"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлевские пропагандисты в студии шоу Соловьева. ВИДЕО
В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева открыто звучат нацистские призывы уничтожить украинцев как нацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, к таким действиям призвал один из гостей эфира на РосТВ.
"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - заявил он.
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+96 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий15.04.2022 19:43
+95 Перехватчик
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+88 Джон КРОУТЕР #504651
показать весь комментарий15.04.2022 19:43
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особо тошнотворен.
Тому вони відказуються від своїх коренів і чіпляються до нас , називаючи себе слов'янами . Але їхня сутність бере верх. Людожерські гени наяву. Вони навіть своїх відомих істориків ніколи не читали , які ясно говорять що Українці і рашка радикальну різні народи. Та вони і Пушкіна не читали, який писав * тиха украинская ночь*. Для племені , яке стоїть тільки на початку цивілізаційного розвитку ідеалом всього служить їхній царьрок. Колись російський теолог Чистяков писав що росія прийняла християнство щоб бути ближче до Європи , але як була варварською так і залишилась. І він був правий .Це дикі людожери .
..Кремлівські казки про касабське слов'янство хай...засунуть далеко , далеко
..
Слава нації
Смерть москалям.
но, более занятно то, что в тех областях нынешней Украины, которые эти пропаГАНДОНы-эксперДы сейчас объявляют "исконно русскими", согласно переписи 1897 года, малоросы (т.е. украинцы) составляли подавляющее большинство - от 65 до 80% населения.
Кстати кацапы к славянам не имеют никакого генетического отношения
СЛАВА НАЦИИ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
Полякам ? Чехам ? Словакам може ?
Хтось щось чув ?
https://defence-line.org/2022/04/signal-ot-centralnoj-skrepy-chast-2/ "Русскими", по факту, являются люди, забывшие свои национальные корни, а на самом деле, это весь, мурома, эрзя, мокша, татары, башкиры, калмыки и так далее. Их просто подвергли процедуре национальной кастрации...
Ми їх розігрієм гарненько, та кожній паскуді у писок.
Ой як гарно то буде!
Мысль о древности въ русскомъ (не славенскомъ) языкѣ полногласности, не подлежитъ сомнѣнію: это вѣрно.
Вы, кажется, первые замѣтили сходство сѣвернаго велрусс нарѣчія или говора съ южнымъ, новгородскаго съ кіевскимъ. Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во всей Великоруссіи - чухны разныхъ помолѣній; затѣмъ Кіевъ сдѣлалъ выселокъ въ Новгородъ - промежутокъ постепенно обрусѣлъ, бѣлоруссы вдвинулись пѣшкомъ до Москвы - обрусѣвшіе стали говорить нѣсколько иначе, а сѣверъ сохранилъ говоръ ближайшій къ южному, колыбели своей.
Въ Шенкурскѣ и Колѣ Вы услышите еще болѣе сохранившихся кіевскихъ словъ, чѣмъ въ Новгородѣ, словъ которыхъ нѣтъ нигдѣ, на всей промежуточной, двутысячеверстной полосѣ. Мало- и великорусскій говоръ на О, бѣлорусскій на А, по его вліянію Москва стала говорить слегка на А и этотъ говоръ сдѣлался условно-чистымъ. Надо бы изслѣдовать Литовскій (глудскій) языкъ, не онъ ли придалъ бѣлорусскому говоръ на А?
Впрочемъ, я доселѣ не нашелъ ни одного малорусскаго слòва - отъ котораго не было бы въ великорусскомъ производныхъ, если и нѣтъ самого слòва.
Какъ и чѣмъ самый говоръ могъ такъ переломиться - непостижимо.
пуйло-вепс (чудь) - видно неозброєним оком, і примазується до слов'ян, до Русi.
пуйло така вбога карла.)
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Это дажt не боярышник.}}}
Они так и не поняли, в чём разница между СССР и Расией....
СССР нёс миру новую религию, царства равенства, свободы и справедливости, и супруги Розенберги украли для СССР секрет атомной бомбы, и Королёв после отсидки служили не деньгам, а идее.
А что может предложить Расия человечеству?
Шоу Скабеевой и краткий курс истории
ВКП(б)Расии, в котором США были союзником Гитлера во второй мировой войне?
Фи!
Украинство это консервативная идея того, как украинцы сознают себя через литературу, историю, язык, религию, как они стихийно и страдальчески складывались веками - это мозаический взгляд в прошлое.
Если бы ктото осознал неудовлетворенность для украинцев всего этого и захотел бы более чистой, целостной и сильной идеи украинства как нации, нацеленной вперед - это был бы, например, национал-футуризм)
Но мы же стремимся в ЕС и хотим быть свободным европейцем, гражданином очень большого сообщества с гуманными ценностями и устойчивым ростом, чтобы не допускать тоталитарных эксцессов, войны, упадка и вымирания, тогда наше украинство было бы частью вечной игры форм, переодеванием, узнаванием-опять или неузнаванием-того-что-знаешь)
оно учило когда нибудь историю в школе. НА месте московии в то время были сплошные болота.УБОГИЕ