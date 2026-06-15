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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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Атака РФ на Киев: число жертв возросло до 5

Киев после обстрела

Увеличилось число жертв массированной атаки РФ на Киев.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

По его словам, одна из пострадавших, которая находилась в тяжелом состоянии, скончалась в больнице.

"5 жертв в столице в результате массированной атаки врага", - уточнил Кличко.

Читайте: РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин — в списке худших варваров в истории, - Сибига

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Киев (26454) обстрел (33139) жертвы (2254)
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Памятаймо Українці, які злочини творять орки ****** та їх ригоАНАЛЬНІ з помічниками, щоб тільки знищити Україну!!
Але Українці московитів-андрофагів охрестили, Українці їх і відспівають!!
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15.06.2026 10:50 Ответить
 
 