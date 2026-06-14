Пальне морем, боєприпаси легковиками: РФ перебудовує систему постачання на півдні, - Волошин

Російські окупаційні війська переглядають логістичні маршрути на південному напрямку, намагаючись убезпечити постачання боєприпасів і пального від ударів Сил оборони України. Для цього ворог розглядає використання цивільного транспорту та нових схем перевезень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

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Переносять склади боєприпасів

За даними розвідки, ворог розглядає таку можливість, щоб склади боєприпасів були на відстані понад 200 км до лінії бойового зіткнення.

Потім від них щоб були ще кілька менших польових складів, на яких запас боєприпасів і ракет був не більш ніж на дві доби.

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Перевезення цивільним транспортом

"Все перевезення буде здійснюватися, наприклад, цивільним транспортом, легковими автомобілями з причепами. А особовий склад, який буде задіяний в цих перевезеннях, не має бути одягнутий у форму, має бути в цивільному одязі або ж у формі представників комунальних служб", - розповів речник.

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За його словами, для постачання паливно-мастильних матеріалів окупанти розглядають водний транспорт. Зокрема, планують залучати до портів Бердянська і Скадовська малі морські танкери, рейдові наливні шаланди та баржі.

Для перевезення особового складу росіяни планують використовувати другорядні дороги, і возити не тентованими машинами чи автобусами, а малими групами невеликим автомобільним транспортом.

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