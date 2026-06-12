Оккупанты свежими досками "замаскировали" цистерну бензовоза под фургон: "Бл#дь, клоуны. Смотри, как они военный бензовоз замаскировали"

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики начали прибегать к дополнительной маскировке своих бензовозов из-за регулярных и точных ударов Сил обороны Украины. В частности, в городе Керчь местный житель зафиксировал военный бензовоз, который пытались выдать за обычный грузовик с фургоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, что цистерну с топливом для армии РФ по периметру плотно обшили свежими деревянными досками. Автор видео эмоционально и с иронией прокомментировал изобретательность оккупантов.

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"Опа, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнал, а вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз, бл#дь, смотри. Вот он. Бл#дь, клоуны. Вот. Вот наша заправка. Город Керчь", - рассказывает очевидец на записи.

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