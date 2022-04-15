"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлівські пропагандисти в студії шоу Соловйова. ВIДЕО
В студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова відкрито звучать нацистські заклики знищити українців, як націю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, до таких дій закликав один із гостей ефіру на росТВ.
"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - заявив він.
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Топ коментарі
+96 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар15.04.2022 19:43
+95 Перехватчик
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+88 Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар15.04.2022 19:43
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особо тошнотворен.
Тому вони відказуються від своїх коренів і чіпляються до нас , називаючи себе слов'янами . Але їхня сутність бере верх. Людожерські гени наяву. Вони навіть своїх відомих істориків ніколи не читали , які ясно говорять що Українці і рашка радикальну різні народи. Та вони і Пушкіна не читали, який писав * тиха украинская ночь*. Для племені , яке стоїть тільки на початку цивілізаційного розвитку ідеалом всього служить їхній царьрок. Колись російський теолог Чистяков писав що росія прийняла християнство щоб бути ближче до Європи , але як була варварською так і залишилась. І він був правий .Це дикі людожери .
..Кремлівські казки про касабське слов'янство хай...засунуть далеко , далеко
..
Слава нації
Смерть москалям.
но, более занятно то, что в тех областях нынешней Украины, которые эти пропаГАНДОНы-эксперДы сейчас объявляют "исконно русскими", согласно переписи 1897 года, малоросы (т.е. украинцы) составляли подавляющее большинство - от 65 до 80% населения.
Кстати кацапы к славянам не имеют никакого генетического отношения
СЛАВА НАЦИИ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
Полякам ? Чехам ? Словакам може ?
Хтось щось чув ?
https://defence-line.org/2022/04/signal-ot-centralnoj-skrepy-chast-2/ "Русскими", по факту, являются люди, забывшие свои национальные корни, а на самом деле, это весь, мурома, эрзя, мокша, татары, башкиры, калмыки и так далее. Их просто подвергли процедуре национальной кастрации...
Ми їх розігрієм гарненько, та кожній паскуді у писок.
Ой як гарно то буде!
Мысль о древности въ русскомъ (не славенскомъ) языкѣ полногласности, не подлежитъ сомнѣнію: это вѣрно.
Вы, кажется, первые замѣтили сходство сѣвернаго велрусс нарѣчія или говора съ южнымъ, новгородскаго съ кіевскимъ. Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во всей Великоруссіи - чухны разныхъ помолѣній; затѣмъ Кіевъ сдѣлалъ выселокъ въ Новгородъ - промежутокъ постепенно обрусѣлъ, бѣлоруссы вдвинулись пѣшкомъ до Москвы - обрусѣвшіе стали говорить нѣсколько иначе, а сѣверъ сохранилъ говоръ ближайшій къ южному, колыбели своей.
Въ Шенкурскѣ и Колѣ Вы услышите еще болѣе сохранившихся кіевскихъ словъ, чѣмъ въ Новгородѣ, словъ которыхъ нѣтъ нигдѣ, на всей промежуточной, двутысячеверстной полосѣ. Мало- и великорусскій говоръ на О, бѣлорусскій на А, по его вліянію Москва стала говорить слегка на А и этотъ говоръ сдѣлался условно-чистымъ. Надо бы изслѣдовать Литовскій (глудскій) языкъ, не онъ ли придалъ бѣлорусскому говоръ на А?
Впрочемъ, я доселѣ не нашелъ ни одного малорусскаго слòва - отъ котораго не было бы въ великорусскомъ производныхъ, если и нѣтъ самого слòва.
Какъ и чѣмъ самый говоръ могъ такъ переломиться - непостижимо.
пуйло-вепс (чудь) - видно неозброєним оком, і примазується до слов'ян, до Русi.
пуйло така вбога карла.)
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Это дажt не боярышник.}}}
Они так и не поняли, в чём разница между СССР и Расией....
СССР нёс миру новую религию, царства равенства, свободы и справедливости, и супруги Розенберги украли для СССР секрет атомной бомбы, и Королёв после отсидки служили не деньгам, а идее.
А что может предложить Расия человечеству?
Шоу Скабеевой и краткий курс истории
ВКП(б)Расии, в котором США были союзником Гитлера во второй мировой войне?
Фи!
Украинство это консервативная идея того, как украинцы сознают себя через литературу, историю, язык, религию, как они стихийно и страдальчески складывались веками - это мозаический взгляд в прошлое.
Если бы ктото осознал неудовлетворенность для украинцев всего этого и захотел бы более чистой, целостной и сильной идеи украинства как нации, нацеленной вперед - это был бы, например, национал-футуризм)
Но мы же стремимся в ЕС и хотим быть свободным европейцем, гражданином очень большого сообщества с гуманными ценностями и устойчивым ростом, чтобы не допускать тоталитарных эксцессов, войны, упадка и вымирания, тогда наше украинство было бы частью вечной игры форм, переодеванием, узнаванием-опять или неузнаванием-того-что-знаешь)
оно учило когда нибудь историю в школе. НА месте московии в то время были сплошные болота.УБОГИЕ