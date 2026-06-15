Дрони атакували мости на окупованій Херсонщині: перекрито ключові маршрути
На окупованій частині Херсонської області зафіксовано удари по мостах поблизу Чонгара та Генічеська. Окупаційна адміністрація повідомляє про перекриття руху та пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на гауляйтера окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області Володимира Сальдо.
"Після нічної атаки знову пошкоджено міст поблизу Чонгара. Рух через АПП "Джанкой" повністю перекрито", - йдеться в повідомлені.
Крім того, удару завдано по мосту, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. По ньому також перекрито рух.
"Зберігається небезпека від дронів, тому фахівці приступлять до оцінки ступеня пошкоджень одразу після дозволу оперативних служб", - повідомив Сальдо.
Що передувало?
- У 475-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ CODE 9.2 повідомили, що разом із пілотами 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла завдали удару по мосту "засобами компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот"".
- 9 червня про повторну атаку на Чонгарський міст повідомив колаборант та очільник окупаційної адміністрації РФ на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо.
- Супутник зафіксував темні плями від ударів ЗСУ у центральній частині Чонгарського мосту, який поєднує тимчасово окуповану територію Херсонської області з Кримом.
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Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах російських військ на тимчасово окупованих територіях півдня. Внаслідок останніх атак було уражено залізничне сполучення та одну з понтонних переправ, які окупанти використовували для перекидання техніки.
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