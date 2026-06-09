Пропагандист Кремля Баранчик закликав до вбивства родин керівництва України: "Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак... Надо бить по их женам и детям". ВIДЕО

Російські пропагандисти на тлі очевидної неспроможності армії РФ досягти військових успіхів на фронті та захистити власну інфраструктуру дедалі частіше переходять до відкритих терористичних закликів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговою нацистською заявою відзначився російський держпропагандист Юрій Баранчик, який у прямому ефірі закликав до цілеспрямованого вбивства дружин і дітей вищого керівництва України.

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Він відкрито визнав, що регулярні масовані атаки РФ по українських будівлях, промислових заводах та військових аеродромах жодним чином не наближають Росію до перемоги, оскільки Україна оперативно ліквідовує наслідки ударів і продовжує ефективно знищувати ворога. Саме через цю військову безпорадність пропагандист запропонував діяти методами міжнародних терористів — бити по цивільних членах родин Володимира Зеленського, Олександра Сирського, Кирила Буданова, Андрія Єрмака та інших представників української влади.

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"Мне кажется, что пока мы не увидим конкретных жертв, совершенно определенные фамилии, Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак, их семьи... должны погибнуть, наверное, дети Зеленского, Ермака. Я вот такую мысль брошу в пространство. Потеряли они здание, бункер, полосу аэродрома. И чего? Что они потеряли? Да ничего они не потеряли. Они отстроят ее заново и через 5 минут нанесут новый удар. Вот верхушка, она должна потерять своих детей, я так считаю. Надо бить по их женам, по их детям, понимаете?", - заявив Баранчик.

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