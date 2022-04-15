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"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - кремлівські пропагандисти в студії шоу Соловйова. ВIДЕО

В студії кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова відкрито звучать нацистські заклики знищити українців, як націю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, до таких дій закликав один із гостей ефіру на росТВ.

"Идею украинства надо стереть. Она сто лет отравляет жизнь народам славянским", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У Гітлера треба повчитися вдалих знахідок в економіці та соціальній організації", - російський пропагандист Калашніков. ВIДЕО

Автор: 

нацизм (148) пропаганда (2802) Соловйов Володимир (140)


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Топ коментарі
+96
Хто у цій студії слов'яни? 😲
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15.04.2022 19:43
+95
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15.04.2022 19:43
+88
Галоперидол видно тоже под санкции попал, а тут ещё весенние обострение!
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15.04.2022 19:43
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Прокацаплені жидобільшовики з вірменами несуть повну ахінею... Це навіть корисно! Мотивує захищатися і знищувати кацапорильну сволоту.
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15.04.2022 20:11 Відповісти
а кто тот смешной тощий ***** в очках?
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15.04.2022 20:12 Відповісти
заднеприводной ЫкЗперд, специялист во всем. по-моему дже без высшего образования, какой-то папик пристроил, уже не первый год несет пургу на рашистских тв-помойках.
особо тошнотворен.
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15.04.2022 20:34 Відповісти
А вообще шапито соловьева тянет на фашистско-нацистское сборище ратующее за геноцид украинского народа
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15.04.2022 20:12 Відповісти
Странные, будто это Украинцы на них напали, такая риторика.... Не понимают чтоле что о себе говорят.....
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15.04.2022 20:13 Відповісти
А що крім москалів немає більше словян у світі ? Запитайте в поляків, чехів, словаків, що ім поганого зробили украінці ?
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15.04.2022 20:20 Відповісти
Слов'ян у світі багато, а от москалі до них ніяким боком.
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16.04.2022 10:43 Відповісти
більше того: вони щиро обурюються, що збивають їхні літаки, стріляють і вбивають їхніх солдат, ну а затоплення "москви" взагалі викликало вереск і бурю обурення. що там в їхніх черепушках? - кисіль та соловьові "трелі"
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16.04.2022 15:39 Відповісти
Всё это неестественное, лихорадочное, горячечное, безумное возбуждение, охватившее теперь праздные верхние слои русского общества, есть только признак сознания преступности совершаемого дела. Все эти наглые, лживые речи о преданности, обожании монарха, о готовности жертвовать жизнью (надо бы сказать чужой, а не своей), все эти обещания отстаивания грудью чужой земли, все эти бессмысленные благословения друг друга разными стягами и безобразными иконами, все эти молебны, все эти приготовления простынь и бинтов, ... все эти шествия, требования гимна, крики «ура», вся эта ужасная, отчаянная, не боящаяся обличения, потому что всеобщая, газетная ложь, всё это одурение и озверение, в котором находится теперь русское общество Л. Толстой "Опомнитесь" 1904 г. о войне с японцами
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15.04.2022 20:13 Відповісти
Кацапська чорно срака потвора намагається образити українців,називая русскіми.
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15.04.2022 20:14 Відповісти
Московити спочатку вкрали назву , стали росіянами , потім угрофіни почали тягнути на себе слов'янство. А тепер заявляють що справжні слов'яни отравляють цим злодіям життя. Цей непотріб ніяк не може визначитись хто воно і що. Тут потрібні санітари. ЗСУ їх лікує але це не надовго. Вони будуть потім плакати, каятись , казати що їх заставили. Їм поможуть , відгодують і все почнеться з початку. Просту цей раз нам , українцям потрібно поставити всі точки над і. Забрати назву - вони повинні знову стати московитами , і у всіх підручниках по історії повинно бути чітко вказано що московити це не слов'яни.
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16.09.2022 04:55 Відповісти
Ой, дебилыыыыы.... Тут как бы и добавить нечего. До чего насрано там в головах. Украинец свободный человек. Он сам себе определяет этническую идентификацию. Никто не мешает ему себя считать кем угодно. И если он себя идентифицирует украинцем и частью украинской нации это полностью его личный свободный выбор. И никому не удастся насильно заставить украинца идентифицировать себя как то иначе. Он скорее умрет, но не сдастся и не уступит в этом плане.
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15.04.2022 20:14 Відповісти
На засрашке личность, как таковая не в приоритете.
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15.04.2022 20:32 Відповісти
обычный рассеянский шизо-фашизм, который теперь уже на всех парах мчится к нацизму.
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15.04.2022 20:18 Відповісти
И закончит так же
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15.04.2022 21:36 Відповісти
Кацапи це виродки людства, вони мають таке ж відношення до Русі як морська свинка до моря.... А щодо української мови,яку мол видумали австріяки , то хай вони про це розкажуть кубанському хору, який співає пісні українського народу...!
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15.04.2022 22:39 Відповісти
Геродот описував мокшу як людожерів , а Україна це потомки героїчних скіфів.
Тому вони відказуються від своїх коренів і чіпляються до нас , називаючи себе слов'янами . Але їхня сутність бере верх. Людожерські гени наяву. Вони навіть своїх відомих істориків ніколи не читали , які ясно говорять що Українці і рашка радикальну різні народи. Та вони і Пушкіна не читали, який писав * тиха украинская ночь*. Для племені , яке стоїть тільки на початку цивілізаційного розвитку ідеалом всього служить їхній царьрок. Колись російський теолог Чистяков писав що росія прийняла християнство щоб бути ближче до Європи , але як була варварською так і залишилась. І він був правий .Це дикі людожери .
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16.04.2022 08:51 Відповісти
Нацюги кацапські навіть вже не морозяться про "братський народ"нагадують нацистів тридцятих..
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15.04.2022 20:19 Відповісти
У вас літера " р" не фуричить
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15.04.2022 20:21 Відповісти
Господи, як же я НЕНАВЕДЖУ цих істот! Ці тварини і самі не живуть і іншим не дають
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15.04.2022 20:19 Відповісти
Москаль не людина
..Кремлівські казки про касабське слов'янство хай...засунуть далеко , далеко
..

Слава нації
Смерть москалям.
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15.04.2022 20:19 Відповісти
Сотрешь ты свой русский рот, об мій Український ***.
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15.04.2022 20:23 Відповісти
Перепрошую, а нащо вам треба свої причандали лайном різним паскудити??
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16.04.2022 09:49 Відповісти
конченный долбо@б (простите мой французкий, но другого слова просто не подобрать), незнающий элементарных вещей. какие 100 лет?! достаточно посмотреть перепись РИ от 1897 года (на минуточку), в которой указаны малоросы (как тогда называли украинцев, вытравливая все украинское), белорусы, русские, евреи и пр. народы РИ. т.е. даже царское правительство признавало нехотя, нет не украинцев как нацию, но стыдливо отдельную нацию малоросов.
но, более занятно то, что в тех областях нынешней Украины, которые эти пропаГАНДОНы-эксперДы сейчас объявляют "исконно русскими", согласно переписи 1897 года, малоросы (т.е. украинцы) составляли подавляющее большинство - от 65 до 80% населения.
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15.04.2022 20:24 Відповісти
жить станет всем легче если стереть россиянство. однозначно
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15.04.2022 20:26 Відповісти
А цікаво до яких словян відносяться буряти,хакаси та якути?
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15.04.2022 20:43 Відповісти
До кацапо-росiйських
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15.04.2022 22:03 Відповісти
do olenjix "ZZlovian".
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15.04.2022 23:26 Відповісти
И не одного словянина в студии.
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15.04.2022 20:26 Відповісти
Кацапонацики в печали
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15.04.2022 20:30 Відповісти
Московити - то не слов'яни навіть.
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15.04.2022 20:31 Відповісти
Дайте этим ****** селёдки!
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15.04.2022 20:31 Відповісти
Так может надо стереть и идею словацтва, поляцтва и т д ? Тоже ведь славяне
Кстати кацапы к славянам не имеют никакого генетического отношения
СЛАВА НАЦИИ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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15.04.2022 20:36 Відповісти
ФАШИСТСКИЕ УБЛЮДКИ-НЕЛЮДИ!!!Их самих надо СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ!!!…УРОДЫ!!!…ЗВЕРЬЕ ПРОКЛЯТОЕ!!!
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15.04.2022 20:36 Відповісти
не кричи, они уже все поняли, и по этому их рвет на куски , дальше-больше , там ломка начнется скоро по всему лаптестану, суициды будут зашкаливать , у них потребление алкоголя уже выросло на 60% , и это только за последнюю неделю, а это уже показатель , для паРаши , пусть нагнетают, это бьет по их мозгам и психике , и это не может не радовать.
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15.04.2022 22:29 Відповісти
а почему у народов словянских из параши все слова отличаются, у нас со словянскими языками много общего
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15.04.2022 20:37 Відповісти
Победить оно конечно не получится а вот отсосать убедительно у УКРАИНЫ это да ,тут без вариантов ...
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15.04.2022 20:38 Відповісти
Так навіть в кацапсячу пащу огидно щось давати
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15.04.2022 20:59 Відповісти
он хотел сказать народам мокшанским
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15.04.2022 20:38 Відповісти
окуевшие твари
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15.04.2022 20:40 Відповісти
Слово "Воля" им не знакомое...
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15.04.2022 20:41 Відповісти
Пзц прокаженніє. Сжигать іх в печку.
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15.04.2022 20:41 Відповісти
У кого-то ещё есть сомнения, что Россия состоит исключительно из фашистов?!
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15.04.2022 20:44 Відповісти
Стиралка не виросла.Скільки існували дурні кацапи,стільки й намагалися знищити все українське.Україна є і буде в віках.Переживе й нинішніх мокшанських виродків
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15.04.2022 20:45 Відповісти
"Народам славянскім"? І це прокукурікала якась падаль без роду і племені, яка не має жодного відношення до слов'янства і тим паче до Русі-України!? Ось цю пропагандистську ******* треба не просто вбивати, а вбивати повільно і з насолодою. Шкода, що більшість українців - добрі і толерантні. Особисто я із задоволенням повідпилював би цим підорам їхні говорячі голови.
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15.04.2022 20:48 Відповісти
У пана є час і натхнення?
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16.09.2022 04:59 Відповісти
І яким же слов'янам ми заважаємо ?
Полякам ? Чехам ? Словакам може ?
Хтось щось чув ?
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15.04.2022 20:48 Відповісти
Безродним маланцям.
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15.04.2022 20:53 Відповісти
Разьве есть более мерзкая нация?
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15.04.2022 20:50 Відповісти
Де ви там націю побачили збіговисько ув'язнених народів, які соромляться власної історії, мови і віри.
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15.04.2022 20:55 Відповісти
Коллективное ***** это не нация...
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15.04.2022 23:16 Відповісти
Здохніть кацапські паскуди ,ви здохнете суки разом з своєю росією ,смерть окупантам.
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15.04.2022 20:50 Відповісти
губами будеш стирать...
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15.04.2022 20:51 Відповісти
быть русским это как быть говном...все отворачиваются и закрывают нос
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15.04.2022 20:56 Відповісти
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный" уже не помнящий кем он был позавчера. Продукт имперских амбиций московии. Рухнет "империя" - исчезнут "русские", как исчез "советский народ" после развала совка.
https://defence-line.org/2022/04/signal-ot-centralnoj-skrepy-chast-2/ "Русскими", по факту, являются люди, забывшие свои национальные корни, а на самом деле, это весь, мурома, эрзя, мокша, татары, башкиры, калмыки и так далее. Их просто подвергли процедуре национальной кастрации...
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15.04.2022 23:25 Відповісти
Prosto. Jak počujali šo Haga svetit, načali kositj pod nevmeniaemyx durakov.
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15.04.2022 23:31 Відповісти
Это кто там славянский народ-чудь да меря и мокши?
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15.04.2022 21:04 Відповісти
запомнить эту мразь и уничтожить после победы!
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15.04.2022 21:09 Відповісти
Население рашки на 80% это ославяненные финно-угры,остальные-азиаты.Там славянство и не валялось.Украинцы об этом им постоянно напоминают поэтому рашофашики так нас ненавидят и бесятся.
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15.04.2022 21:15 Відповісти
Путін! Золоті медальки в студію!
Ми їх розігрієм гарненько, та кожній паскуді у писок.
Ой як гарно то буде!
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15.04.2022 21:25 Відповісти
******** нет покоя.
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15.04.2022 21:26 Відповісти
Яке відношення має до слов'янства містечковий виродок і те генетичне сміття, яке розплодилося після державного перевороту, здійсненого червоною гопотою під керівництвом юдо-більшовицького зброду.
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15.04.2022 21:55 Відповісти
Письмо Максимовичу Михаилу Александровичу от Даля Владимир Ивановича 1848г

Мысль о древности въ русскомъ (не славенскомъ) языкѣ полногласности, не подлежитъ сомнѣнію: это вѣрно.
Вы, кажется, первые замѣтили сходство сѣвернаго велрусс нарѣчія или говора съ южнымъ, новгородскаго съ кіевскимъ. Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во всей Великоруссіи - чухны разныхъ помолѣній; затѣмъ Кіевъ сдѣлалъ выселокъ въ Новгородъ - промежутокъ постепенно обрусѣлъ, бѣлоруссы вдвинулись пѣшкомъ до Москвы - обрусѣвшіе стали говорить нѣсколько иначе, а сѣверъ сохранилъ говоръ ближайшій къ южному, колыбели своей.

Въ Шенкурскѣ и Колѣ Вы услышите еще болѣе сохранившихся кіевскихъ словъ, чѣмъ въ Новгородѣ, словъ которыхъ нѣтъ нигдѣ, на всей промежуточной, двутысячеверстной полосѣ. Мало- и великорусскій говоръ на О, бѣлорусскій на А, по его вліянію Москва стала говорить слегка на А и этотъ говоръ сдѣлался условно-чистымъ. Надо бы изслѣдовать Литовскій (глудскій) языкъ, не онъ ли придалъ бѣлорусскому говоръ на А?

Впрочемъ, я доселѣ не нашелъ ни одного малорусскаго слòва - отъ котораго не было бы въ великорусскомъ производныхъ, если и нѣтъ самого слòва.

Какъ и чѣмъ самый говоръ могъ такъ переломиться - непостижимо.

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15.04.2022 22:28 Відповісти
Українці ще притрушену москвороту мордву з бурятами не питали, що нам робити у власній хаті.
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15.04.2022 22:31 Відповісти
Ублюдок конченый, таких тварей нужно уничтожать
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15.04.2022 22:40 Відповісти
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15.04.2022 23:00 Відповісти

пуйло-вепс (чудь) - видно неозброєним оком, і примазується до слов'ян, до Русi.

пуйло така вбога карла.)
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16.04.2022 15:43 Відповісти
Ще один недолугий висер кацопоїдів.Ще один доказ нацизму шовінізму неофашизму в росії.Ще один доказ ідеї геноциду українського народу.У прапагандонів "крышу ломит от злой обиды".Зійде сонце і цих упирів розірве як мильну бульбашку.
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15.04.2022 23:05 Відповісти
Как всегда судьбу словян решают жиды. Может пора это прекратить?
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15.04.2022 23:18 Відповісти
Так це ж про них. Идею россиянства надо стереть. Она сотни лет отравляет жизнь народам славянским. Мокшорилі виродки завжди свій нацизм і злочини перевертають на інших, слизька москальська орко-мерзота
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16.04.2022 05:12 Відповісти
Що ж вам, скотиняки, Україна покою не дає???? Ви вже в повному бойокоті від усіх! Отділіться й живіть самі в своїй брехливій історичній вигрібній ямі!
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16.04.2022 05:26 Відповісти
По его логике, когда Украина победит, то может стереть российство в РФ. И затем перевоспитать русских!
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16.04.2022 05:28 Відповісти
Ух ты, блин, какой он убедительно-победительный. Боталом в тиливизере. А в окопы, однако, не полез...
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16.04.2022 06:15 Відповісти
Взагалі то приємно бачити , як їх всіх ковбасить. А нам своє робити...знищувати рашофашистів, захищати Україну.
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16.04.2022 07:12 Відповісти
Опять прилагательное обвиняет Существительное, что оно никак не хочет стать прилагательным!
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16.04.2022 07:46 Відповісти
"Один из русских народов"
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это дажt не боярышник.}}}
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16.04.2022 08:48 Відповісти
Українці своїм існуванням заважають кацапам проголошувати себе слов'янами. Через це кацапи й казяться
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16.04.2022 09:16 Відповісти
Кацапи, допоки вони існують, намагатимуться все своє неподобство називати слов'янським, аби потім все словянське назвати "ісконна" кацапським. Ця їхня загарбницька стратегія щодо привласнення культурної спадщини чужих народів нічим не відрізняється від загарбання ними чужих територій
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16.04.2022 09:25 Відповісти
Ну цырк!
Они так и не поняли, в чём разница между СССР и Расией....
СССР нёс миру новую религию, царства равенства, свободы и справедливости, и супруги Розенберги украли для СССР секрет атомной бомбы, и Королёв после отсидки служили не деньгам, а идее.
А что может предложить Расия человечеству?
Шоу Скабеевой и краткий курс истории ВКП(б) Расии, в котором США были союзником Гитлера во второй мировой войне?
Фи!
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16.04.2022 10:20 Відповісти
Стісняюсь спрасіть малошановних ************* гаварунів:"А какім саме "славянським народам"? Бо в студії бачу -лише жиди та мокші.
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16.04.2022 12:06 Відповісти
интересно, а как этот пидорок будет вести себя в суде, когда ему предъявят обвинение в геноциде?
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16.04.2022 14:47 Відповісти
Какойто идиот и нацист, и почему он поляков не предлагает очистить?)
Украинство это консервативная идея того, как украинцы сознают себя через литературу, историю, язык, религию, как они стихийно и страдальчески складывались веками - это мозаический взгляд в прошлое.
Если бы ктото осознал неудовлетворенность для украинцев всего этого и захотел бы более чистой, целостной и сильной идеи украинства как нации, нацеленной вперед - это был бы, например, национал-футуризм)
Но мы же стремимся в ЕС и хотим быть свободным европейцем, гражданином очень большого сообщества с гуманными ценностями и устойчивым ростом, чтобы не допускать тоталитарных эксцессов, войны, упадка и вымирания, тогда наше украинство было бы частью вечной игры форм, переодеванием, узнаванием-опять или неузнаванием-того-что-знаешь)
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16.04.2022 16:48 Відповісти
Білорусам приготуватись, та і татарам, чеченам, бурятам та всім іншим! Вас не існує! Судячи з цього висєру ви всі рюцькіє!
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16.04.2022 17:10 Відповісти
****** чучело с буквой ..зю.. в мозгах -- до лукашенка в курятник иди ***** он там карты нападения УКРАИНЫ на беларусь петухам показывает будеш там нач. штаба
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16.04.2022 18:14 Відповісти
"Идею украинства надо стереть". Стирать з@******** прибецки упоротые. А вот украинцы, вас шваль, точно ОТУКРАИНЯТ , высушат и вывесят ваши шкурки (а некоторых (как это и было обещано) свиной щетиной укроют).
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16.04.2022 18:32 Відповісти
Эти отбросы понимают что такое Киевская Русь, Золотые ворота в Киеве-матери городов русских,
оно учило когда нибудь историю в школе. НА месте московии в то время были сплошные болота.УБОГИЕ
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16.04.2022 19:34 Відповісти
Рашистский пропагандон забыл какие народы входят в славянские. Поляки, словаки и чехи, очень помогающие Украине, как не крути, оказывается тоже славяне….Точно что вечерние мудозвоны из мацквы! Гандоны, ответьте на простой вопрос - а армянство, еврейство, грузинство, бурятство, татарство и др. тоже надо из вашей русскости вытравливать? А фашисты-власовцы?
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17.04.2022 10:35 Відповісти
Нам по родству ближче навіть сілезькі німці . Кацапи нам взагалі ніхто.
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16.09.2022 05:08 Відповісти
Залізний (як його називають в рашці) фелікс про українців завжди говорив, що вони заражені бачилами дрібнобуржуазності і з ними світлого майбутнього не побудуєш. Свідки СРСР таки хочуть повторно водрузити його на постамент, ну як же без садистів та дегенератів в історії лаптеногих. В свій час в тих широтах була секта трясунів, в Соловйова саме такі трясуни і зібрались.
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16.09.2022 06:03 Відповісти
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