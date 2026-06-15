Атака РФ на Киев: число жертв возросло до 5

Увеличилось число жертв массированной атаки РФ на Киев.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По его словам, одна из пострадавших, которая находилась в тяжелом состоянии, скончалась в больнице.

"5 жертв в столице в результате массированной атаки врага", - уточнил Кличко.

Читайте: РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин — в списке худших варваров в истории, - Сибига