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Пропагандист Кремля Баранчик закликав до вбивства родин керівництва України: "Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак... Надо бить по их женам и детям". ВIДЕО

Російські пропагандисти на тлі очевидної неспроможності армії РФ досягти військових успіхів на фронті та захистити власну інфраструктуру дедалі частіше переходять до відкритих терористичних закликів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою нацистською заявою відзначився російський держпропагандист Юрій Баранчик, який у прямому ефірі закликав до цілеспрямованого вбивства дружин і дітей вищого керівництва України.

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Він відкрито визнав, що регулярні масовані атаки РФ по українських будівлях, промислових заводах та військових аеродромах жодним чином не наближають Росію до перемоги, оскільки Україна оперативно ліквідовує наслідки ударів і продовжує ефективно знищувати ворога. Саме через цю військову безпорадність пропагандист запропонував діяти методами міжнародних терористів — бити по цивільних членах родин Володимира Зеленського, Олександра Сирського, Кирила Буданова, Андрія Єрмака та інших представників української влади.

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"Мне кажется, что пока мы не увидим конкретных жертв, совершенно определенные фамилии, Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак, их семьи... должны погибнуть, наверное, дети Зеленского, Ермака. Я вот такую мысль брошу в пространство. Потеряли они здание, бункер, полосу аэродрома. И чего? Что они потеряли? Да ничего они не потеряли. Они отстроят ее заново и через 5 минут нанесут новый удар. Вот верхушка, она должна потерять своих детей, я так считаю. Надо бить по их женам, по их детям, понимаете?", - заявив Баранчик.

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геноцид (307) нацизм (170) пропаганда (2926) росія (70371)
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Топ коментарі
+19
За@ть Баранчика и его семью для симметрии. "Мне кажется..."(с).
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09.06.2026 14:11 Відповісти
+12
ключова відмінність московита від людини - він хоче вбивати того хто йому нічого не зробив, але він не хоче вбивати того ( *****) хто йому і його нащадкам знищив життя
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09.06.2026 14:13 Відповісти
+9
у кацапні агонія тому і такі гнилі викиди
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09.06.2026 14:21 Відповісти
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За@ть Баранчика и его семью для симметрии. "Мне кажется..."(с).
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09.06.2026 14:11 Відповісти
Забить ціле сімейство баранчиків на шашличок?
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09.06.2026 14:21 Відповісти
Забув цейбаран про убитих в совдепії, 60 млн осіб в концтаборах СЛОН, ГУЛАГ і КардЛАГу та АЛЖИРУ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
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09.06.2026 14:25 Відповісти
Кацапам до терору, проти мирних людей - не звикать. В період революції 1905 року, "бойові дружини" есерів та більшовиків, таке робили, та ще й масово, що про ці події, в часи СРСР, "затерли", і ніколи не згадували. Що саме? В період придушення заворушень, до цього залучалися солдати гвардійських полків - Семенівського, та Преображенського. "Р-революціонери" підготували бойові групи, встановили місця проживання солдат цих полків. Потім ці групи роз'їхалися по імперії. Там просилися переночувать, у сім'ї цих солдат. Вночі вони вирізали всіх, до єдиного в цих сім'ях, і швидко зникали...
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09.06.2026 14:44 Відповісти
Забаранить...
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09.06.2026 15:21 Відповісти
Скотина але прізвище прикольне - Баранчик 🐑. І до речі не барашек, а баранчик. Українці мають вплив і слово походу кругом тільки не в Україні.
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09.06.2026 14:11 Відповісти
А ще було б непогано, якби хтось нагадав кацапам, що батьків Сирського шукать далеко не треба - вони у них під носом в рашці живуть, і чомусь фсб їх не чіпає, бо мабуть якийсь договорнячок є. Тому його батьків і не згноїли в Сибіру до цих пір...
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09.06.2026 14:49 Відповісти
Баранчика вівцю також треба забаранити.
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09.06.2026 14:13 Відповісти
Баран - ЧИК!
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09.06.2026 14:21 Відповісти
ключова відмінність московита від людини - він хоче вбивати того хто йому нічого не зробив, але він не хоче вбивати того ( *****) хто йому і його нащадкам знищив життя
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09.06.2026 14:13 Відповісти
Кон*ене!
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09.06.2026 14:15 Відповісти
ермаківських дружину та дітей нехай ліквідують
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09.06.2026 14:16 Відповісти
Ну, дєрьмак - вибл*док, це зрозуміло. А дружина його і діти чим перед тобою завинили, що ти невинним людям бажаєш смерті? Ти, мавка, від пропогандиста "Баранчика", очевидно, нічим не відрізняєшся - таке ж смертолюбиве лайно, яке бажає вбити невідомих йому людей, про яких взагалі нічого не знає, окрім того, що вони існують.
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09.06.2026 14:43 Відповісти
в нього нема, і ніколи не було ні дружини, ні дитини, 55 років для себе коханого живе
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09.06.2026 14:53 Відповісти
Мадам, Вам бы к психиатру наведаться...
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09.06.2026 14:52 Відповісти
дивитись вище
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09.06.2026 14:54 Відповісти
Абсолютно збожеволівші чорти. Тьфу,*****.
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09.06.2026 14:18 Відповісти
Кацапи - це генетичні садисти.
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09.06.2026 14:31 Відповісти
Кожному баранчику по самокату
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09.06.2026 14:32 Відповісти
Баранчик хоче розхерачити ракетами кілька міст паРашки?....
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09.06.2026 14:18 Відповісти
На рашистській пітьмі "експерди" генерують все нові і нові ідеї виходу з глухого кута у війні з Україною:



https://x.com/i/status/2064227652014100772 @ (мова оригіналу допису):
"В «Российской газете» вышла колонка с предложениями использовать тактическое ядерное оружие и «ликвидировать» Зеленского

Россия «приближается к моменту, когда встанет вопрос о применении на поле боя тактического ядерного оружия», говорится в колонке военного эксперта Юрия Кнутова, опубликованной в правительственной «Российской газете». Кнутов также предлагает «развязать руки» российским спецслужбам, чтобы они могли «ликвидировать» президента Украины Владимира Зеленского.
Детали:
Колонка вышла под заголовком «У ВС РФ есть оружие, способное перемолоть оборону противника».
Кнутов пишет, что «массовое применение дронов затрудняет наши темпы наступления», «вынуждает рассредоточиваться и вести боевые действия малыми группами».
Цитата. «Моя точка зрения, что мы подходим к тому моменту, когда встанет вопрос о применении на поле боя тактического ядерного оружия», - пишет Кнутов.
По словам Кнутова, «не обязательно это должны быть ракеты с боевой частью в десяток килотонн». «Так, у нас на вооружении имеются 152-мм снаряды со спецчастью. То есть с зарядами небольшой мощности», - говорится в колонке. Эти снаряды, по мнению эксперта «РГ», «и должны обеспечить наш прорыв на ключевых направлениях».
Кнутов описывает их возможное применение: «То есть если мы их применяем где-то в трех-четырех местах обороны ВСУ, то гарантированно движемся вперед из-за отсутствия укреплений и живой силы противника. При этом уровень применения тактического оружия минимальный. Затем окружаем, уничтожаем то, что остается в тылу».
 Такие действия, утверждает Кнутов, «входят в тактику ведения боя, известны нашему Генштабу»."
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09.06.2026 14:19 Відповісти
де ти бачив піаніста на полі бою
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09.06.2026 14:25 Відповісти
Осьо:

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09.06.2026 14:57 Відповісти
великі сумніви, що кцпи захерячасть своїх агентів...
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09.06.2026 14:19 Відповісти
дєрьмак - як апофігєй всього списка з "апірація прікритіє" )))
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09.06.2026 14:21 Відповісти
У апохфіозу інше відоме ім,я
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09.06.2026 14:30 Відповісти
у кацапні агонія тому і такі гнилі викиди
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09.06.2026 14:21 Відповісти
У нього в прізвищі закладений рівень IQ. Отже максимум, на що він здатен, це дивитися на нові ворота.
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09.06.2026 14:23 Відповісти
схоже на піар вище перелічених персон
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09.06.2026 14:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
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09.06.2026 14:26 Відповісти
Точно цирк. Найпатужнішої чети, ну чисто випадково, і в Україні немає під час наймасованіших обстрілів.
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09.06.2026 14:37 Відповісти
ось ми не можемо нічого зробити ,а дитину можемо убити
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09.06.2026 14:27 Відповісти
Вчора соловйов закликав одеситів нищити - думав, що це дно, але сьогодні знизу постукав баранчик...
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09.06.2026 14:27 Відповісти
Я вважаю що таких потвор треба судити та подавати в міжнародний розшук, щоб він, та його послід боялися виїхати за межі ху....лостану. А ще ліпше подарувати самокат, можемо скинутися
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09.06.2026 14:30 Відповісти
Цей баранчик офіцера фсб єрмака згадав для чого,там ні дітей ні сімʼї,а завдання кремля по сдачі України виконав,мабуть героя расіі заробив?
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09.06.2026 14:32 Відповісти
А у баранчика родини нема?
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09.06.2026 14:37 Відповісти
Конечно есть. Такая мразь уверена, шо уж его-то такое не коснется...
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09.06.2026 14:39 Відповісти
значит баранчика пора забаранить.
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09.06.2026 14:39 Відповісти
Я так розумію, нефашист пропагандон Баранчик самотній і йому на могилку ніхто квіточки не принесе.
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09.06.2026 14:39 Відповісти
він когось здивував?
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09.06.2026 14:40 Відповісти
Якщо ви не хочети знищувати воєних злочинців їхніх пропагандонів ,і колоборантів які вчиняють злочини проти українського народу, вони не зупинятся ні перед чим їх треба лише знищувати ці злочинці не мають права на існування ,а в нас вже пів року не призачають голову СБУ ,так само не призначають міністра юстиції .
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09.06.2026 14:42 Відповісти
Хай розповідає .... "Рукописи не горят ... "
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09.06.2026 14:44 Відповісти
Ну що Буданов: ціль є-пора "заДРОНить" рашпідора
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09.06.2026 14:45 Відповісти
Застарілі ординські терорістичні методи, краще підкупити, але у овцебаранчіків гроші закінчились.
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09.06.2026 14:47 Відповісти
Конченое животное...
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09.06.2026 14:49 Відповісти
Та вони всі на своїх шикарних віллах за наш рахунок по дубаях, Лондонах, Італіях, оманах, Мальдівах, карибах... І під такою охороною, що і трампу не снилось. І це теж за рахунок платників податків. Так що вони всі можуть спати спокійно.
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09.06.2026 14:51 Відповісти
То есть, если бы у них не было, все, что Вы сейчас придумали в своем воображении, то их нельзя было бы убивать, а если даже они, что-то теоретически "воруют", то это нормально?
Оля, Вы в своем уме? Убивать других абсолютно Вам незнакомых людей, которые Вам ничего не сделали и живут себе спокойно в другой стране? Чем Вы отличаетесь от подобного человека на видео?
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09.06.2026 14:56 Відповісти
Ти якщо українець то мову вивчи для початку, "ілі какая разніца"? Тоді ясно що ти з розряду маси типу - я натурал , но ******** чоловіків...
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09.06.2026 15:14 Відповісти
Проти родин Zе, дЕрьмака тощо ничого не маю, але є одне АЛЕ. Всі вони живуть за рахунок бабло яке накрали їх батьки та чоловіки з синами, а крали вони це бабло за рахунок життів українців, тому ..... нехай Господь прийме рішення та розсудить, чого вони заслуговують.
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09.06.2026 14:53 Відповісти
Що все? Війна програна, час замітати сліди?
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09.06.2026 14:53 Відповісти
Во первых у Ерака нету детей, так как он скрытый гомосексуалист, во вторых, Ермак - агент Кремля, поэтому его и не трогают и не тронут никогда!
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09.06.2026 14:58 Відповісти
Хера се у Вас теория А миром, случайно, не аннунаки правят, на пару с масонами?
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09.06.2026 14:59 Відповісти
А що зараз кацапня робить?
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09.06.2026 14:58 Відповісти
Баранчик звучит мягко и нежно.Цього мудака правильно величати баран.Так цього козла колись поставлять в стойло.Вони себе називали супердержавою,хотіли зробити СССР 2:0 але напоролись на тих які можуть гнутись але не зламатись.Знають що до низості Україна не піде - вбивати сім'ї своїх ворогів але козлів як цей баран мочить треба.Як казав їхній фюрер " ...в сортире".
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09.06.2026 15:09 Відповісти
Насправді кумедно виглядає. Багато родичей нашої верхівки мешкає в на параші.
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09.06.2026 15:13 Відповісти
Якщо навіть утилізують ЗЕдинастію, хто ж тоді "двушку" на мацкву відправлятиме?
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09.06.2026 15:16 Відповісти
та у всіх у них родини давно або в рашкє чи в ізраїлє і роспропагандони про це чудово знають
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09.06.2026 15:18 Відповісти
Ліквідувати негайно і показово
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09.06.2026 15:19 Відповісти
гинули і гинутимуть надалі ті, хто лишився в Україні і в кого нема бункерів і бомбосховищ, а це зовсім не про верхівку, а то просто тупа піздьож чергового пропагандона для зомбаків
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09.06.2026 15:22 Відповісти
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09.06.2026 15:23 Відповісти
Ги!
Цікаво,як вони будуть бити не тільки по краінам НАТО,а і по своім москві і підорбургу!
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09.06.2026 15:29 Відповісти
 
 