"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлівські пропагандисти в студії шоу Соловйова. ВIДЕО

В студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова відкрито звучать нацистські заклики знищити українців, як націю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до таких дій закликав один із гостей ефіру на росТВ.

"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У Гітлера треба повчитися вдалих знахідок в економіці та соціальній організації", - російський пропагандист Калашніков. ВIДЕО