что? Что они потеряли? Да ничего они не потеряли. Они отстроят ее заново и через 5 минут нанесут новый удар. Вот верхушка, она должна потерять своих детей, я так считаю. Надо бить по их женам, по их детям, понимаете?", - заявил Баранчик.

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геноцид (413) нацизм (363) пропаганда (3776) россия (97856)
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Топ комментарии
+25
За@ть Баранчика и его семью для симметрии. "Мне кажется..."(с).
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09.06.2026 14:11 Ответить
+20
ключова відмінність московита від людини - він хоче вбивати того хто йому нічого не зробив, але він не хоче вбивати того ( *****) хто йому і його нащадкам знищив життя
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09.06.2026 14:13 Ответить
+13
великі сумніви, що кцпи захерячасть своїх агентів...
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09.06.2026 14:19 Ответить
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За@ть Баранчика и его семью для симметрии. "Мне кажется..."(с).
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09.06.2026 14:11 Ответить
Забить ціле сімейство баранчиків на шашличок?
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09.06.2026 14:21 Ответить
Забув цейбаран про убитих в совдепії, 60 млн осіб в концтаборах СЛОН, ГУЛАГ і КардЛАГу та АЛЖИРУ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
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09.06.2026 14:25 Ответить
Кацапам до терору, проти мирних людей - не звикать. В період революції 1905 року, "бойові дружини" есерів та більшовиків, таке робили, та ще й масово, що про ці події, в часи СРСР, "затерли", і ніколи не згадували. Що саме? В період придушення заворушень, до цього залучалися солдати гвардійських полків - Семенівського, та Преображенського. "Р-революціонери" підготували бойові групи, встановили місця проживання солдат цих полків. Потім ці групи роз'їхалися по імперії. Там просилися переночувать, у сім'ї цих солдат. Вночі вони вирізали всіх, до єдиного в цих сім'ях, і швидко зникали...
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09.06.2026 14:44 Ответить
Забаранить...
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09.06.2026 15:21 Ответить
Скотина але прізвище прикольне - Баранчик 🐑. І до речі не барашек, а баранчик. Українці мають вплив і слово походу кругом тільки не в Україні.
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09.06.2026 14:11 Ответить
А ще було б непогано, якби хтось нагадав кацапам, що батьків Сирського шукать далеко не треба - вони у них під носом в рашці живуть, і чомусь фсб їх не чіпає, бо мабуть якийсь договорнячок є. Тому його батьків і не згноїли в Сибіру до цих пір...
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09.06.2026 14:49 Ответить
Баранчика вівцю також треба забаранити.
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09.06.2026 14:13 Ответить
Баран - ЧИК!
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09.06.2026 14:21 Ответить
ключова відмінність московита від людини - він хоче вбивати того хто йому нічого не зробив, але він не хоче вбивати того ( *****) хто йому і його нащадкам знищив життя
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09.06.2026 14:13 Ответить
Кон*ене!
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09.06.2026 14:15 Ответить
ермаківських дружину та дітей нехай ліквідують
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09.06.2026 14:16 Ответить
Ну, дєрьмак - вибл*док, це зрозуміло. А дружина його і діти чим перед тобою завинили, що ти невинним людям бажаєш смерті? Ти, мавка, від пропогандиста "Баранчика", очевидно, нічим не відрізняєшся - таке ж смертолюбиве лайно, яке бажає вбити невідомих йому людей, про яких взагалі нічого не знає, окрім того, що вони існують.
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09.06.2026 14:43 Ответить
в нього нема, і ніколи не було ні дружини, ні дитини, 55 років для себе коханого живе
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09.06.2026 14:53 Ответить
Воно яловий чувал😏 Гуголь в допомогу, якщо вперше чуєш😁
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09.06.2026 15:52 Ответить
Мадам, Вам бы к психиатру наведаться...
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09.06.2026 14:52 Ответить
дивитись вище
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09.06.2026 14:54 Ответить
Абсолютно збожеволівші чорти. Тьфу,*****.
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09.06.2026 14:18 Ответить
Кацапи - це генетичні садисти.
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09.06.2026 14:31 Ответить
Кожному баранчику по самокату
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09.06.2026 14:32 Ответить
Баранчик хоче розхерачити ракетами кілька міст паРашки?....
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09.06.2026 14:18 Ответить
На рашистській пітьмі "експерди" генерують все нові і нові ідеї виходу з глухого кута у війні з Україною:



https://x.com/i/status/2064227652014100772 @ (мова оригіналу допису):
"В «Российской газете» вышла колонка с предложениями использовать тактическое ядерное оружие и «ликвидировать» Зеленского

Россия «приближается к моменту, когда встанет вопрос о применении на поле боя тактического ядерного оружия», говорится в колонке военного эксперта Юрия Кнутова, опубликованной в правительственной «Российской газете». Кнутов также предлагает «развязать руки» российским спецслужбам, чтобы они могли «ликвидировать» президента Украины Владимира Зеленского.
Детали:
Колонка вышла под заголовком «У ВС РФ есть оружие, способное перемолоть оборону противника».
Кнутов пишет, что «массовое применение дронов затрудняет наши темпы наступления», «вынуждает рассредоточиваться и вести боевые действия малыми группами».
Цитата. «Моя точка зрения, что мы подходим к тому моменту, когда встанет вопрос о применении на поле боя тактического ядерного оружия», - пишет Кнутов.
По словам Кнутова, «не обязательно это должны быть ракеты с боевой частью в десяток килотонн». «Так, у нас на вооружении имеются 152-мм снаряды со спецчастью. То есть с зарядами небольшой мощности», - говорится в колонке. Эти снаряды, по мнению эксперта «РГ», «и должны обеспечить наш прорыв на ключевых направлениях».
Кнутов описывает их возможное применение: «То есть если мы их применяем где-то в трех-четырех местах обороны ВСУ, то гарантированно движемся вперед из-за отсутствия укреплений и живой силы противника. При этом уровень применения тактического оружия минимальный. Затем окружаем, уничтожаем то, что остается в тылу».
 Такие действия, утверждает Кнутов, «входят в тактику ведения боя, известны нашему Генштабу»."
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09.06.2026 14:19 Ответить
де ти бачив піаніста на полі бою
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09.06.2026 14:25 Ответить
Осьо:

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09.06.2026 14:57 Ответить
великі сумніви, що кцпи захерячасть своїх агентів...
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09.06.2026 14:19 Ответить
дєрьмак - як апофігєй всього списка з "апірація прікритіє" )))
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09.06.2026 14:21 Ответить
У апохфіозу інше відоме ім,я
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09.06.2026 14:30 Ответить
у кацапні агонія тому і такі гнилі викиди
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09.06.2026 14:21 Ответить
У нього в прізвищі закладений рівень IQ. Отже максимум, на що він здатен, це дивитися на нові ворота.
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09.06.2026 14:23 Ответить
схоже на піар вище перелічених персон
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09.06.2026 14:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
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09.06.2026 14:26 Ответить
Точно цирк. Найпатужнішої чети, ну чисто випадково, і в Україні немає під час наймасованіших обстрілів.
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09.06.2026 14:37 Ответить
ось ми не можемо нічого зробити ,а дитину можемо убити
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09.06.2026 14:27 Ответить
Вчора соловйов закликав одеситів нищити - думав, що це дно, але сьогодні знизу постукав баранчик...
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09.06.2026 14:27 Ответить
Я вважаю що таких потвор треба судити та подавати в міжнародний розшук, щоб він, та його послід боялися виїхати за межі ху....лостану. А ще ліпше подарувати самокат, можемо скинутися
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09.06.2026 14:30 Ответить
Цей баранчик офіцера фсб єрмака згадав для чого,там ні дітей ні сімʼї,а завдання кремля по сдачі України виконав,мабуть героя расіі заробив?
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09.06.2026 14:32 Ответить
А у баранчика родини нема?
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09.06.2026 14:37 Ответить
Конечно есть. Такая мразь уверена, шо уж его-то такое не коснется...
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09.06.2026 14:39 Ответить
значит баранчика пора забаранить.
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09.06.2026 14:39 Ответить
Я так розумію, нефашист пропагандон Баранчик самотній і йому на могилку ніхто квіточки не принесе.
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09.06.2026 14:39 Ответить
він когось здивував?
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09.06.2026 14:40 Ответить
Якщо ви не хочети знищувати воєних злочинців їхніх пропагандонів ,і колоборантів які вчиняють злочини проти українського народу, вони не зупинятся ні перед чим їх треба лише знищувати ці злочинці не мають права на існування ,а в нас вже пів року не призачають голову СБУ ,так само не призначають міністра юстиції .
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09.06.2026 14:42 Ответить
Хай розповідає .... "Рукописи не горят ... "
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09.06.2026 14:44 Ответить
Ну що Буданов: ціль є-пора "заДРОНить" рашпідора
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09.06.2026 14:45 Ответить
Застарілі ординські терорістичні методи, краще підкупити, але у овцебаранчіків гроші закінчились.
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09.06.2026 14:47 Ответить
Конченое животное...
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09.06.2026 14:49 Ответить
Та вони всі на своїх шикарних віллах за наш рахунок по дубаях, Лондонах, Італіях, оманах, Мальдівах, карибах... І під такою охороною, що і трампу не снилось. І це теж за рахунок платників податків. Так що вони всі можуть спати спокійно.
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09.06.2026 14:51 Ответить
То есть, если бы у них не было, все, что Вы сейчас придумали в своем воображении, то их нельзя было бы убивать, а если даже они, что-то теоретически "воруют", то это нормально?
Оля, Вы в своем уме? Убивать других абсолютно Вам незнакомых людей, которые Вам ничего не сделали и живут себе спокойно в другой стране? Чем Вы отличаетесь от подобного человека на видео?
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09.06.2026 14:56 Ответить
Ти якщо українець то мову вивчи для початку, "ілі какая разніца"? Тоді ясно що ти з розряду маси типу - я натурал , но ******** чоловіків...
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09.06.2026 15:14 Ответить
Лариса, солнышко, во первых, не Вам указывать, Вы мне не мать и отец, и даже не чиновник, указывать, что мне и как делать в МОЕЙ жизни, у Вас когнитивное искажение.
Во вторых, какое отношение моя личность имеет к тому, что россиянин на видео предлагает убивать родственников и детей ваших и моих соотечественников?
Вы согласны с этим "человеком", который предлагает просто так убивать украинцев?
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09.06.2026 15:51 Ответить
Проти родин Zе, дЕрьмака тощо ничого не маю, але є одне АЛЕ. Всі вони живуть за рахунок бабло яке накрали їх батьки та чоловіки з синами, а крали вони це бабло за рахунок життів українців, тому ..... нехай Господь прийме рішення та розсудить, чого вони заслуговують.
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09.06.2026 14:53 Ответить
Що все? Війна програна, час замітати сліди?
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09.06.2026 14:53 Ответить
Во первых у Ерака нету детей, так как он скрытый гомосексуалист, во вторых, Ермак - агент Кремля, поэтому его и не трогают и не тронут никогда!
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09.06.2026 14:58 Ответить
Хера се у Вас теория А миром, случайно, не аннунаки правят, на пару с масонами?
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09.06.2026 14:59 Ответить
А що зараз кацапня робить?
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09.06.2026 14:58 Ответить
Баранчик звучит мягко и нежно.Цього мудака правильно величати баран.Так цього козла колись поставлять в стойло.Вони себе називали супердержавою,хотіли зробити СССР 2:0 але напоролись на тих які можуть гнутись але не зламатись.Знають що до низості Україна не піде - вбивати сім'ї своїх ворогів але козлів як цей баран мочить треба.Як казав їхній фюрер " ...в сортире".
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09.06.2026 15:09 Ответить
Насправді кумедно виглядає. Багато родичей нашої верхівки мешкає в на параші.
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09.06.2026 15:13 Ответить
Якщо навіть утилізують ЗЕдинастію, хто ж тоді "двушку" на мацкву відправлятиме?
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09.06.2026 15:16 Ответить
та у всіх у них родини давно або в рашкє чи в ізраїлє і роспропагандони про це чудово знають
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09.06.2026 15:18 Ответить
Ліквідувати негайно і показово
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09.06.2026 15:19 Ответить
гинули і гинутимуть надалі ті, хто лишився в Україні і в кого нема бункерів і бомбосховищ, а це зовсім не про верхівку, а то просто тупа піздьож чергового пропагандона для зомбаків
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09.06.2026 15:22 Ответить
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09.06.2026 15:23 Ответить
В точку(... Добавити нічого(...
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09.06.2026 16:00 Ответить
Ги!
Цікаво,як вони будуть бити не тільки по краінам НАТО,а і по своім москві і підорбургу!
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09.06.2026 15:29 Ответить
з чого комсомол починався - тим він і закінчується
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09.06.2026 15:35 Ответить
Звісно,за Черв.,Дуд. ,генерала За і його штабу, розмінування Чонгару,для цих осіб ще очікує відповідь,рос.пропагандист Баранчик може не сумніватись.Та і не факт,чи ще не будуть вони гостями його програми,якщо вдасться перебратись туди.
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09.06.2026 15:44 Ответить
Баран і є - баран...Навіть коли баранчик....
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09.06.2026 15:49 Ответить
Ми їх самих придушили, але руки короткі, може у кацапів вийде.
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09.06.2026 15:50 Ответить
О заливает,у дерьмака детей нет,зЕ вывез,сырсского родители в Рашке,буданга любит грузинов
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09.06.2026 16:10 Ответить
У дерьмака немає а ні дружини, а ні сім'ї. Хоча, як подивитися. Чоловіча міцна дрючьба ( в ОПі) може бути зарахована за сімейні стосунки
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09.06.2026 16:11 Ответить
Як можна так деградувати? Що воно мели? Пропагандист всраний.
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09.06.2026 16:13 Ответить
 
 