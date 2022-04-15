"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлевские пропагандисты в студии шоу Соловьева. ВИДЕО

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева открыто звучат нацистские призывы уничтожить украинцев как нацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к таким действиям призвал один из гостей эфира на РосТВ.

"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - заявил он.

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