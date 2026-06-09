Пропагандист Кремля Баранчик закликав до вбивства родин керівництва України: "Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак... Надо бить по их женам и детям". ВIДЕО
Російські пропагандисти на тлі очевидної неспроможності армії РФ досягти військових успіхів на фронті та захистити власну інфраструктуру дедалі частіше переходять до відкритих терористичних закликів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою нацистською заявою відзначився російський держпропагандист Юрій Баранчик, який у прямому ефірі закликав до цілеспрямованого вбивства дружин і дітей вищого керівництва України.
Він відкрито визнав, що регулярні масовані атаки РФ по українських будівлях, промислових заводах та військових аеродромах жодним чином не наближають Росію до перемоги, оскільки Україна оперативно ліквідовує наслідки ударів і продовжує ефективно знищувати ворога. Саме через цю військову безпорадність пропагандист запропонував діяти методами міжнародних терористів — бити по цивільних членах родин Володимира Зеленського, Олександра Сирського, Кирила Буданова, Андрія Єрмака та інших представників української влади.
"Мне кажется, что пока мы не увидим конкретных жертв, совершенно определенные фамилии, Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак, их семьи... должны погибнуть, наверное, дети Зеленского, Ермака. Я вот такую мысль брошу в пространство. Потеряли они здание, бункер, полосу аэродрома. И чего? Что они потеряли? Да ничего они не потеряли. Они отстроят ее заново и через 5 минут нанесут новый удар. Вот верхушка, она должна потерять своих детей, я так считаю. Надо бить по их женам, по их детям, понимаете?", - заявив Баранчик.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
https://x.com/i/status/2064227652014100772 @ (мова оригіналу допису):
"В «Российской газете» вышла колонка с предложениями использовать тактическое ядерное оружие и «ликвидировать» Зеленского
Россия «приближается к моменту, когда встанет вопрос о применении на поле боя тактического ядерного оружия», говорится в колонке военного эксперта Юрия Кнутова, опубликованной в правительственной «Российской газете». Кнутов также предлагает «развязать руки» российским спецслужбам, чтобы они могли «ликвидировать» президента Украины Владимира Зеленского.
Детали:
Колонка вышла под заголовком «У ВС РФ есть оружие, способное перемолоть оборону противника».
Кнутов пишет, что «массовое применение дронов затрудняет наши темпы наступления», «вынуждает рассредоточиваться и вести боевые действия малыми группами».
Цитата. «Моя точка зрения, что мы подходим к тому моменту, когда встанет вопрос о применении на поле боя тактического ядерного оружия», - пишет Кнутов.
По словам Кнутова, «не обязательно это должны быть ракеты с боевой частью в десяток килотонн». «Так, у нас на вооружении имеются 152-мм снаряды со спецчастью. То есть с зарядами небольшой мощности», - говорится в колонке. Эти снаряды, по мнению эксперта «РГ», «и должны обеспечить наш прорыв на ключевых направлениях».
Кнутов описывает их возможное применение: «То есть если мы их применяем где-то в трех-четырех местах обороны ВСУ, то гарантированно движемся вперед из-за отсутствия укреплений и живой силы противника. При этом уровень применения тактического оружия минимальный. Затем окружаем, уничтожаем то, что остается в тылу».
Такие действия, утверждает Кнутов, «входят в тактику ведения боя, известны нашему Генштабу»."
Оля, Вы в своем уме? Убивать других абсолютно Вам незнакомых людей, которые Вам ничего не сделали и живут себе спокойно в другой стране? Чем Вы отличаетесь от подобного человека на видео?
Цікаво,як вони будуть бити не тільки по краінам НАТО,а і по своім москві і підорбургу!