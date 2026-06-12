РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11621 посетитель онлайн
Новости Видео Оккупация Крыма
6 233 23

Оккупанты свежими досками "замаскировали" цистерну бензовоза под фургон: "Бл#дь, клоуны. Смотри, как они военный бензовоз замаскировали"

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики начали прибегать к дополнительной маскировке своих бензовозов из-за регулярных и точных ударов Сил обороны Украины. В частности, в городе Керчь местный житель зафиксировал военный бензовоз, который пытались выдать за обычный грузовик с фургоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, что цистерну с топливом для армии РФ по периметру плотно обшили свежими деревянными досками. Автор видео эмоционально и с иронией прокомментировал изобретательность оккупантов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Опа, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, а вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз, бл#дь, смотри. Вот он. Бл#дь, клоуны. Вот. Вот наша заправка. Город Керчь", - рассказывает очевидец на записи.

Смотрите: Пропагандист Кремля Стешин: "Оказаться в Крыму - это оказаться в ловушке этим летом". ВИДЕО

Читайте: "Этот день настал": Украина установила дронный контроль трасс в Крыму, - ВМС

Автор: 

армия РФ (23049) Керчь (434) Крым (25926) оккупация (10263) горючее (67) Керченский район (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
єта мабільний кастьор.
показать весь комментарий
12.06.2026 13:26 Ответить
+8
Нормально замаскували, але краще б замаскували під ладу каліну, бо увесь вантажний транспорт треба палити.
показать весь комментарий
12.06.2026 13:29 Ответить
+5
На дошках мальчика в трусиках нема?
показать весь комментарий
12.06.2026 13:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.06.2026 13:23 Ответить
Для обману безпілотників які наводяться машинним зором на бензовози це непоганий варіант.
показать весь комментарий
12.06.2026 13:47 Ответить
єта мабільний кастьор.
показать весь комментарий
12.06.2026 13:26 Ответить
Керч - це "питання відкрите"... Та й посилать туди БПЛА, заради одного бензовоза, не варто... А от траса Ростов-Джанкой - зовсім інша справа. Своїм розпорядженням, про заборону руху цивільного транспорту, гауляйте Сальдо полегшив нашим хлопцяс, роботу. Цим він визнав цю трасу "військовою рокадною дорогою". А це значить, що будь-який транспортний засіб на ній буде визначаться, як "військова ціль"... А КамАЗ,-бензовоз, у Керчі, може їздить, скільки-завгодно... Возить йому, скоро, не буде чого...
показать весь комментарий
12.06.2026 13:38 Ответить
ну так цей мабільний кастьор не в Керчі народився, а саме і їхав з Ростова через Джанкой.
показать весь комментарий
12.06.2026 13:46 Ответить
Якщо він в Керчі, то, скоріш всього, їхав з Ростова через Тамань...Автомобілі такого штибу , найчастіше використовуються для перевозок на "середні відстані"...
показать весь комментарий
12.06.2026 13:53 Ответить
Сьогодні ти дальнобой чи логістичний аналітик?
показать весь комментарий
12.06.2026 14:19 Ответить
А яка тобі різниця? Головне : що ти - "в своєму репертуарі", "срачерозвідника"...
показать весь комментарий
12.06.2026 14:23 Ответить
Труна на колесиках.
показать весь комментарий
12.06.2026 13:28 Ответить
Вочевидь поки працює таке маскування. Сподіваюся, що таки спалахне!
показать весь комментарий
12.06.2026 13:29 Ответить
Нормально замаскували, але краще б замаскували під ладу каліну, бо увесь вантажний транспорт треба палити.
показать весь комментарий
12.06.2026 13:29 Ответить
Вже були відео і з маскуванням бензовозів під фури звичайні, а також накриті тентами.
показать весь комментарий
12.06.2026 13:35 Ответить
На дошках мальчика в трусиках нема?
показать весь комментарий
12.06.2026 13:35 Ответить
стільки дошок набивати, аби краще палало... легше використовувати асенізаторські машини)
показать весь комментарий
12.06.2026 13:42 Ответить
бггг, і вміст машини можна залишати той самий. Кацапам-курортникам саме воно буде
показать весь комментарий
12.06.2026 13:45 Ответить
Ослиномочевозы)
показать весь комментарий
12.06.2026 13:46 Ответить
Ось їм на зразок.Хай не дякують.
показать весь комментарий
12.06.2026 13:48 Ответить
молодець кацап ...прямо дорожні коорденати дав, по логістиці...
показать весь комментарий
12.06.2026 13:45 Ответить
Ну всьо москаль розв'язав Україні руки , бити можна по всьому що шевелеться .
показать весь комментарий
12.06.2026 14:00 Ответить
Тепер коли прилетить в якийсь реальний лісовоз або автобус з трудягами, пиняйте на себе.
показать весь комментарий
12.06.2026 14:05 Ответить
Навіщо їх попереджати, так навіть краще якщо не здетою паливо від влучання, деревина розгориться й зробе все як потрібно.
показать весь комментарий
12.06.2026 14:27 Ответить
А що, костюм пінгвіна вже не допомагає?
показать весь комментарий
12.06.2026 14:35 Ответить
 
 