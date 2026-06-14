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Новини Удари по логістиці РФ
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Пальне морем, боєприпаси легковиками: РФ перебудовує систему постачання на півдні, - Волошин

удари по коридору в Крим

Російські окупаційні війська переглядають логістичні маршрути на південному напрямку, намагаючись убезпечити постачання боєприпасів і пального від ударів Сил оборони України. Для цього ворог розглядає використання цивільного транспорту та нових схем перевезень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

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Переносять склади боєприпасів

За даними розвідки, ворог розглядає таку можливість, щоб склади боєприпасів були на відстані понад 200 км до лінії бойового зіткнення.

Потім від них щоб були ще кілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів і ракет був не більш ніж на дві доби.

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Перевезення цивільним транспортом

"Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами. А особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, не має бути одягнутий у форму, має бути в цивільному одязі або ж у формі представників комунальних служб", - розповів речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ маскує бензовози під цивільний транспорт через удари ЗСУ по логістиці до Криму, - ВМС

За його словами, для постачання паливно-мастильних матеріалів окупанти розглядають водний транспорт. Зокрема, планують залучати до портів Бердянська і Скадовська малі морські танкери, рейдові наливні шаланди та баржі.

Для перевезення особового складу росіяни планують використовувати другорядні дороги, і возити не тентованими машинами чи автобусами, а малими групами невеликим автомобільним транспортом.

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Автор: 

логістика (141) Сили оборони півдня (597)
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Топ коментарі
+10
Можна просто випустити офіційну заяву -"Все що там рухається -все буде знищене". Нехай Сибіга хоч чим-небудь корисним займеться. Навіщо оця вся балаканина якогось Волошина?
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14.06.2026 15:07 Відповісти
+9
Ну значить треба буде їбашити все що з'являється на дорогах ,без виключень .
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14.06.2026 15:03 Відповісти
+7
тоді нехай цівільні московити не жалуються що по ним прилітає
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14.06.2026 15:01 Відповісти
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тоді нехай цівільні московити не жалуються що по ним прилітає
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14.06.2026 15:01 Відповісти
Ну значить треба буде їбашити все що з'являється на дорогах ,без виключень .
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14.06.2026 15:03 Відповісти
Можна просто випустити офіційну заяву -"Все що там рухається -все буде знищене". Нехай Сибіга хоч чим-небудь корисним займеться. Навіщо оця вся балаканина якогось Волошина?
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14.06.2026 15:07 Відповісти
Такой себе невинный намек гражданским - вам будут прикрываться. А поскольку атакующие не смогут определить кто перед ними - гражданский или переодетый военный - то потом не жалуйтесь. Единственное что сейчас от гражданских зависит - просто не появляться на дорогах в принципе. Либо вы это делаете на свой страх и риск.
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14.06.2026 15:08 Відповісти
Цивільрими вважати той транспорт що рухається у зворотньому напрямку тобто на парашу все що їде іде пливе до криму хай начувається
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14.06.2026 15:36 Відповісти
Ну такие планы надо передать на рассмотрение в психушку так эксперты разберутся...
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14.06.2026 15:26 Відповісти
Возити жигулями бенз - це епічно. 200л на 200км перевіз - 20 спалив 😁
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14.06.2026 15:34 Відповісти
Ну значит делаем - как Израиль
Который предупреждает Хамас
Будем ****.....ь по таким координатам
Можно добавить - ****....ь будем круглосуточно !!!!!!
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14.06.2026 15:40 Відповісти
Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами... а также колонами пешим маршем

знаменосцы и полковой оркестр выдвинуться вперед !

.
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14.06.2026 15:41 Відповісти
І в чому проблема?)Офіційно ж окупанти оголосили,що рух цивільним заборонено тою трасою,отже хоч автівки й цивільні,але військового призначення.Ждуни ж знали ,що їздити неможна ,а отже увесь транспорт на трасі підпадає під дію дронів ЗСУ.
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14.06.2026 15:45 Відповісти
Хай переймають досвід Першої світової.
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14.06.2026 15:51 Відповісти
Блокада моря мадурами і оголосить траси - зонами смерті.
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14.06.2026 15:51 Відповісти
 
 