Дрони атакували мости на окупованій Херсонщині: перекрито ключові маршрути

На окупованій частині Херсонської області зафіксовано удари по мостах поблизу Чонгара та Генічеська. Окупаційна адміністрація повідомляє про перекриття руху та пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на гауляйтера окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області Володимира Сальдо.

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"Після нічної атаки знову пошкоджено міст поблизу Чонгара. Рух через АПП "Джанкой" повністю перекрито", - йдеться в повідомлені.

Крім того, удару завдано по мосту, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. По ньому також перекрито рух.

"Зберігається небезпека від дронів, тому фахівці приступлять до оцінки ступеня пошкоджень одразу після дозволу оперативних служб", - повідомив Сальдо.

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